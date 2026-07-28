RTVE.es os ofrece en primicia el tráiler de 'Arriba Tutto', la primera película dirigida por José Mota
- También protagoniza la película junto a Karra Elejalde, Pablo Cabello y Olivia Molina
- Una película participada por RTVE, que llegará a los cines el 9 de octubre
RTVE.es os ofrece en primicia el tráiler de Arriba Tutto, la primera película dirigida por José Mota, que también la protagoniza junto a Karra Elejalde, Pablo Cabello, Olivia Molina, Diego Anido y Mila Borrás. Una película participada por RTVE, que llegará a los cines el 9 de octubre
Arriba Tutto está ambientada en 1905 y cuenta la historia de un cómico ambulante que ha enseñado a su hijo pequeño, Michi, a ver la magia y el humor en cada rincón de la vida. Pasados los años, en tiempos de guerra, Michi se ha convertido en un hombre amargado y consumido por el rencor. Un inesperado suceso y el reencuentro con Conchita, su amor de niñez, le ayudará a recuperar la fascinante visión del mundo que le inculcó su padre.
José Mota asegura que: "Siempre he tenido claro que este largometraje debía abogar por la concordia y, por tanto, Miguel, el protagonista, tenía que rebelarse contra el odio y el enfrentamiento. Por eso he querido situar esta historia en un contexto de odio extremo: la guerra".
"El ingrediente clave de la película es la comedia -añade el director-. El protagonista se enfrenta al horror a su manera, esto es, desde la risa. Reencontrarse con la pureza de su niño interior es la forma que tiene de catalizar el cambio que se opera en él y transmitirlo a sus congéneres. Arriba Tutto propone el humor quizá no como vacuna, pero sí como alivio, como medicina vital para enfrentarse a los contratiempos de la vida".
"En este sentido, la película es un homenaje a la comedia y a todos esos humoristas que han sobrevolado por encima del enfrentamiento, como Gila, Chaplin, Buster Keaton, los hermanos Marx, Harold Lloyd o los cómicos de Ay, Carmela, y por supuesto, a la gran comedia española, la novela quizá más importante de la literatura universal: Don Quijote de la Mancha. Nuestro Miguel, llamado así por Cervantes, se autoerige como caballero andante de la comedia, un hombre dispuesto a sacrificar su vida por una utopía: la utopía de construir un mundo sin odio".