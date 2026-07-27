Peridis recoge un honoris causa de la UIMP al "humanismo con humor"

José María Pérez González ‘Peridis’, arquitecto, dibujante, divulgador del patrimonio cultural y escritor, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en un acto en el que ha reivindicado que la sociedad se tiene que apoyar mutuamente y ha puesto como ejemplo a la selección española de fútbol que ha conseguido el Campeonato del Mundo.

Tocado con el birrete que le reconoce como doctor, Peridis ha rememorado el proceso que le llevó a imaginar el proyecto de las escuelas taller que nació en Aguilar de Campoo para recuperar el monasterio de Santa María la Real y cuatro décadas después ha servido para formar a cerca de un millón de jóvenes en cuatro continentes y recuperar el patrimonio. En un discurso que ha presentado como una serie de viñetas ha citado a Vitruvio para recordar que la arquitectura tiene que asentarse en tres pilares: firmeza, utilidad y belleza o a Unamuno cuando ha hablado de que de las ruinas ha de salir la esperanza.