Peridis recoge un honoris causa de la UIMP al "humanismo con humor"
- El arquitecto, dibujante y novelista agradece a quienes le ayudaron a crear las escuelas taller
- La laudatio elogia su defensa del patrimonio histórico y su compromiso ciudadano
José María Pérez González ‘Peridis’, arquitecto, dibujante, divulgador del patrimonio cultural y escritor, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en un acto en el que ha reivindicado que la sociedad se tiene que apoyar mutuamente y ha puesto como ejemplo a la selección española de fútbol que ha conseguido el Campeonato del Mundo.
Tocado con el birrete que le reconoce como doctor, Peridis ha rememorado el proceso que le llevó a imaginar el proyecto de las escuelas taller que nació en Aguilar de Campoo para recuperar el monasterio de Santa María la Real y cuatro décadas después ha servido para formar a cerca de un millón de jóvenes en cuatro continentes y recuperar el patrimonio. En un discurso que ha presentado como una serie de viñetas ha citado a Vitruvio para recordar que la arquitectura tiene que asentarse en tres pilares: firmeza, utilidad y belleza o a Unamuno cuando ha hablado de que de las ruinas ha de salir la esperanza.
Laudatio
La laudatio ha corrido a cargo de la catedrática de Historia Antigua y vicerrectora de coordinación y comunicación de la Universidad de Cantabria, Mar Marcos, quien ha explicado que la principal razón por la que Peridis ha recibido la máxima distinción de la institución académica es porque se trata de un creador "que no aburre nunca”. Su madrina en la ceremonia le ha definido como “un humanista con humor y vitalidad” que ha demostrado que “la cultura es un instrumento de dignidad y cohesión social”.
El rector de la UIMP, Ángel Pelayo, quien ha afirmado que “pocas personas representan de manera tan natural el espíritu de la institución", ha destacado la implicación de Peridis con la cultura española “a partir del humor gráfico con inteligencia y ternura, sin caer en el cinismo y la descalificación”.