Nueva edición de la Feria Internacional del Ajo
- Más de 40 expositores y diferentes actividades para todos los públicos con el ajo como protagonista
- El Ajo Morado de Las Pedroñeras cuenta con el reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida (IGP)
La Feria Internacional del Ajo vuelve un año más, y ya son 52 a la localidad conquense de Las Pedroñeras. Desde este viernes y hasta el próximo domingo día 26 de julio el municipio será punto de encuentro para miles de personas que visitarán el casi medio centenar de expositores, degustarán la gastronomía de la zona gracias a la Ruta del Tapeo y bailarán en la tercera edición del FIDA Festival.
Durante la inauguración el alcalde de Las Pedroñeras, José Manuel Tortosa, ha defendido que la feria, mantiene sus objetivos, “convertir a Las Pedroñeras en el centro de atención, en el foco de referencia en materia del cultivo de ajo y de la agricultura en general durante este fin de semana”. A pesar de que este año no ha sido bueno para los agricultores, “la subida de los costes de producción, hace que, con el precio del mercado del ajo, teniendo una buena cosecha lleguen a cubrir escasamente los costes”, ha explicado Tortosa. El regidor ha defendido el trabajo que han realizado los agricultores de las Pedroñeras, “siempre han demostrado que se crecen ante las dificultades, que no van a cejar de introducir novedades e innovaciones en el cultivo del ajo”.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, presente en la inauguración ha presumido del ajo morado de Las Pedroñeas, “uno de los cultivos estratégicos para todo el mundo”, añadiendo que “es la única Denominación de Origen de ajo en el contexto nacional”. Lizán además ha asegurado que el Gobierno regional seguirá defendiendo el agua para garantizar la continuidad de este cultivo.
Expositores y actividades
Más de 40 expositores van a participar en la LII Feria Internacional del Ajo, entre ellos ‘Familia Suárez’, una empresa familiar del municipio que se dedica a la elaboración de diferentes salsas con el ajo morado como protagonista. “El ajo cada vez va innovando con nuevos productos en diferentes formatos cada vez más cómodos para la cocina como por ejemplo el ajo negro que no deja de ser el ajo morado de Las Pedroñeras con Denominación Geográfica Protegida que con un proceso de transformación en control de humedad y temperatura, lo que diríamos que es convertir una uva en un pasa, conseguimos pasar del sabor picante del ajo morado al dulce del ajo morado aumentando las propiedades”, explica Carmen Suárez de la empresa ‘Familia Suárez’.
Uno de los platos fuertes de la feria es la tercera edición del FIDA Festival-Frenética, que se celebra en el Parque de Los Viveros a partir de las 00:30 horas del domingo y este año con entrada gratuita”. Por los escenarios pasarán Djs de reconocido prestigio como Selecta, Vilu Gontero, Juanjo García, Óscar Herrera, Rojas y DJ Fer. Al día siguiente será el turno del FIDA by Eterna Juventud con una programación que contará con La Frontera, Locomía, Sensity World, DJ Neil y Juanma Sound”.
El último día de feria, el domingo 26 vendrá marcado por la celebración, a partir de las 18:30 horas, del XVI Concurso Nacional de Cocina ‘Ajo Morado Las Pedroñeras’ donde seis profesionales de la cocina competirán para hacerse con la victoria. El jurado estará presidido este año por Rubén Sánchez (Estrella Michelín) del Restaurante Epílogo de Tomelloso y estará compuesto, entre otros, por Luis Antonio Navalón (Restaurante La Ramona, Almansa) ganador de la última edición, Antonio José González (Restaurante +Ideas, Higueruela), María Luisa de la Torre (Restaurante Cantueso, Valdepeñas), José Francisco Atienza (La Martina, Tarancón) y dos miembros de la Asociación de Cocineros Eurotoques.
La LII Feria Internacional del Ajo finalizará con la entrega de premios a los ganadores del Concurso de dibujo escolar en el stand de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras así como del XVI Concurso Nacional de Cocina y de la Ruta del Tapeo 2026 que contará finalmente con cinco establecimientos hosteleros que ofrecerán sus tapas y se sorteará un viaje para dos personas.