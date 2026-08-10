Sindicatos de la Ertzaintza piden más medios y respaldo institucional tras las últimas agresiones a agentes

Es algo que se repite desde hace ya unos años y que causa una honda preocupación a los sindicatos de la Ertzaintza: agentes policiales acuden a restablecer el orden público ante unos altercados y la gente se vuelve contra ellos. Este último fin de semana ha ocurrido en el plazo de seis horas en tres lugares diferentes de la geografía vasca: Vitoria-Gasteiz, Eibar y Arrasate. El resultado: once agentes heridos, siete ertzainas y dos policías locales, con contusiones leves. Y 14 personas detenidas, muchas de ellas con antecedentes policiales.

Las centrales sindicales aseguran que estos ataques vienen derivados de una pérdida de autoridad en las calles y de una falta de personal que impide llegar con más fuerza a las actuaciones, para poder evitar así que los implicados se vuelvan contra los agentes. Falta de medios y una total falta de respaldo desde las instituciones, aseguran.

"Sale barato" Desde el sindicato EUSPEL, mayoritario en la Ertzaintza, Julio González recuerda que el año pasado se concentraron "para denunciar las agresiones sufridas por nuestros compañeros". Añade que "el departamento de Seguridad y la Fiscalía se deberían personar en el minuto uno para pedir la máxima aplicación de los artículos 550 y 551 del código penal. No puede ser que agredir a los policías sea algo barato. Que si no hay lesiones graves, le cueste 70 euros al agresor. Esto hace que perdamos la autoridad en la calle". Estas actitudes violentas cada vez más frecuentes, según González, afectan también a los ciudadanos mientras realizan sus actividades habituales, porque "pueden encontrarse ante un problema cuando la policía no pueda responder correctamente ante altercados o restablecer rápido el orden público". Unai Garabieta, portavoz del sindicato Esan, añade que "es una cuestión que se viene repitiendo verano tras verano y no puede ser aceptada ni normalizada. De igual forma, entendemos que las instituciones, los responsables políticos, tienen que tomas las medidas necesarias preventivas". Es insuficiente, asegura, la mera condena institucional.