Las marcas que dejan los ladrones en tu puerta antes de entrar a robar en verano
- Los grupos criminales buscan principalmente joyas y dinero
- Hay diferentes tipos de marcadores: hilos de silicona, vaselina en cerraduras y testigos
El verano es una época en la que los ladrones aprovechan para cometer robos en las casas cuando estamos de vacaciones. Principalmente buscan dinero y joyas. Para ello, utilizan técnicas eficaces para comprobar que los hogares donde quieren entrar están vacíos. "Hay tipos de marcadores muy variados. Existen desde plastiquitos que se ponen en el marco de la puerta. También suelen poner silicona desde el marco a la madera de la puerta y otro método muy fino es introducir dentro de la cerradura vaselina. Esta apenas se aprecia. Así cuando la puerta se abre o se cierra, los ladrones saben si hay alguien o no en la casa", apunta el Inspector Jefe del Grupo de Operaciones de Respuesta (G.O.R) de Toledo.
Campaña de prevención
Nos asegura que es una época perfecta para los delincuentes, porque los vecinos se van al pueblo o a la playa. "Ellos aprovechan y marcan las casas. Esa misma noche y a los dos días, llegan por la mañana o por la noche y cometen el robo", añade el Inspector.
Todo un trabajo de observación, por lo que desde La Policía Nacional señalan que es crucial la concienciación ciudadana. "Notamos que la gente cada vez está más concienciada. Es importante que si los vecinos observan alguien extraño en las inmediaciones de su vivienda, o algún coche desconocido, llamen al 091. Nosotros no podemos estar en todos los sitios, pero si nos llaman, aunque consideren que es una tontería, acudiremos enseguida para garantizar su seguridad", dice el Jefe de G.O.R Toledo.
Para prevenir y fomentar colaboración ciudadana, el cuerpo de seguridad está realizando un patrullaje activo por los diferentes barrios de Toledo sectorizando diferentes bloques, incluso, con patrullas a pie. "Se está yendo a diferentes comunidades de vecinos. Allí hablamos con los conserjes, con presidentes, así como con administradores de fincas con el fin de concienciar a la gente", declara el Inspector.
Consejos básicos para evitar los robos
La Policía Nacional nos informa de unos consejos básicos para evitar los hurtos cuando estamos de vacaciones. Cuando nos vamos, es importante avisar a algún conocido para que esté pendiente de nuestra casa, que acuda de vez en cuando y mueva persianas o encienda luces para que parezca que hay movimiento. Si es posible, también es recomendable contratar un servicio de alarma. Además de ello, es preciso saber que compartir información sobre nuestras vacaciones en redes sociales no es nada favorable. Por el contrario, puede dar pistas a los ladrones de que nuestra casa está vacía. Por ende, cuando estamos de veraneo es mejor no publicar nada.
Si vivimos en una casa unifamiliar, el jardín también puede dar pistas: movimiento en la piscina, juguetes por el césped, etc. Por ello, lo más importante es avisar a algún vecino o bedel para que esté pendiente de nuestra vivienda en la medida de lo posible.
No obstante, siempre que notemos algo extraño, que llame nuestra atención o levante nuestras sospechas, lo más acertado es llamar al 091 y que una patrulla acuda al lugar de la vivienda.