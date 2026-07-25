"Impotencia y dolor" entre los evacuados por los incendios en Ávila y Madrid: "Todo lo nuestro está ahí y es horrible"
- Los incendios mantienen a cerca de 90.000 personas evacuadas o confinadas y queman unas 25.000 hectáreas
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"Personalmente, no estoy muy bien. Tengo mucha impotencia". Quien habla es Gloria Quintero, vecina de La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila) que ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio que, junto con el de Madrid, tienen en vilo a la población aledaña y que han quemado ya más de 25.000 hectáreas.
"Todo lo tuyo está ahí y es horrible. Cuando escuchas que esto pasa fuera dices 'pobrecita la gente', pero cuando lo vives, no sabéis la impotencia y el dolor que da en estar en esta situación… Me emociono muchísimo", lamenta afectada Gloria en una entrevista en el Canal 24H.
Quintero se está alojando en La Iglesuela del Tiétar, donde tiene familia y donde los vecinos están dando lo mejor para ayudar a los afectados por los incendios: "Es para quitarte el sombrero". En el caso de La Adrada, los vecinos recibieron un Es-Alert a las 11.30 y trataron de seguir las indicaciones de desalojo "lo mejor posible", manifiesta la mujer.
ya. Bueno, pues como decimos, en el Valle
del Tiétar se han instado a la evacuación de
siete municipios...
...uno de ellos es Ladrada...
...y precisamente vamos a hablar ahora con Gloria Quintero..
que es vecina de esa localidad.
Gloria, gracias por atendernos.
Buenas tardes
hola buenas tardes vamos a ver cómo te enteras por un es aler que tienes que
evacuar tu casa
Efectivamente,
nos ha alertado hasta las dos y media y nos decía que con tranquilidad, pero
que había que desalojar el pueblo y la verdad es que,
bueno tranquilidad intenta hacer lo mejor posible pero tranquilidad poco
son muchas
las informaciones un poco contradictorias, ahí tenemos muchos
vecinos que están arriba del todo,
dicen que la cosa está tranquila, de repente dicen que no está tranquila y,
en fin, es como un poco de desinformación
porque no tenemos ni idea de lo que está sucediendo arriba.
Bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras?
Y has dicho que, claro, tranquilidad, tranquilidad, hasta cierto punto,
bueno, intentas controlarlo, pero
en estos momentos, ¿cómo estás?
Lo primero también que quiero saber, ¿cómo te encuentras, Gloria?
Pues estamos, personalmente, yo no muy bien, yo no muy bien, con mucha
impotencia, porque yo no
sé si esto es necesario que suceda, yo no sé cómo va lo del monte, porque en
realidad lo desconozco totalmente,
pero sí que es verdad que muchos vecinos del pueblo, que habrá alrededor
de 300
vecinos arriba ayudando dicen que el monte está hecho una pena una pena
O sea, no sé si tenemos que llegar hasta este punto para que se tomen
medidas y se limpien como
antiguamente decía que se limpiaba.
Ya te digo, yo soy muy joven, no tengo idea de cómo va el tema, pero
sí por lo que escuchas de los habitantes del pueblo.
Dicen que el monte está muy descuidado y sucede
lo que sucede, porque es inevitable que haya incendios, pero no a este nivel.
Una cosa es contarlo
y otra verlo, saber que nuestra sierra está… Vamos, que no tenemos sierra, que
no vamos a
tener sierra, se está quemando totalmente y es una pena, es una pena y
es una impotencia
y un dolor y tener que contar hasta 20 para no echarse a llorar, pero
bueno. Me comentabas que ha sido a las 11 y
media cuando habéis recibido ese aviso, esa alerta
¿Vosotros veíais que la situación iba a llegar hasta este punto?
Sí, sí, sí lo teníamos
totalmente claro. De hecho, yo en mi familia, mis hijos,
mi marido tenían una
maleta preparada con las cosas indispensables porque sabíamos que esto
iba a suceder.
Estábamos totalmente convencidos
Nos decían en todo momento que hablar de tranquilidad, tranquilidad, pero
bueno, espero que..
esto no llegue a más, que sea solamente desalojar por el humo.
