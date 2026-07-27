Lobo, la parodia más salvaje y divertida de los tipos duros del cómic

La aparición de Lobo (Jason Momoa), en la película Supergirl (James Gunn, 2026), que todavía podéis ver en los cines, ha sido una de las cosas más comentadas del film. Y es que el personaje es uno de los más salvajes, violentos, descarados y divertidos de la historia del cómic, por lo que tiene numerosos fans. Sobre todo por sus miniseries de los años 90, pergreñadas por los guionistas Alan Grant y John Wagner, que, acompañados de dibujantes como Simon Bisley o Val Semeiks, causaron furor en una época en la que triunfaban los tipos duros. Y nadie es más duro que Lobo.

Una etapa que Panini y SD Distribuciones han empezado a recopilar en estupendos volúmenes. En el primero, Lobo: La rajada colección completa 1, encontramos las primeras miniseries y números especiales que se publicaron del personaje en los años noventa (Lobo Paramilitary Christmas Special, Lobo's Back números 1 a 4, Lobo: Blazing Chain of Love, Lobo: Infanticide números 1 a 4, Lobo: Portrait of a Victim, Lobo: Unamerican Gladiators números 1 a 4, Lobo Convention Special). Aunque el tomo se inicia, con buen criterio, con la primera aparición del personaje The Omega Men 3.

Una recopilación cronológica de la mejor etapa de este motero espacial ultraviolento que tanto nos hizo reir. Y cuyas aventuras fueron narradas por autores fabulosos como Keith Giffen y Simon Bisley, con Alan Grant, Roger Slifer, Christian Alamy, Denys Cowan, Val Semeiks, Cam Kennedy o Kevin O'Neill. Los que se ocupan de las miniseries incluídas en este estupendo volumen.

Portada de 'Lobo. La rajada colección completa' (Panini)

Nació en las páginas de 'Omega Men' En su primera aparición, el personaje era muy distinto del que conocemos ahora, aunque ya tenía algunas de sus características básicas. Fue en el número 3 de la serie Omega Men (Junio de 1983), que narraba las aventuras de grupo de extraterrestres rebeldes que se enfrentaban al poder establecido. Lobo era un extraterrestre que pertenecía a la raza de los velorpianos, que había sido exterminada por los Psions, y que trabajaba como mercenario y cazarrecompensas. Y su dureza quedaba demostrada cuando mataba a un personaje dándole un golpe con su dedo en la nariz, de forma que esta quedaba alojada en su cráneo. Sus creadores fueron el guionista Roger Slifer y el artista Keith Giffen (La Liga de la Justicia). Y en esos inicios, Lobo era uno de esos personajes "duros" que proliferaron en los cómics de Marvel y DC de los años 90. Al principio vestía con una especie de leotardo naranja y lila y ya llevaba pintada la cara de blanco. Mientras que su pelo era gris púrpura, lo que le daba un aspecto de payaso malévolo. Primera aparición de Lobo en la portada de 'Omega Men 3' (Panini) Años después, Giffen confesaría que no tenía ni idea de por qué Lobo había tenido tanto éxito, que lo creó como: "Una crítica a los héroes violentos de la época, como el Punisher o Lobezno. Y de alguna manera se convirtió en el símbolo de la violencia extrema". Enseguida se convirtió en un habitual de la colección y, tras una memorable aparición en La liga de la justicia internacional, pasó a participar en otras series como L.E.G.I.O.N. y su serie sucesora R.E.B.E.L.S.. Pero acabó cayendo en el olvido ante la avalancha de personajes duros similares de los ochenta y noventa. Página de 'Lobo. La rajada colección completa' (Panini)