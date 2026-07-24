Desaparece una vasija medieval tras ser hallada por un bañista en La Magdalena

Un bañista se da un chapuzón y encuentra sumergida una vasija que llama su atención y decide sacarla del agua. Tras contactar con personal del Museo Marítimo, la deposita junto a la torre de los socorristas de Cruz Roja pero cuando llegan los expertos había desaparecido.

Esta historia al más puro estilo Indiana Jones, con una pieza arqueológica medieval incluida, sucedió en la playa de la Magdalena el pasado viernes 17 de julio.

Ahora el Gobierno de Cantabria solicita la colaboración ciudadana para tratar de localizar una pieza de gran valor, que bien podía estar expuesta en cualquier museo. Lo ha hecho a través de las redes sociales: "Pedimos ayuda para la recuperación de una pieza cerámica de valor arqueológico, hallada el viernes 17 de julio de 2026, a partir de las 14.00 horas, en la playa de La Magdalena (Santander), a la altura de la torre de socorristas, junto al balneario", es el mensaje que ha publicado el Ejecutivo regional.

El Servicio de Patrimonio del Gobierno de Cantabria trabaja ya para identificar la pieza recuperada del mar gracias a la foto que el bañista llevó al Museo marítimo del Cantábrico. Según ha explicado a RTVE el arqueólogo José ángel Hierro Gárate, técnico del Servicio de Patrimonio, se trata sin lugar a duda de una pieza arqueológica de origen medieval que tiene rastros evidentes de haber estado sumergida durante un tiempo prolongado. "Es un fragmento de una olla de cerámica, al parecer estriada, de cronología indeterminada pero claramente medieval", ha detallado el especialista.

Los arqueólogos tienen identificados en la península de la Magdalena varios yacimientos medievales y esta no es la primera vez que en la Bahía de Santander aparecen objetos de épocas antiguas, bien sea porque alguien las saca o porque el mar las devuelve a tierra.

Una semana después del hallazgo, desde el Gobierno de Cantabria no pierden la esperanza de poder recuperar esa pieza, pero reconocen que es difícil que la persona que se la llevó la entregue ahora voluntariamente. "Si conseguimos recuperarla y llevarla al Museo sería perfecto, pero al menos esto nos sirve para hacer pedagogía y que la gente separa como actuar en estos casos", ha sentenciado Hierro Gárate. Por eso advierte "si te encuentras una pieza arqueológica, no la muevas ni la limpies, deja el objeto en su sitio exacto y avisa de inmediato a las autoridades". Y es que mover el objeto destruye información clave sobre su origen y el lugar donde fue hallado. Además, tienes la obligación legal de comunicarlo en un plazo máximo de 48 horas a la Consejería de Cultura o a las fuerzas de seguridad.