Pero claro, es
que tu hijita, tu casa, todo lo tuyo está ahí.
Y es horrible,
es horrible. O sea, cuando tú lo escuchas por fuera,
siempre dices, pobrecita la gente, pero cuando lo vives,
no sabéis la impotencia y el dolor que da estar en esta situación.
Y perdonadme que
me emociono muchísimo.
No, no, al contrario, Gloria, te damos gracias por tu testimonio y sobre todo
que nos
atiendas al canal 24 horas en estas circunstancias porque también queremos
saber cómo se
está desarrollando todas esas evacuaciones, cómo las estáis viviendo,
porque, por otro lado,
Gloria, hay nueve carreteras cortadas en la zona, con lo cual no habrá sido
fácil tampoco
abandonar esa zona.
No sé dónde te encuentras
Mira, nosotros ahora mismo estamos en Iglesuela, en Toledo, pero la
evacuación he de decirte que es admirable.
O sea, la
gente se está comportando con una interesa impresionante.
Por aquí por la Iglesuela estoy viendo ahora mismo pasar coches que van
dirección a Madrid,
En Iglesuela nos han acogido estupendamente, están organizados los
vecinos de Iglesuela
para ir alojando a los sanmayores si necesitas agua
Es increíble cómo se están portando con nosotros aquí.
Y la evacuación
está siendo muy controlada.
Guardia Civil, fenomenal el trabajo que están
desarrollando, la salida del pueblo, organizando para que todo fuera
fenomenal y la verdad es que…
muy bien. La gastroninera del pueblo, una de las
gastronineras, pues la verdad es que Chapó, han
decidido quedarse abiertas para dar abastecimiento a los coches que
necesitaran.
Así que es verdad que
estaba imposible hacer gasolina, pero bueno, por lo menos nos estamos
enfocando
cívicamente en excepcional.
¿Y en el centro donde te encuentras tenéis de alguna manera
toda la atención, incluso, bueno, pues no lo sé, atención psicológica
mira yo afortunadamente nosotros tenemos familias en
Iglesuela, ¿vale? Yo estoy ahora mismo metida en el coche
para que tenga cobertura y me podáis escuchar bien, pero
si no me he movido de aquí pero existe que hay ciertos puntos
en el pueblo de Iglesuela donde están organizando, no sé qué medios tengan,
pero
creo que sí, que habrá algún tipo de ayuda psicológica, no sé decirlo
pero logística, la que quieras.
Bueno, pues eso es importante
saber, como también es importante por qué canales de comunicación, si eso
también os lo han dicho,
podéis saber, bueno, no solamente cuándo podréis volver a vuestras casas,
sino cómo están
evolucionando las llamas, el humo, para saber en qué situación se encuentran
vuestros hogares
A ver, hay ciertos canales, ciertos canales.
Lo que pasa es que sí que es verdad que, por lo menos a nivel personal, yo
tengo una amiga que su marido está en primera línea de combate
desde que empezó y ella, su marido y su hijo son los que le van informando cómo
va la situación y ella nos va
mandando vídeos, tranquilidad.
Sí que es verdad que me acaba de llamar porque me vio muy nerviosa y me dijo
tranquilidad,
la cosa no está para echar cohetes perdonar un poco pero tampoco
nos han evacuado según lo que me comentaba ella más que nada por el humo
por la
situación gráfica que tenemos nosotros en la grada, dicen que es bastante
improbable que llegue el
fuego al pueblo, esperemos que sea así, pero sí es por el humo, porque hay
muchísimo
humo y ya se empezaba a notar que no podíamos respirar bien.
Entonces dicen que nos han evacuado
principalmente por eso pero bueno yo desde aquí quiero agradecer enormemente
a los vecinos del pueblo, a todos nuestros vecinos que están, que son
alrededor de los 300, que están arriba
desde el primer momento luchando, vamos, o sea, intentando..
evitar que el fuego avance.
