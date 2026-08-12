Eclipse solar: ¿puede afectar a nuestros perros y gatos?

Una de las preguntas más repetidas ante la llegada del histórico fenómeno astronómico es si tendrá algún tipo de repercusión negativa en nuestros perros y gatos. Las redes sociales se han llenado en estos días de informaciones contradictorias, entre quienes dicen que no hay ningún problema y quienes advierten de que los efectos que puede tener en sus retinas son los mismos que en las nuestras. Hemos contactado con expertos y la conclusión es clara. Ambas afirmaciones son correctas.

Perros y gatos no sienten nuestra curiosidad A diferencia de nosotros, que llevamos meses esperando a ver el eclipse, los perros y gatos no sienten ningún tipo de curiosidad, por lo que no les veremos levantar la cabeza para observar este hecho histórico. Según nos cuenta Sonia Lois Peña, veterinaria en Toledo, "a ellos no les da por mirar el sol". Les llamará la atención ver que algo pasa, y puede que miren ligeramente hacia arriba, pero no se expondrán por mucho tiempo, y menos directamente. Aun así, es importante advertir de que el riesgo cero no existe. Su retina, asegura Sonia Lois, es igual que la nuestra y, por tanto, "si miran al sol, igual que a nosotros se nos puede quemar la retina, a ellos también". Y, en consecuencia, su visión puede verse también afectada. Por eso, los expertos piden, que si tenemos animales domésticos, no les obliguemos a mirar al sol durante el tiempo que dure el fenómeno.