El legado emocional y científico que nos deja el eclipse solar 2026

Lo que vivimos este miércoles vamos a tardar mucho en olvidarlo. Tras vivir el eclipse total de sol muchos sintieron una sensación de vacío mientras caminaban de vuelta a casa. Sabían que lo que habían experimentado marcaba un antes y un después. Pero también para la ciencia. Este fenómeno astronómico nos ha dejado un legado tanto emocional como científico.

El primero de todos lo resume así la ministra de Ciencia Innovación y Universidades, Diana Morant: "Somos insignificantes en el Universo, pero tenemos la capacidad de hacer el bien o hacer el mal". Una imagen que quedará para siempre grabada en nuestras retinas: esa gran bola negra que era la luna tapando completamente el sol, como pudimos vivir dentro de la franja de totalidad en localidades como Guadalajara. Como sacada de una película de ciencia ficción.

España se convirtió por unos minutos en una laboratorio inmenso para la ciencia. Este fenómeno ayudará a los científicos a elaborar nuevos estudios sobre el comportamiento de seres humanos, animales, plantas o insectos ante los eclipses. Lo destaca el director del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller, que hace hincapié en que todo se basa en el "súbito cambio de luz solar" que "también es importante analizar cómo se comporta la atmósfera terrestre".

Nos emocionamos, gritamos, aplaudimos o, simplemente, nos quedamos absortos con lo que estábamos presenciando. Cada uno tuvo su propio comportamiento al mirar cara a cara al eclipse total de sol. Todos éramos desconocidos en el paraje desde el que observamos el fenómeno, pero también todos estuvimos unidos de alguna manera mientras apuntábamos con nuestra mirada a un único y marciano punto.

07.25 min Totalidad del eclipse solar 2026 desde el Observatorio de Yebes (Guadalajara)