Yo sé que a nivel
de gobierno se estará haciendo lo que se tenga que hacer, pero a nivel de
vecinos es para quitarse
el sombrero, porque hay muchos padres, muchos amigos, muchos hijos que están
arriba luchando
con todo lo que tienen y todo lo que pueden por evitar salvar lo que es
nuestro,
suave. Y gracias a ellos la cosa se está
controlando un poco.
El problema que hay ahora que vemos desde aquí
desde la iglesia es que empieza a ser un viento que desgraciadamente no ha
hecho viento durante todo el verano
ahora que necesitamos quepar el viento es cuando empieza a haber
viento. Esa es la preocupación precisamente lo
que nos están comentando desde el mando
de este incendio, desde el control de mando, esa es la preocupación para las
próximas horas, desde luego que es encomiable la labor de los vecinos, de
esos 300 vecinos que nos
estás comentando, que están luchando en la parte de arriba contra el fuego
También la solidaridad que se despliega siempre en estos momentos, importante
también esa evacuación que se ha hecho preventiva, como tú nos estás
comentando, por motivos del humo y esperemos..
Gloria, que la cosa no llegue a más.
Muchísimas gracias por habernos atendido
y mucho ánimo. A vosotros por estar tan pendiente de
nosotros.
Lo que necesitáis, aquí estamos
Como ella, hay unas 88.000 personas de las zonas afectadas evacuadas o confinadas. Unos, por la amenaza de la cercanía del fuego y otros por la mala calidad del aire, que se ha ido volviendo irrespirable.
"No vamos a tener sierra, se está quemando el monte y es una pena"
Quintero pone en el foco si hacía falta que esto suciediera "para saber que hay tomar medidas y que se limpie" el monte. "No vamos a tener sierra, se está quemando totalmente y es una pena (...) Tengo que contar hasta 20 para no echarme a llorar", manifiesta.
"Hoy hemos conseguido entrar y ver el desastre", dice Esteban Carrasco, propietario del camping de Monasterio de Pelayos, en Madrid. En otra entrevista al Canal 24H, se muestra sorprendido por la forma en la que el incendio ha devastado algunos bungalows mientras que otros los ha dejado intactos: "Es un milagro". "Pasan unas cosas alucinantes pero bueno, es un desastre, aterrador", añade.
Carrasco explica que el fuego se declaró en San Martín de Valdeiglesias hacia las 15.30 y solo dos horas después estaban ya desalojando el camping: "En dos horas corrió el fuego casi los ocho kilómetros que había de distancia".
Mientras, en el polideportivo de Villamanta, en la Comunidad de Madrid, están refugiados desde el jueves 240 vecinos de Aldea del Fresno, quienes han recibido la mala noticia este sábado de que tendrán que seguir, al menos, otra noche más fuera de sus casas.
Otra noche más fuera de su hogar: "Tenemos muchas ganas de irnos a casa"
En una entrevista a RNE, admiten que han recibido la noticia con "resignación". "Y con desilusión. Pensábamos que hoy en la tarde podríamos volver, pero las circunstancias son las que mandan", dice uno de los afectados.
Otra mujer destaca que, por lo menos, están "estupendamente" atendidos y ha agradecido la "amabilidad" de los voluntarios: "Mejor no podemos estar aquí, pero tenemos muchas ganas de irnos a nuestra casa".
Y mientras los adultos miran con frecuencia sus móviles en busca de noticias que puedan darles algo de información de sus pueblos y de sus casas, los niños intentan entretenerse como pueden y con algunos juegos de mesa que se han desplegado en el albergue para hacer la espera más llevadera.
En el polideportivo de Villamanta, un niño relata que no han podido salir y que solo sus padres han salido un momento para comprarle ropa a él y a su hermano.
Otros vecinos han tenido más suerte y han podido volver unos minutos para recoger enseres de primera necesidad, sobre todo medicamentos y ropa.
Y mientras tanto, toca resistir el chaparrón el tiempo que dure, por mucho que los afectados estén "jodidos", en palabras de otro hombre que ha tenido que ser evacuado: "Qué quieres que te diga, habrá que aguantar".