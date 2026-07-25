"Impotencia y dolor" entre los evacuados por los incendios en Ávila y Madrid: "Todo lo nuestro está ahí y es horrible"

ya. Bueno, pues como decimos, en el Valle

del Tiétar se han instado a la evacuación de

siete municipios...

...uno de ellos es Ladrada...

...y precisamente vamos a hablar ahora con Gloria Quintero..

que es vecina de esa localidad.

Gloria, gracias por atendernos.

Buenas tardes

hola buenas tardes vamos a ver cómo te enteras por un es aler que tienes que

evacuar tu casa

Efectivamente,

nos ha alertado hasta las dos y media y nos decía que con tranquilidad, pero

que había que desalojar el pueblo y la verdad es que,

bueno tranquilidad intenta hacer lo mejor posible pero tranquilidad poco

son muchas

las informaciones un poco contradictorias, ahí tenemos muchos

vecinos que están arriba del todo,

dicen que la cosa está tranquila, de repente dicen que no está tranquila y,

en fin, es como un poco de desinformación

porque no tenemos ni idea de lo que está sucediendo arriba.

Bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras?

Y has dicho que, claro, tranquilidad, tranquilidad, hasta cierto punto,

bueno, intentas controlarlo, pero

en estos momentos, ¿cómo estás?

Lo primero también que quiero saber, ¿cómo te encuentras, Gloria?

Pues estamos, personalmente, yo no muy bien, yo no muy bien, con mucha

impotencia, porque yo no

sé si esto es necesario que suceda, yo no sé cómo va lo del monte, porque en

realidad lo desconozco totalmente,

pero sí que es verdad que muchos vecinos del pueblo, que habrá alrededor

de 300

vecinos arriba ayudando dicen que el monte está hecho una pena una pena

O sea, no sé si tenemos que llegar hasta este punto para que se tomen

medidas y se limpien como

antiguamente decía que se limpiaba.

Ya te digo, yo soy muy joven, no tengo idea de cómo va el tema, pero

sí por lo que escuchas de los habitantes del pueblo.

Dicen que el monte está muy descuidado y sucede

lo que sucede, porque es inevitable que haya incendios, pero no a este nivel.

Una cosa es contarlo

y otra verlo, saber que nuestra sierra está… Vamos, que no tenemos sierra, que

no vamos a

tener sierra, se está quemando totalmente y es una pena, es una pena y

es una impotencia

y un dolor y tener que contar hasta 20 para no echarse a llorar, pero

bueno. Me comentabas que ha sido a las 11 y

media cuando habéis recibido ese aviso, esa alerta

¿Vosotros veíais que la situación iba a llegar hasta este punto?

Sí, sí, sí lo teníamos

totalmente claro. De hecho, yo en mi familia, mis hijos,

mi marido tenían una

maleta preparada con las cosas indispensables porque sabíamos que esto

iba a suceder.

Estábamos totalmente convencidos

Nos decían en todo momento que hablar de tranquilidad, tranquilidad, pero

bueno, espero que..

esto no llegue a más, que sea solamente desalojar por el humo.

Pero claro, es

que tu hijita, tu casa, todo lo tuyo está ahí.

Y es horrible,

es horrible. O sea, cuando tú lo escuchas por fuera,

siempre dices, pobrecita la gente, pero cuando lo vives,

no sabéis la impotencia y el dolor que da estar en esta situación.

Y perdonadme que

me emociono muchísimo.

No, no, al contrario, Gloria, te damos gracias por tu testimonio y sobre todo

que nos

atiendas al canal 24 horas en estas circunstancias porque también queremos

saber cómo se

está desarrollando todas esas evacuaciones, cómo las estáis viviendo,

porque, por otro lado,

Gloria, hay nueve carreteras cortadas en la zona, con lo cual no habrá sido

fácil tampoco

abandonar esa zona.

No sé dónde te encuentras

Mira, nosotros ahora mismo estamos en Iglesuela, en Toledo, pero la

evacuación he de decirte que es admirable.

O sea, la

gente se está comportando con una interesa impresionante.

