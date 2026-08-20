Augmenten els incidents marítims aquest estiu
- Salvament Marítim ha intervingut en prop de 250 incidents durant els mesos de juliol i agost, un 33% més que l’any passat
- El Govern constata també un augment de la pressió nàutica i de les sancions a embarcacions que operen de manera irregular
Els incidents marítims han augmentat prop d’un 33% aquest estiu a les Illes Balears. Salvament Marítim ha intervingut en prop de 250 casos durant els mesos de juliol i el que duim d’agost. El més greu es va produir aquesta setmana a s’Estanyol, on va morir un home després d’un incident amb una embarcació.
Més controls
El Govern també constata un increment de la pressió nàutica i de les sancions. A les Balears hi ha unes 600 embarcacions que es poden llogar legalment sense necessitat de llicència, però a partir de l’octubre aquesta possibilitat quedarà limitada per un canvi legislatiu que l’Executiu sempre ha defensat. El director general de Ports i Transport Marítim, Toni Mercant, assegura que "nosaltres ens hi hem oposat sempre, radicalment. Entenem que la mar és un medi hostil, que no és fàcil, i que és millor que aquestes embarcacions es lloguin a persones que tenen una titulació".
Papers en regla
L’empresa que va llogar l’embarcació en què va morir un home a s’Estanyol tenia tota la documentació en regla. Ara, però, la Guàrdia Civil investiga si es complien tots els requisits de seguretat. Mercant recorda que aquestes embarcacions han de disposar, entre altres elements, de "bengales", així com "un assegurança de responsabilitat civil" i "un assegurança obligatòria de viatgers". El Servei de Vigilància del Litoral del Govern ha aixecat 17 actes només durant la primera quinzena d’agost i ha sancionat cinc empreses que operaven il·legalment, algunes de manera reincident. Entre els casos detectats hi ha un catamarà italià sense l’autorització corresponent, amb el patró amb una titulació panamenya, l’estada temporal a Espanya caducada i fondejat sobre posidònia.
Límits de velocitat
L’augment dels incidents coincideix amb una major pressió nàutica. De fet, durant l’eclipsi solar, quan més embarcacions hi havia simultàniament a la mar, gairebé no es varen detectar irregularitats. Segons Mercant, "hi havia molts mitjans controlant i això ho saben i, per tant, ja sabien que ho havien de tenir en compte i estar alerta". La nova llei, que estarà en vigor l’estiu que ve, limitarà a 10 nusos la velocitat a una milla de la costa. Una mesura que, segons el director general, "reduirà bastant els incidents", tot i que adverteix que després caldrà comprovar que es compleix. L’objectiu és posar ordre a una mar cada vegada més col·lapsada.