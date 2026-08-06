Los helados artesanos triunfan este verano

Aunque pudiera parecer que el consumo de helado se asocia a los conceptos de verano, sol y plata… la realidad es muy distinta. Este alimento, tan fresco como versátil, invita a su consumo durante todo el año y ocasiones muy diversas. Eso sí, el filón del sector heladero sigue estando concentrado en los meses de verano, donde llegan a concentrar alrededor del 65% de las ventas totales.

El aumento gradual de las temperaturas es un factor que influye en que la venta de estos productos, sabrosos y refrescantes, se incrementen en el periodo comprendido entre julio y septiembre. Pero si nos detenemos ahora en la ubicación… la tendencia cambia. Ciudades de interior, como Toledo, demuestran que no hace falta contar con un paseo marítimo para ver a vecinos y turistas con un cucurucho o una tarrina en la mano.

Innovación culinaria y variedad de sabores El público tan fiel y diverso que tiene este producto invita a que los maestros del helado artesano se atrevan a innovar y propongan combinaciones de sabores muy llamativas. Desde el clásico helado de nata, vainilla o fresa hasta una atrevida mezcla de chocolate con wasabi. Todo tiene cabida en una mantecadora. Pero para que la mezcla resultante sea un éxito hay que garantizar que la materia prima sea un producto de calidad. Dos personas sujetan dos cucuruchos de helado Un ejemplo claro puede ver en la capital de Castilla-La Mancha. Su dulce por excelencia es el mazapán. Lo saben bien quienes buscan ese sabor inconfundible a almendra en el famoso mazapán de Toledo. Utilizando una buena almendra, tendremos un buen mazapán. Por tanto, partiendo de un buen mazapán podremos conseguir un sabroso helado de mazapán. Una propuesta diferente, fresca y elegante que ha empezado a emplearse en las cocinas de muchos restaurantes.