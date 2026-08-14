Eneko Lambea, el chico de Leioa que lucha por la igualdad en la gimnasia rítmica
- Es campeón de España y el sábado hará una exhibición en el Mundial de Fráncfort
- Su sueño es ver algún día competir a chicos en gimnasia rítmica en unos Juegos Olímpicos
La cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta son sus elementos de trabajo. Empezó a practicar la gimnasia rítmica con tres años en su localidad natal, Leioa (Bizkaia). Su hermana mayor hacía este deporte, y Eneko imitaba sus movimientos en las gradas. Le apuntaron. Con el tiempo ha llegado a ser campeón de España. Y ahora lucha para que la gimnasia rítmica masculina se reconozca a nivel internacional. Este sábado va a dar un paso importante: ha sido invitado a participar en la gala de clausura del Mundial que se celebra en Fráncfort.
Eneko Lambea tiene claro que no quiere que sea una exhibición sin más. Va a realizar el mismo ejercicio con el que ganó el campeonato de España el año pasado. Desea demostrar que los chicos también pueden jugar un gran papel en este deporte. "Mi labor es enseñarle al mundo que los chicos podemos hacer gimnasia rítmica y que tenemos nivel para hacerlo" asegura el joven gimnasta del club Sakoneta de Leioa.
Pasión por la gimnasia rítmica
Eneko dice que lo que sintió por la gimnasia rítmica fue amor a primera vista. Al principio solo iba a clase un día por semana, y le sabía a poco. Fue subiendo de nivel, hasta que en 2015 participó en su primer campeonato de España masculino. Nuestro país es una rareza en el universo de este deporte, donde la inmensa mayoría de quienes lo practican en todo el mundo son mujeres. Y es el único deporte olímpico, lamenta Eneko Lambea, en el que solo hay competición femenina.
Por eso es tan importante la gala de Fráncfort, porque va a actuar en nombre de muchos chicos que practican la gimnasia rítmica y de otros muchos que no tienen tan siquiera la oportunidad. Los expertos destacan la innovación de sus montajes y su perfeccionismo, y eso es lo que quiere mostrar sobre el tapiz. Su lucha por romper estereotipos le ha valido el Premio Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes deportistas en 2025.
Movimiento Valientes
Eneko Lambea es la cara visible del Movimiento Valientes, que impulsa y visibiliza la gimnasia rítmica masculina en España y a nivel internacional. No se considera ningún referente, de hecho asegura que se sigue viendo como el mismo niño que empezó a practicar a los tres años. Y a pesar de que es una disciplina que requiere mucho sacrificio, "a mí me ha traído tantas cosas buenas que me encantaría poder transmitirles a otros que pueden hacerlo" señala. Y tira de corazón para hacer frente a las dificultades: "para estar en este deporte cuando estás discriminado, o tienes mucha pasión o lo dejas".
A sus 22 años, Eneko Lambea no solo es un gran gimnasta, sino que también ha terminado un doble grado de Física e Ingeniería electrónica en la Euskal Herriko Unibertsitatea. Sabe que su aspiración para la gimnasia rítmica masculina no será viable antes de las olimpiadas de 2032. "Mi sueño es un día sentarme en el sofá, encender la tele, y ver en unos Juegos Olímpicos a chicos haciendo gimnasia rítmica". Si se llega a conseguir ese objetivo será, en gran parte, gracias a él.