'Predator', la emoción de la caza continúa en los cómics

El pasado marzo Panini publicaba un integral con los cómics de Aliens que Dark Horse publicó a finales de los 80 y que fueron claves para el éxito de la editorial. Por eso los responsables de la misma no tardaron en fijarse en la otra gran película de extraterrestres que triunfaba en esa época: Predator (Depredador, John McTiernan, 1987) y lanzaron una línea de cómics protagonizada por los extraterrestres que tan mal se lo hicieron pasar a Arnold Schwarzenegger en la gran pantalla. Unos cómics que Panini empieza a rescatar con un libro de casi mil páginas: Marvel Omnibus. Predator: La Etapa Original 1

Este recopilatorio coincide con la nueva colección de Marvel dedicada al personaje: Predator 1: El día de la cazadora (Panini), de Ed Brisson y Kev Walker, de la que os hablamos al final del artículo.

Esos temibles depredadores extraterrestres llegaron a las viñetas con la misma exitosa fórmula empleada en los cómics de Aliens, una sucesión de miniseries con distintos protagonistas y ambientadas en diferentes épocas.

Portada de 'Marvel Omnibus. Predator: La Etapa Original 1'

Esta fabulosa edición de coleccionista que publica Panini incluye todas las miniseries publicadas por Drak Horse entre 1989 y 1996: Predator 1-4, Predator 2 1 y 2, Predator: Big Game 1-4, Predator: Cold War 1-4, Predator: The Bloody Sands of Time 1 y 2, Predator: Bad Blood 1-4, Predator: Invaders from the Fourth Dimension, Predator: Dark River 1-4, Predator: Strange Roux, Predator: Kindred 1-4 y material de Dark Horse Presents 46, 67-69 y 119, Dark Horse Comics 1 y 2, 4-7, 16-18 y 20 y 21 y A Decade of Dark Horse.

Varias miniseries de cómic agrupadas, realizadas por grandes autores norteamericanos como Mark Verheiden, Derek Thompson, Evan Dorkin, Ron Randall, Chris Warner, John Arcudi, Chuck Dixon, Rob Walton o el mítico Dan Barry, creador de algunos de los mejores cómics de Flash Gordon, que en sus últimos años colaboró con Dark Horse en esta serie y otras como Indiana Jones.

Y es que, tras el éxito de los cómics de Aliens y Predator, Dark Horse amplió su universo de cómics cinematográficos con títulos como Robocop o Indiana Jones, pero eso es otra historia.

Página de 'Marvel Omnibus. Predator: La Etapa Original 1'

¿El hermano de Schwarzenegger? El encargado de llevar a Predator a las viñetas fue el guionista Mark Verheiden, que ya había triunfado con los cómics de Alien para la editorial (además de con su premiado cómic independiente The American). Verheiden tuvo una gran idea para la adaptación a las viñetas, llevar al extraterrestre de la jungla de Centroamérica, donde se desarrollaba la película, hasta las calles de Nueva York. Y, en vez de enfrentarlo a militares profesionales, le hizo pelear con agentes de policía comandados por el detective Schaefer, que no es otro que el hermano del Mayor Alan "Dutch" Schaeffer, el personaje de Arnold Schwarzenegger en la película. Y es que la única condición que le pusieron a Verheiden es que no podía usar a Dutch en los cómics. La primera miniserie dibujada por Chris Wagner y Ron Randall se beneficiaba de ese cambio de escenario urbano, en una historia trepidante que gustó mucho a los responsables de la saga cinematográfica. De hecho, como cuenta Verheiden en un artículo incluido en el cómic, recibió una llamada de Joel Silver (productor de las películas de Predator y de otras sagas como Arma Letal) para pedirle consejo para la segunda parte Pretador 2, que se estrenaría en 1990 con Danny Glover y Gary Busey como protagonistas. Según cuenta Mark Verheiden, en esa reunión les comentó algunas ideas que pudimos ver en la película, como que la acción transcurriese en nueva York o la batalla en el metro. Aunque Verheiden no aparezca acreditado en la película, de esa reunión saldría su primer guion cinematográfico (un film de su cómic The American) con el que comenzaría su fructífera carrera como guionista de cine y televisión. Página de 'Marvel Omnibus. Predator: La Etapa Original 1'

Batallas por todo el mundo y protagonistas de todas las razas Ahora es muy habitual que los protagonistas de las películas sean de todas las razas, pero en los 80 no era lo normal. Por eso destacamos que estas primeras miniseries de Predator estuvieran ambientadas por todo el mundo, todas las épocas y protagonizadas por gente de distintas razas. La primera miniserie está protagonizada por ese detective de Nueva York, pero la segunda está encabezada por un militar navajo, Nakai, lo que también pudo servir de inspiración para la última película de la saga Prey (2022) que estaba protagonizada por una joven guerrera india, aunque fuera comanche. En medio de esas dos aventuras tenemos la adaptación de Predator 2, protagonizada por un policía afroamericano de Nueva York. Y la tercera miniserie enfrenta a Predator con una teniente rusa. Además, como comentamos, las miniseries incluidas en el tomo nos llevan a escenarios tan distintos como la I Guerra Mundial o el Japón feudal, donde los depredadores extraterrestres se enfrentan a los samuráis. Incluso encontramos una historia de piratas, con tesoro incluido. Página de 'Marvel Omnibus. Predator: La Etapa Original 1'

Los diseños de Predator Como comentábamos, los Aliens y los Predators son los extraterrestres más famosos de la historia del cine, algo en lo que tiene mucho que ver sus fabulosos diseños. Por eso, el cómic también incluye un artículo imprescindible en el que descubrimos cómo se llegó a esa versión final del monstruo que nos conquistó en los cines. El concepto original fue del gran diseñador Alan Munro, que propuso una criatura que tenía un cuerpo similar al de una rana con tendones entrelazados por todas partes. Y que contaba con unas grandes cavidades para el aire en los brazos y en el pecho. Pero el director, John McTiernan, quería que la criatura se inspirase en un guerrero Masai “que fuera alto e imponente”. Y todo cambió cuando contrataron al gran Stan Winston (Terminator), que acababa de conseguir el Oscar a los mejores efectos especiales por Aliens. Stan fue el que dio con el diseño final de la criatura, que se convertiría en uno de los grandes monstruos de la historia del cine. Viñeta de 'Marvel Omnibus. Predator: La Etapa Original 1' También queremos destacar un artículo de Paul Power (un conocido dibujante de storyboards), incluido en el cómic, en el que nos cuenta que el director no lograba dar con una buena idea para que Arnold acabase con el Predator. Y que a él se le ocurrió matarlo imitando a un episodio del Correcaminos y el Coyote: “La idea le encantó a todo el mundo. Pero nadie se dio cuenta de que Chuck Jones había ayudado a Dutch a matar al monstruo con uno de sus gags del Correcaminos”. En fin, interesantes cómics protagonizados por el segundo extraterrestre más famoso de la historia del cine al que Marvel acaba de dedicar también una nueva colección, la primera en más de dos décadas.