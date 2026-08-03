"El Garito de Andalucía" el nuevo espacio de RNE para descubrir el talento musical emergente andaluz

"El Garito de Andalucía" es el nuevo programa de RNE Andalucía, un espacio dedicado a descubrir y dar voz a artistas y bandas de toda la comunidad autónoma que cuentan con un repertorio propio y ganas de compartir su música. Presentado y dirigido por Alejandro Piqueras, con la dirección técnica de Antonio Gómez, el programa se emite todos los sábados de 13:40 a 14:00 horas en Radio 1 y Radio 5 para toda Andalucía.

En "El Garito de Andalucía" hay muy pocas normas . No importa la edad de los artistas, el estilo musical , el número de seguidores, la experiencia sobre los escenarios o el recorrido de la banda. El único requisito para participar es presentar canciones propias . Desde el pop al flamenco, pasando por el rock, el indie, el rap, el jazz, la electrónica o cualquier otra propuesta , todas tienen cabida en este escenario.

Música en directo

El objetivo del programa es convertirse en un punto de encuentro para la música hecha en Andalucía y ofrecer una plataforma a proyectos que, en muchas ocasiones, no encuentran espacios donde mostrar su trabajo en directo. A lo largo de la temporada pasarán por el estudio artistas de las ocho provincias andaluzas, que compartirán su música y sus historias con los oyentes de RNE.

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Además de las emisiones en antena, los programas estarán disponibles en RTVE Play Audio, donde podrán escucharse en cualquier momento.

Porque antes de llenar grandes escenarios, toda banda necesita un lugar donde tocar, contar su historia y encontrar a su primer público. Ese lugar, en RNE, es "El Garito de Andalucía".