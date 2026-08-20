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Guerra en Ucrania

Al menos seis muertos en Kiev y alrededores en un ataque ruso que deja sin electricidad varios puntos de la capital

  • También hay al menos 23 heridos y daños en numerosos edificios
  • Ucrania sufre una escasez crónica de misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot
Al menos seis muertos en Kiev en un ataque ruso que deja sin electricidad varios puntos de la capital ucraniana
El humo se eleva en Kiev proveniente de los misiles lanzados por Rusia EUGENE KOTENKO / AFP
RTVE Noticias

Al menos cinco personas han muerto en Kiev y otra persona en la ciudad colindante de Brovary durante la madrugada de este jueves como consecuencia de los ataques aéreos rusos, según han informado las autoridades locales. También hay al menos 23 heridos.

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, ha informado en la aplicación de mensajería Telegram que los misiles rusos han causado daños en edificios y han dejado varias zonas sin electricidad.

Un edificio en llamas en el lugar de un ataque ruso en Kiev

Un edificio en llamas en el lugar de un ataque ruso en Kiev Servicio estatal de emergencia ucraniano / AFP

Según periodistas del medio local Kyiv Independent presentes en el lugar, las explosiones han provocado temblores en las casas y activaron las alarmas de los coches en algunas partes de la ciudad.

En el distrito de Solomianski han caído escombros cerca de un edificio residencial de cinco pisos, rompiendo ventanas y provocando un incendio, según ha añadido el alcalde Klitschko, que también ha apuntado que un hospital infantil del distrito ha resultado dañado, con coches incendiados en su alrededor.

Un misil lanzado por Rusia cae en Kiev, Ucrania

Un misil lanzado por Rusia cae en Kiev, Ucrania SERGEI SUPINSKY / AFP

El conflicto escala cada día

Rusia y Ucrania intercambian ataques a diario tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, con un aumento exponencial en las últimas jornadas, donde ambos bandos causan bajas civiles y daños en infraestructuras a través de drones.

Los esfuerzos diplomáticos que involucran a Estados Unidos y Europa no han logrado hasta ahora un alto el fuego duradero. Ucrania presentó propuestas a los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, para un plan que ponga fin a la guerra, según declaró el presidente Volodímir Zelenski este mes. No obstante, Witkoff y Kushner estuvieron en Moscú por última vez en enero y aún no han visitado Kiev.

Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de prisioneros mientras continúa el cruce de ataques
Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de prisioneros mientras continúa el cruce de ataques

Rusia no recibió propuestas específicas para posibles nuevas reuniones con los negociadores estadounidenses, según ha declarado Maria Zajarova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, al periódico Izvestia, pero Moscú estaría dispuesto a organizar una reunión con poca antelación, ha indicado.

El último ataque a la capital se produce en un momento en que Ucrania sufre una escasez crónica de misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot, el único sistema capaz de interceptar misiles balísticos. Rusia ha aprovechado esta situación en las últimas semanas, aumentando drásticamente el número de misiles utilizados en ataques masivos.

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