Descubren una nueva sala en las Cuevas de Fuentes de León que conecta dos cavidades del monumento natural

Un pequeño agujero abierto durante las excavaciones ha permitido acceder a una zona inédita del subsuelo de las Cuevas de Fuentes de León. Los trabajos desarrollados durante la campaña arqueológica de julio y agosto de 2026 han sacado a la luz una nueva sala que conecta la Cueva de los Postes con la denominada Cueva Nueva, localizada el verano pasado a escasos metros de la cavidad principal.

La conexión entre ambas confirma que forman parte de un mismo sistema kárstico compuesto por distintos niveles de galerías interconectadas. Gracias a este descubrimiento, los investigadores han podido explorar alrededor de 100 metros de nuevos pasadizos subterráneos.

Exploración inicial en la Cueva Nueva de Fuentes de León M.N. Cuevas de Fuentes de León

"De repente, estás en un proceso de excavación, avanzas, quitas un estrato, retiras un poco de tierra y se abre un pequeño agujero que continúa más allá. Lo amplías ligeramente, consigues pasar y entras en una zona completamente inédita de la cueva", explica Hipólito Collado, jefe de Arqueología de la Junta de Extremadura y codirector de las excavaciones.

“Es como si en un castillo derribaras una pared que ha permanecido tapiada durante siglos y accedieras a una zona completamente nueva del castillo“ Hipólito Collado, jefe de Arqueología de la Junta de Extremadura y codirector de las excavaciones

La sensación, asegura, es comparable a descubrir una estancia oculta en un edificio histórico. "Es como si en un castillo derribaras una pared que ha permanecido tapiada durante siglos y accedieras a una zona completamente nueva del castillo".

Lago interior con agua cristalina en la Cueva Nueva de Fuentes de León M.N. Cuevas de Fuentes de León

La exploración ha permitido diferenciar cuatro salas en el interior de la cavidad. La de mayores dimensiones presenta un desnivel cercano a los 20 metros y alberga un lago interior de unos 15 metros de longitud con aguas cristalinas. Los investigadores también han documentado abundantes espeleotemas en un excelente estado de conservación y restos arqueológicos que ahora serán objeto de estudio.

Una colada estalactítica encontrada en la Cueva Nueva M.N. Cuevas de Fuentes de León

Cómo se descubrió la Cueva Nueva La historia del hallazgo comenzó en la campaña de 2025. Los guardas del monumento natural detectaron movimientos de animales en una zona próxima a la Cueva de los Postes y avisaron al equipo investigador. "Los guardas del parque, Eulogio y Marisa, se dieron cuenta de que algunos animales estaban entrando por una pequeña abertura. Volvimos a revisar la zona y descubrimos un agujero por el que apenas cabía una mano cerrada", recuerda Collado. Grupo de exploración de la 'Cueva Nueva' en abril 2026 en Fuentes de León. De izquierda a derecha: María José Salvador López, José Luis García, Tomás Maya, Marisa Giles, Eulogio Oyola, Hipólito Collado y Celia García. M.N. Cuevas de Fuentes de León Tras ampliar el acceso, los investigadores consiguieron penetrar en una cavidad desconocida hasta entonces. "Fuimos abriendo poco a poco hasta que logramos colarnos. El primer salto fue una caída vertical de unos 15 metros mediante rápel", explica.

Un hallazgo en el año del 25 aniversario El hallazgo se produce, además, cuando se cumplen 25 años del Proyecto Orígenes, la iniciativa científica que desde 2001 investiga el complejo subterráneo de Fuentes de León y trata de reconstruir la relación entre los seres humanos y estas cavidades a lo largo de la historia. "El proyecto se llama Orígenes porque buscábamos conocer el origen de la ocupación humana de las cuevas de Fuentes de León, cómo llegó el ser humano a este territorio y de qué manera utilizó tanto las cuevas como el entorno que las rodea", explica Hipólito Collado. El arqueólogo Hipólito Collado durante la primera exploración de la Cueva Nueva en Fuentes de León M.N. Cuevas de Fuentes de León Aunque las cavidades eran conocidas desde hacía generaciones por los habitantes de la zona, su valor científico y patrimonial permaneció prácticamente inexplorado hasta el inicio de las investigaciones. "Las cuevas eran conocidas por ganaderos, pastores y cazadores desde hacía muchísimo tiempo, pero se veían como algo ajeno, no como un recurso turístico o patrimonial. Nadie pensaba entonces que pudieran convertirse en un espacio de interés para la investigación y la divulgación", señala Collado.

Conjunto de cuevas en el Monumento Natural Las Cuevas de Fuentes de León están formadas por ocho cavidades y dos simas que se extienden bajo casi 1.000 hectáreas de terreno kárstico. Entre ellas destacan la Cueva de los Postes, la del Caballo, la del Agua y la de Masero. "Son las cuevas en las que se han centrado la mayor parte de las investigaciones durante estos años", explica Celia García Domínguez, antropóloga, investigadora de la Universidad de Valladolid y presidenta de la asociación CEMAC. La antropóloga Celia García durante la exploración de la Cueva Nueva M.N. Cuevas de Fuentes de León Durante este cuarto de siglo, los trabajos arqueológicos han permitido documentar una secuencia histórica que abarca desde época romana hasta el Pleistoceno Medio. “Hemos podido documentar una cronología bastante completa que abarca desde época romana hasta el Pleistoceno Medio“ Celia García Domínguez, antropóloga "Hemos podido documentar una cronología bastante completa que abarca desde época romana hasta el Pleistoceno Medio", explica la antropóloga. Según detalla la investigadora, los hallazgos evidencian distintos usos de las cuevas a lo largo del tiempo. "En época romana encontramos indicios de un uso ritual, mientras que durante el Calcolítico y el Neolítico las cavidades tuvieron una función funeraria, con enterramientos en los que hemos localizado restos humanos y ajuares asociados". Voluntarios participan en la excavación de la Cueva del Caballo en Fuentes de León M.N. Cuevas de Fuentes de León Los niveles más antiguos han permitido documentar también la presencia de fauna que habitó la zona miles de años antes de la llegada del ser humano. "En los estratos correspondientes al Pleistoceno Medio predominan los restos de animales como osos pardos, tortugas o ciervos", añade García.

Jóvenes voluntarios, una pieza clave de las excavaciones Cada verano, las campañas arqueológicas cuentan también con la participación de jóvenes voluntarios que colaboran con los investigadores en los trabajos desarrollados en el Monumento Natural. El campo de voluntariado se ha convertido en una de las piezas fundamentales del proyecto y, al mismo tiempo, en una oportunidad para acercar la arqueología a estudiantes de diferentes procedencias. "El campo de voluntariado es una de las piezas esenciales para que podamos sacar esta campaña adelante. Además, es una oportunidad estupenda para traer estudiantes de todas partes, tanto de España como internacionales, como ocurre este año", explica Celia García. Grupo que ha participado en la campaña de excavación arqueológica de los yacimientos del Monumento Natural M.N. Cuevas de Fuentes de León Durante las campañas, estos jóvenes participan en las tareas de excavación y documentación junto al equipo científico, adquiriendo experiencia práctica y contribuyendo a avanzar en el estudio de las cavidades y de los restos que conservan.