Los Mossos investigan 36 casos de tráfico de seres humanos, con 32 detenidos y 24 víctimas

Los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo, desde el inicio de 2025, un total de 36 investigaciones por tráfico de seres humanos, que ha supuesto la detención de 32 personas y la identificación de 24 víctimas, de las cuales 19 son mujeres. Se ha averiguado que 14 sufrían además explotación sexual y dos explotación laboral. De las víctimas restantes, dos mujeres fueron obligadas a contraer un matrimonio forzoso y la última fue forzada a cometer actividades delictivas.

Según ha explicado el subinspector de la División de Investigación Criminal, Lluís Moreno, se tratan de "víctimas vulnerables", que se encuentran "amenazadas y coaccionadas" y que "suelen pasar desapercibidas". Moreno ha asegurado que el tráfico de seres humanos tiene dos grandes finalidades: la explotación sexual y laboral.

En el primer caso, la actividad se ha trasladado de los prostíbulos a pisos de alquiler temporal, donde las mujeres se hayan en la clandestinidad y en peores condiciones. El subinspector de los Mossos ha destacado que, sobre la explotación laboral, la mayoría de las situaciones se han dado en plantaciones de marihuana y en comercios, en condiciones precarias y con largas jornadas.