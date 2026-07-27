Nuevo varapalo para Pablo Ibar: la Fiscalía se opone a que declare un testigo de la defensa que podría exculparlo

Las esperanzas de Pablo Ibar y su entorno por demostrar que es inocente del crimen por el que fue condenado a la pena de muerte han recibido un nuevo jarro de agua fría. Tras un año de espera, la Fiscalía ha rechazado la comparecencia de un nuevo testigo propuesto por la defensa, y que podría exculpar al acusado, de ascendencia vasca. Este nuevo testigo se puso en contacto con los abogados de Pablo Ibar. Asegura que era miembro de la banda que cometió el triple asesinato. Explica que estaba en principio destinado a participar en los hechos, pero no pudo en el último minuto. Y aporta los nombres de las personas que sí participaron.

Así lo relata Andrés Krakenberger, portavoz de la asociación 'Pablo Ibar juicio justo'. En declaraciones a RTVE, lamenta la tardanza en responder de la Fiscalía del condado de Broward County en Florida. Asegura que la gran parte de los 900 folios de argumentación es meramente procesal. Lo que viene a decir, señala Krakenberger, es que "no es admisible el testigo porque no presenció directamente los hechos, sino que es parte de la banda de malhechores que perpetraron los hechos. El argumento de la Fiscalía es que este testigo está funcionando de oídas".

La clave es el ADN Pero según Krakenberger, lo tiene "extremadamente fácil", porque en Florida, cuando detienen a una persona, además de las fotos y las huellas dactilares, le toman una muestra de ADN. Lo único que tiene que hacer la Fiscalía, insiste, es comparar esas muestras con las que hay en la camiseta que se encontró en el escenario del crimen. En ella se encontró una pequeñísima cantidad de ADN de Pablo. Pero hay mucho material genético de cinco personas: las tres víctimas y dos hombres no identificados. En todos estos años, la Fiscalía "no ha levantado un dedo por identificarlos" asegura Krakenberger. En el tercer juicio a Pablo Ibar, celebrado en 2019, la defensa pudo demostrar que en la muestra de ADN de Pablo era una coincidencia parcial. Y que la cadena de custodia de las pruebas estuvo comprometida, según la asociación 'Pablo Ibar juicio justo'. Andrés Krakenberger cree que la Fiscalía quiere tener un culpable a toda costa, porque se encuentra desacreditada por otros casos.