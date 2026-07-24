Nueva edición de la Feria Internacional del Ajo

La Feria Internacional del Ajo vuelve un año más, y ya son 52 a la localidad conquense de Las Pedroñeras. Desde este viernes y hasta el próximo domingo día 26 de julio el municipio será punto de encuentro para miles de personas que visitarán el casi medio centenar de expositores, degustarán la gastronomía de la zona gracias a la Ruta del Tapeo y bailarán en la tercera edición del FIDA Festival.

Durante la inauguración el alcalde de Las Pedroñeras, José Manuel Tortosa, ha defendido que la feria, mantiene sus objetivos, “convertir a Las Pedroñeras en el centro de atención, en el foco de referencia en materia del cultivo de ajo y de la agricultura en general durante este fin de semana”. A pesar de que este año no ha sido bueno para los agricultores, “la subida de los costes de producción, hace que, con el precio del mercado del ajo, teniendo una buena cosecha lleguen a cubrir escasamente los costes”, ha explicado Tortosa. El regidor ha defendido el trabajo que han realizado los agricultores de las Pedroñeras, “siempre han demostrado que se crecen ante las dificultades, que no van a cejar de introducir novedades e innovaciones en el cultivo del ajo”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, presente en la inauguración ha presumido del ajo morado de Las Pedroñeas, “uno de los cultivos estratégicos para todo el mundo”, añadiendo que “es la única Denominación de Origen de ajo en el contexto nacional”. Lizán además ha asegurado que el Gobierno regional seguirá defendiendo el agua para garantizar la continuidad de este cultivo.