Por aquí por la Iglesuela estoy viendo ahora mismo pasar coches que van

dirección a Madrid,

En Iglesuela nos han acogido estupendamente, están organizados los

vecinos de Iglesuela

para ir alojando a los sanmayores si necesitas agua

Es increíble cómo se están portando con nosotros aquí.

Y la evacuación

está siendo muy controlada.

Guardia Civil, fenomenal el trabajo que están

desarrollando, la salida del pueblo, organizando para que todo fuera

fenomenal y la verdad es que…

muy bien. La gastroninera del pueblo, una de las

gastronineras, pues la verdad es que Chapó, han

decidido quedarse abiertas para dar abastecimiento a los coches que

necesitaran.

Así que es verdad que

estaba imposible hacer gasolina, pero bueno, por lo menos nos estamos

enfocando

cívicamente en excepcional.

¿Y en el centro donde te encuentras tenéis de alguna manera

toda la atención, incluso, bueno, pues no lo sé, atención psicológica

mira yo afortunadamente nosotros tenemos familias en

Iglesuela, ¿vale? Yo estoy ahora mismo metida en el coche

para que tenga cobertura y me podáis escuchar bien, pero

si no me he movido de aquí pero existe que hay ciertos puntos

en el pueblo de Iglesuela donde están organizando, no sé qué medios tengan,

pero

creo que sí, que habrá algún tipo de ayuda psicológica, no sé decirlo

pero logística, la que quieras.

Bueno, pues eso es importante

saber, como también es importante por qué canales de comunicación, si eso

también os lo han dicho,

podéis saber, bueno, no solamente cuándo podréis volver a vuestras casas,

sino cómo están

evolucionando las llamas, el humo, para saber en qué situación se encuentran

vuestros hogares

A ver, hay ciertos canales, ciertos canales.

Lo que pasa es que sí que es verdad que, por lo menos a nivel personal, yo

tengo una amiga que su marido está en primera línea de combate

desde que empezó y ella, su marido y su hijo son los que le van informando cómo

va la situación y ella nos va

mandando vídeos, tranquilidad.

Sí que es verdad que me acaba de llamar porque me vio muy nerviosa y me dijo

tranquilidad,

la cosa no está para echar cohetes perdonar un poco pero tampoco

nos han evacuado según lo que me comentaba ella más que nada por el humo

por la

situación gráfica que tenemos nosotros en la grada, dicen que es bastante

improbable que llegue el

fuego al pueblo, esperemos que sea así, pero sí es por el humo, porque hay

muchísimo

humo y ya se empezaba a notar que no podíamos respirar bien.

Entonces dicen que nos han evacuado

principalmente por eso pero bueno yo desde aquí quiero agradecer enormemente

a los vecinos del pueblo, a todos nuestros vecinos que están, que son

alrededor de los 300, que están arriba

desde el primer momento luchando, vamos, o sea, intentando..

evitar que el fuego avance.

Yo sé que a nivel

de gobierno se estará haciendo lo que se tenga que hacer, pero a nivel de

vecinos es para quitarse

el sombrero, porque hay muchos padres, muchos amigos, muchos hijos que están

arriba luchando

con todo lo que tienen y todo lo que pueden por evitar salvar lo que es

nuestro,

suave. Y gracias a ellos la cosa se está

controlando un poco.

El problema que hay ahora que vemos desde aquí

desde la iglesia es que empieza a ser un viento que desgraciadamente no ha

hecho viento durante todo el verano

ahora que necesitamos quepar el viento es cuando empieza a haber

viento. Esa es la preocupación precisamente lo

que nos están comentando desde el mando

de este incendio, desde el control de mando, esa es la preocupación para las

próximas horas, desde luego que es encomiable la labor de los vecinos, de

esos 300 vecinos que nos

estás comentando, que están luchando en la parte de arriba contra el fuego

También la solidaridad que se despliega siempre en estos momentos, importante

también esa evacuación que se ha hecho preventiva, como tú nos estás

comentando, por motivos del humo y esperemos..

Gloria, que la cosa no llegue a más.

Muchísimas gracias por habernos atendido

y mucho ánimo. A vosotros por estar tan pendiente de

nosotros.

Lo que necesitáis, aquí estamos