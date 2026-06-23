Radio 3 en modo verano

Llega el verano. Los días se alargan, las carreteras se llenan de canciones, las noches invitan a quedarse más tiempo despiertos y las ganas de descubrir música nueva crecen con cada puesta de sol. Y, una vez más, Radio 3 quiere acompañarte con una programación especial repleta de estrenos, nuevas voces y propuestas sorprendentes.

Durante los próximos meses, Radio 3 activa su particular modo verano: una temporada pensada para viajar sin mapa, para descubrir sonidos inesperados y para seguir mirando el mundo a través de la música, la cultura y las ideas. Nuevos programas, nuevos formatos y nuevos compañeros de viaje se suman a la parrilla de Radio 3 y Radio 3 Extra para convertir cada escucha en una aventura.

La nueva temporada apuesta por la diversidad de estilos, territorios y perspectivas. Desde el cine y sus bandas sonoras hasta la música electrónica más innovadora, pasando por los sonidos africanos, el K-pop, la moda, la inteligencia artificial o las fiestas populares, Radio 3 propone un recorrido sonoro lleno de descubrimientos. Estaremos, como siempre, en los principales festivales y eventos del verano.

Nuevos programas en verano Entre las novedades destaca Proyector de Verano, dedicado al mundo del cine y la música que lo acompaña; Filtro Hype, explorará la electrónica más creativa; y Jetlag con las sesiones para el verano. Me acordaré de ti con el nuevo talento de todas las disciplinas artísticas. La programación incorpora también Croissant FM, un viaje por la escena musical francesa; África Vibra y la música de todo un continente. Paso Fronterizo, descubrirá el pop de todo el mundo cantado en lenguas no hegemónicas. Las bandas emergentes cada noche con Ya es mañana. Los musicales de Un transistor en Broadway. Y los viajes de Paisaje y paisanaje. La creación femenina tendrá un espacio destacado en CTRL, F, mientras que Sakura Neon abrirá una ventana al universo del K-pop y otras tendencias musicales asiáticas. Exploraremos los vínculos entre música y moda en Pasarela Sonora. La actualidad tecnológica también tendrá protagonismo con Maldito Prompt, un espacio sobre inteligencia artificial. Completan la oferta Atlantic Beat, con los sonidos transatlánticos, y Verbeneando, que analizará el fenómeno social y cultural de las verbenas.