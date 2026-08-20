Al menos seis muertos en Kiev y alrededores en un ataque ruso que deja sin electricidad varios puntos de la capital

Al menos cinco personas han muerto en Kiev y otra persona en la ciudad colindante de Brovary durante la madrugada de este jueves como consecuencia de los ataques aéreos rusos, según han informado las autoridades locales. También hay al menos 23 heridos.

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, ha informado en la aplicación de mensajería Telegram que los misiles rusos han causado daños en edificios y han dejado varias zonas sin electricidad.

Un edificio en llamas en el lugar de un ataque ruso en Kiev Servicio estatal de emergencia ucraniano / AFP

Según periodistas del medio local Kyiv Independent presentes en el lugar, las explosiones han provocado temblores en las casas y activaron las alarmas de los coches en algunas partes de la ciudad.

En el distrito de Solomianski han caído escombros cerca de un edificio residencial de cinco pisos, rompiendo ventanas y provocando un incendio, según ha añadido el alcalde Klitschko, que también ha apuntado que un hospital infantil del distrito ha resultado dañado, con coches incendiados en su alrededor.

Un misil lanzado por Rusia cae en Kiev, Ucrania SERGEI SUPINSKY / AFP