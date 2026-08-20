Los cómics clásicos de 'Aliens': una ampliación del mito que se atrevió a ir más lejos que las películas

Con este cuarto y último volumen de mil páginas, Panini Cómics finaliza la recopilación de las series de Aliens que la editorial Dark Horse publicó entre 1988 a y 2020, antes de que los derechos de la franquicia cayeran en manos de Marvel, que es la que saca actualmente los nuevos cómics de los xenomorfos (también publicados por Panini en España). Una colección de relatos sorprendentes que amplían este universo de formas que el cine no se atrevió, por ejemplo, dando más protagonismo a los aliens o a los "sintéticos". De hecho, algunas de las cosas que aparecieron en estas colecciones acabaron convirtiéndose en canon de la saga.

Además, este volumen nos ofrece dos adaptaciones realmente sorprendentes. Empezando por la del primer guion escrito por Dan O'Bannon para la película que acabaría siendo Alien (Ridley Scott, 1979): Alien. El guion original. Y es que al principio la historia se iba a titular Star Beast (La Bestia Estelar). Era una Serie B mucho más convencional y narraba la historia de la tripulación del carguero espacial Snark, que descubrían una pirámide construida por alienígenas en medio del espacio. Y en su interior los aliens. Aunque lo más sorprendente son los diseños que nos ofrece el cómic de las naves y de las distintas fases de los aliens, desde los huevos (ovomorfos) hasta los xenomorfos adultos, pasando por los abrazacaras (facehugger) y los revientapechos (chestburster). Y es que el ciclo de vida de la criatura y el diseño de las naves cambiaron mucho con la llegada de artistas como H.R. Giger, Ron Cobb o Moebius. Un cómic realmente interesante gracias a la adaptación de Cristiano Seixas y los dibujos de Guilherme Balbi.

Portada del primer número de 'Alien The Original Screenplay'

La otra adaptación que incluye el tomo es la del segundo borrador del guion que el famoso escritor William Gibson (autor de Neuromante y padre del Ciberpunk) escribió para Alien 3. Y que no fue utilizado, ya que la película de David Fincher acabó siendo escrita por David Giler, Walter Hill y Larry Ferguson. Otro sorprendente cómic que continúa la historia de Aliens y donde nos encontramos a Ripley en coma mientras el cabo Hicks y Bishop tienen que luchar contra xenomorfos genéticamente modificados a bordo de una enorme estación espacial llamada Anchorpoint. La historia también introduce elementos políticos, ya que se escribió en 1987, con los últimos coletazos de la "Guerra Fría" y nos prsenta a dos bandos enfrentados que intentan utilizar a los aliens como armas en sus disputas. Una original historia que se encargó de adaptar el guionista y dibujante Johnnie Christmas.

El tomo incluye un texto del propio Gibson en el que cuenta las circunstancias en las que escribió el guion y explica algunas decisiones como por qué decidió mantener a Ripley en coma y convertir a Bishop en el centro de la narración: "Después de Ripley había sido mi personaje favorito en las dos primeras películas, así que decidí darle mayor protagonismo". Además, el escritor se muestra encantado con la versión escrita y dibujada por Christmas: "Debo admitir que el resultado es mucho mejor de lo que esperaba".

Página de 'Alien 3 de William Gibson' (Panini)

Además, el tomo incluye las miniseries de la saga publicadas entre 2011 y 2020, escritas y dibujadas por estupendos artistas como Brian Wood, Sam Kieth, Dion Lay, Gabriel Hardman, Guilherme Balbi, Johnnie Chrismas, Patric Reynolds, Robert Carey, John Layman, Cristiano Seixas, Riccardo Burchielli, Dan Abnett, Eduardo Francisco, Henry Flint, James Stokoe, Joshua Wil, Tony Brescini y Tristan Jones.

En concreto, el tomo incluye las series, miniseries y especiales: Aliens: Fast Track to Heaven, Aliens: Colonial Marines - No Man Left Behind, Alien: Isolation, Aliens: Defiance 1-12, Aliens: Dead Orbit 1-4, Aliens: Dust to Dust 1-4, Aliens: Resistance 1-4, Aliens: Rescue 1-4, Alien: The Original Screenplay #1-5 y Alien 3: The Unproduced Screenplay 1-5 y material de Dark Horse Presents 12-17 y Free Comic Book Day 2016: Aliens. Además de numeroso material extra como bocetos, páginas a lápiz, ilustraciones y portadas.

Portada del tomo 'Aliens. La etapa original 4' (Panini)

En el cómic nadie puede oír tus gritos Entre las historias incluidas en el cómic también destacamos la trilogía escrita por Brian Wood (Aliens: Defiance, Aliens: Resistance y Aliens: Rescue), ya que, con 20 cómics en total, forman la historia más larga escrita por un autor de la saga de los xenomorfos. La protagonista es la soldado Zula Hendricks, que se ausentó sin permiso para defender la Tierra de los xenomorfos y tiene que enfrentarse a los demonios de su pasado mientras lucha por su futuro. Una historia que cuenta con una secundaria de lujo, Amanda Ripley, la hija de Elle Ripley (Sigourney Weaber), que tenía 10 años cuando su madre desapareció en el espacio. Un personaje creado para los videojuegos que aquí cobra gran importancia. También encontraremos la historia del oficial de ingeniería Wascylewski, que debe usar todas las herramientas disponibles para sobrevivir al ataque de la criatura más letal conocida por el hombre. O la de un niño de doce años, Maxon, que después de que su colonia sea evacuada, tiene que llegar al puerto espacial junto a su madre. Pero entre ellos y el espacio se encuentran los xenomorfos. Y, por supuesto, otro de los alicientes del cómic es ver cómo dibuja cada uno de los grandes artistas a los aliens. Nosotros nos quedamos con la interpretación de añorado Sam Kieth, que podéis ver en esta ilustración. Portada de 'Aliens: Condición inhumana', de Sam Kieth