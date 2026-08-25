Las marcas que dejan los ladrones en tu puerta antes de entrar a robar en verano

El verano es una época en la que los ladrones aprovechan para cometer robos en las casas cuando estamos de vacaciones. Principalmente buscan dinero y joyas. Para ello, utilizan técnicas eficaces para comprobar que los hogares donde quieren entrar están vacíos. "Hay tipos de marcadores muy variados. Existen desde plastiquitos que se ponen en el marco de la puerta. También suelen poner silicona desde el marco a la madera de la puerta y otro método muy fino es introducir dentro de la cerradura vaselina. Esta apenas se aprecia. Así cuando la puerta se abre o se cierra, los ladrones saben si hay alguien o no en la casa", apunta el Inspector Jefe del Grupo de Operaciones de Respuesta (G.O.R) de Toledo.

Campaña de prevención Nos asegura que es una época perfecta para los delincuentes, porque los vecinos se van al pueblo o a la playa. "Ellos aprovechan y marcan las casas. Esa misma noche y a los dos días, llegan por la mañana o por la noche y cometen el robo", añade el Inspector. Un equipo de RTVE Toledo grabando el reportaje sobre robos en verano en la Jefatura de Policía Nacional en Toledo RTVE.es Todo un trabajo de observación, por lo que desde La Policía Nacional señalan que es crucial la concienciación ciudadana. "Notamos que la gente cada vez está más concienciada. Es importante que si los vecinos observan alguien extraño en las inmediaciones de su vivienda, o algún coche desconocido, llamen al 091. Nosotros no podemos estar en todos los sitios, pero si nos llaman, aunque consideren que es una tontería, acudiremos enseguida para garantizar su seguridad", dice el Jefe de G.O.R Toledo. Para prevenir y fomentar colaboración ciudadana, el cuerpo de seguridad está realizando un patrullaje activo por los diferentes barrios de Toledo sectorizando diferentes bloques, incluso, con patrullas a pie. "Se está yendo a diferentes comunidades de vecinos. Allí hablamos con los conserjes, con presidentes, así como con administradores de fincas con el fin de concienciar a la gente", declara el Inspector.