Hallan en el Archivo Militar de Ávila el que podría ser el primer Estatuto de Autonomía de Asturias

Un historiador ha localizado en el Archivo General Militar de Ávila un documento mecanografiado de la Guerra Civil que podría ser el primer proyecto de Estatuto de Autonomía de Asturias.

El hallazgo lo ha realizado el historiador y profesor Pablo Martínez Corral, que llevaba años investigando los fondos incautados al Consejo Regional de Asturias y León durante la Guerra Civil.

El documento fue encontrado en una caja del archivo y, según el investigador, su importancia se hizo evidente desde el primer momento.

El texto está compuesto por 18 artículos y varias disposiciones transitorias. Plantea un territorio autónomo integrado por Asturias, León, Zamora y Salamanca, con instituciones propias, capacidad legislativa, hacienda regional y competencias en materias como sanidad, enseñanza, obras públicas o minería.

El historiador destaca que el proyecto supone una propuesta de autogobierno que iba más allá de lo planteado hasta entonces y que preveía la unión de cuatro provincias.

01.30 min Avila encuentra estatuto Asturias