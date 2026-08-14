Eneko Lambea, el chico de Leioa que lucha por la igualdad en la gimnasia rítmica

La cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta son sus elementos de trabajo. Empezó a practicar la gimnasia rítmica con tres años en su localidad natal, Leioa (Bizkaia). Su hermana mayor hacía este deporte, y Eneko imitaba sus movimientos en las gradas. Le apuntaron. Con el tiempo ha llegado a ser campeón de España. Y ahora lucha para que la gimnasia rítmica masculina se reconozca a nivel internacional. Este sábado va a dar un paso importante: ha sido invitado a participar en la gala de clausura del Mundial que se celebra en Fráncfort.

Eneko Lambea tiene claro que no quiere que sea una exhibición sin más. Va a realizar el mismo ejercicio con el que ganó el campeonato de España el año pasado. Desea demostrar que los chicos también pueden jugar un gran papel en este deporte. "Mi labor es enseñarle al mundo que los chicos podemos hacer gimnasia rítmica y que tenemos nivel para hacerlo" asegura el joven gimnasta del club Sakoneta de Leioa.

Pasión por la gimnasia rítmica Eneko dice que lo que sintió por la gimnasia rítmica fue amor a primera vista. Al principio solo iba a clase un día por semana, y le sabía a poco. Fue subiendo de nivel, hasta que en 2015 participó en su primer campeonato de España masculino. Nuestro país es una rareza en el universo de este deporte, donde la inmensa mayoría de quienes lo practican en todo el mundo son mujeres. Y es el único deporte olímpico, lamenta Eneko Lambea, en el que solo hay competición femenina. Por eso es tan importante la gala de Fráncfort, porque va a actuar en nombre de muchos chicos que practican la gimnasia rítmica y de otros muchos que no tienen tan siquiera la oportunidad. Los expertos destacan la innovación de sus montajes y su perfeccionismo, y eso es lo que quiere mostrar sobre el tapiz. Su lucha por romper estereotipos le ha valido el Premio Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes deportistas en 2025.