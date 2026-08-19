Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de prisioneros mientras continúa el cruce de ataques

Rusia y Ucrania han intercambiado 103 prisioneros de guerra cada uno, según ha afirmado este miércoles Interfax, agencia de noticias rusa. El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado esta información: "103 militares rusos han sido repatriados. A cambio, se entregó a 103 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas". Los militares se encuentran en Bielorrusia y han recibido asistencia tanto médica como psicológica y serán trasladados a los hospitales de la administración.

Según el Ministerio, Emiratos Árabes Unidos llevó a cabo una mediación humanitaria en el intercambio como había hecho en ocasiones anteriores.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado en un mensaje de Telegram que se tratan de "defensores de las Fuerzas Armadas, del Servicio Estatal de Fronteras y de la Guardia Nacional" que participaron en la defensa de los frentes de Donetsk, Lugansk, Járkov, Zaporiyia, Jersón, Dnipró y Sumy .

Desde que comenzó la guerra en Ucrania en 2022, se han producido alrededor de 70 intercambios de prisioneros de guerra, el último el sábado 26 de junio, cuando intercambiaron 160 prisioneros. El día 13 de agosto ambas partes realizaron otro intercambio, pero de civiles retenidos, ocho rusos y siete ucranianos, y los cuerpos de soldados caídos en combate, 261 ucranianos y 24 rusos.

Ambos países han intercambiado miles de prisioneros de guerra a lo largo de estos cuatro años y medio que ha durado el conflicto, aunque se mantienen lejos de alcanzar un acuerdo de paz.

Nuevo ataque ruso a la región de Jersón, en Ucrania Mientras tanto, continúan los ataques en el frente. Cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas tras el impacto de un dron ruso en la región de Jersón, Ucrania, según ha informado el jefe de la administración militar regional Oleksandr Prokudin. "Aproximadamente a las 08.50, los ocupantes rusos atacaron con un dron un minibús en el distrito Korabelni, en Jersón. Como consecuencia de este ataque terrorista, murieron cuatro personas. En estos momentos, los servicios competentes están identificando a las víctimas", ha comunicado en su canal de Telegram. Antes los ataques, Zelenski ha asegurado en su cuenta de X que se trata de un "feroz 'safari' ruso contra nuestra gente" y que la ofensiva "ha superado con creces todo lo que una persona normal podría imaginar". La siguiente publicación de X tiene imágenes sensibles. ““ "La presión sobre el agresor es necesaria. El apoyo para aquellos defendiendo la vida es necesario", ha concluido. Rusia ha negado desde el inicio de la guerra que su objetivo fuesen civiles, a lo que Oleksandr Prokudin responde asegurando que el operador del dron tenía como objetivo a un vehículo civil. La Fuerza Aérea ucraniana ha comunicado que Rusia llevó a cabo un ataque en la noche de este miércoles dos misiles balísticos Iskander-M, 65 vehículos no tripulados de ataque Shahed y Gerbera, munición Banderol y drones réplica Parodia desde diferentes puntos del país y de la península anexionada de Crimea. Las Fuerzas de Defensa de Ucrania han conseguido derribar 56 de esos drones y dos municiones Banderol en el norte, sur y este del país. Diez ubicaciones han registrado impactos y otras tres la caída de fragmentos de los dispositivos destruidos, mientras la propia Fuerza Aérea ha asegurado que durante la emisión del comunicado los ataques continuaban.