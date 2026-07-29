Los Mossos investigan 36 casos de tráfico de seres humanos, con 32 detenidos y 24 víctimas
- Destacan la falta de "más colaboración ciudadana" y advierten de un "papel cada vez más relevante del entorno digital"
- Han activado un correo electrónico y un QR para denunciar posibles casos de tráfico de seres humanos
Los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo, desde el inicio de 2025, un total de 36 investigaciones por tráfico de seres humanos, que ha supuesto la detención de 32 personas y la identificación de 24 víctimas, de las cuales 19 son mujeres. Se ha averiguado que 14 sufrían además explotación sexual y dos explotación laboral. De las víctimas restantes, dos mujeres fueron obligadas a contraer un matrimonio forzoso y la última fue forzada a cometer actividades delictivas.
Según ha explicado el subinspector de la División de Investigación Criminal, Lluís Moreno, se tratan de "víctimas vulnerables", que se encuentran "amenazadas y coaccionadas" y que "suelen pasar desapercibidas". Moreno ha asegurado que el tráfico de seres humanos tiene dos grandes finalidades: la explotación sexual y laboral.
En el primer caso, la actividad se ha trasladado de los prostíbulos a pisos de alquiler temporal, donde las mujeres se hayan en la clandestinidad y en peores condiciones. El subinspector de los Mossos ha destacado que, sobre la explotación laboral, la mayoría de las situaciones se han dado en plantaciones de marihuana y en comercios, en condiciones precarias y con largas jornadas.
Dos herramientas para denunciar posibles casos de tráfico de personas
Coincidiendo con el Día Mundial del Tráfico de Seres Humanos, la policía catalana ha anunciado la puesta en marcha de dos canales anónimos para denunciar posibles casos de tráficos de personas: un correo electrónico (stopexplotacio@mossos.cat) y un código QR, que permite el acceso a un cuestionario en diversos idiomas. Desde el cuerpo han explicado que la información es recibida directamente por agentes especializados.
El subinspector ha justificado la puesta en marcha de las herramientas asegurando que se necesita "más colaboración ciudadana para detectar a las víctimas". Los Mossos advierten que la captación ha cambiado en los últimos años, ya que, en la actualidad, se dan a través de las redes sociales y plataformas digitales, así como de ofertas de trabajo.
Explican que esta situación obliga a reforzar las investigaciones en el ámbito digital y a adaptar estrategias policiales a las nuevas formas de captación y explotación.