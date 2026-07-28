RTVE.es os ofrece en primicia el tráiler de Arriba Tutto, la primera película dirigida por José Mota, que también la protagoniza junto a Karra Elejalde, Pablo Cabello, Olivia Molina, Diego Anido y Mila Borrás. Una película participada por RTVE, que llegará a los cines el 9 de octubre

Arriba Tutto está ambientada en 1905 y cuenta la historia de un cómico ambulante que ha enseñado a su hijo pequeño, Michi, a ver la magia y el humor en cada rincón de la vida. Pasados los años, en tiempos de guerra, Michi se ha convertido en un hombre amargado y consumido por el rencor. Un inesperado suceso y el reencuentro con Conchita, su amor de niñez, le ayudará a recuperar la fascinante visión del mundo que le inculcó su padre.

01.35 min José Mota nos muestra las primeras imágenes de 'Arriba Tutto', su debut como director

José Mota asegura que: "Siempre he tenido claro que este largometraje debía abogar por la concordia y, por tanto, Miguel, el protagonista, tenía que rebelarse contra el odio y el enfrentamiento. Por eso he querido situar esta historia en un contexto de odio extremo: la guerra".

"El ingrediente clave de la película es la comedia -añade el director-. El protagonista se enfrenta al horror a su manera, esto es, desde la risa. Reencontrarse con la pureza de su niño interior es la forma que tiene de catalizar el cambio que se opera en él y transmitirlo a sus congéneres. Arriba Tutto propone el humor quizá no como vacuna, pero sí como alivio, como medicina vital para enfrentarse a los contratiempos de la vida".

Fotograma de 'Arriba Tutto' VOLVORETA VOLVORETA

"En este sentido, la película es un homenaje a la comedia y a todos esos humoristas que han sobrevolado por encima del enfrentamiento, como Gila, Chaplin, Buster Keaton, los hermanos Marx, Harold Lloyd o los cómicos de Ay, Carmela, y por supuesto, a la gran comedia española, la novela quizá más importante de la literatura universal: Don Quijote de la Mancha. Nuestro Miguel, llamado así por Cervantes, se autoerige como caballero andante de la comedia, un hombre dispuesto a sacrificar su vida por una utopía: la utopía de construir un mundo sin odio".