Eivissa tindrà vols directes a Nova York a partir de juny de 2027
- El sector turístic rep amb molt optimisme l'arribada de la connexió directa entre Eivissa i els Estats Units que va anunciar ahir l'aerolínia United Airlines.
- Reforçarà un turista americà que ja anava a l'alça a les Pitiüses.
A partir del mes de juny Eivissa connectarà amb Nova York amb 4 vols directes setmanals operats per l'aerolínia americana United Airlines. La primera connexió transatlàntica per unir l'illa pitiusa amb els Estats Units. Des del sector reben amb optimisme la notícia que diuen, fa temps que esperaven, en part perquè el perfil de turista americà és de més luxe i alta gamma.
"Com tenen menys vacances gasten igual o més", explica Marc Rahola, CEO del Grup Ramat. El perfil del turista americà busca complementar amb l'oferta cultural de l'illa, assegura Nina Diechmann, de l'agència de viatges Atalaya. "També aprofiten el viatge per visitar Formentera", explica Diechmann.
El turisme americà, a l'alça
El turista americà ja ha guanyat presència en els darrers anys a l'illa. Segons dades del Consell, va representar un 5,25% del turisme internacional entre abril i octubre del 2025. I al juny d'aquest any ha experimentat un augment del 22% respecte al mateix mes de l'any anterior. "Són uns 115.000 americans que cada any venen de vacances a Eivissa, fent connexions des de Londres, Madrid o París. Això mostra que tot i les dificultats en arribar a Eivissa hi ha interès", argumenta el president del Consell Insular, Vicent Marí.
A partir del proper juny ja podran viatjar directament des dels Estats Units sense fer escala.