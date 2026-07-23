Juan José Imbroda reestructura el Gobierno de Melilla con la creación de una nueva consejería y una viceconsejería
- El hasta ahora delegado de Asuntos Universitarios, Jesús Romero Imbroda, pasa a ser consejero de Fomento, Desarrollo Universitario e Investigación
- Pedro Fernández asume la Viceconsejería de Seguridad Ciudadana después de que Daniel Conesa deje su acta como diputado en la Asamblea
Como "mínima modificación" ha calificado Juan José Imbroda el cambio en su Gobierno, publicado en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) el lunes, y del que hoy ha dado los detalles. Jesús Romero Imbroda pasa a ser consejero de Fomento Universitario e Investigación, cargo que no ejercerá con dedicación exclusiva, sino que compatibilizará con su profesión de médico. Se crea, además, la Viceconsejería de Seguridad Ciudadana, que ocupará el policía nacional jubilado Pedro Fernández. Para ello debe tener el acta de diputado local, que abandona el hasta ahora consejero de Hacienda, Daniel Conesa por jubilación, pero que no ejercía desde que sufrió un ictus.
En una comparecencia informativa en la sede del Partido Popular, Imbroda ha explicado que Romero Imbroda pasa a ser consejero para dar "más nivel" y "más fuerza" al área universitaria, uno de los tres pilares del nuevo modelo económico de su gobierno, basado, además, en las nuevas tecnologías y el turismo.
El coste estimado por el presidente de la Ciudad con la creación de esta Consejería es de unos 1.000 euros mensuales, dado que el área, dice Imbroda, ya contaba en su estructura con una Dirección General.
Imbroda ha negado rotundamente que el nombramiento de Jesús Romero Imbroda, que es su sobrino, tenga nada que ver con el nepotismo, como le reprochan desde la oposición. Ha confesado que se siente muy orgulloso de él, de quien ha destacado que es uno de los mejores neurólogos del país. Para que pueda compatibilizar el cargo de consejero con la actividad privada como médico ha sido necesario modificar el Reglamento de la Asamblea, algo muy criticado por la oposición.
Refuerzo en Seguridad Ciudadana
Una cara nueva entra en el Gobierno popular. Se trata del policía nacional jubilado Pedro Fernández, quien asumirá la Viceconsejería de Seguridad Ciudadana. El presidente ha justificado la creación de este área a diez meses de que finalice la legislatura en la necesidad de dotar de mayor "operatividad" esta área. Se ha referido a los "planeamientos de emergencia" y al hecho de que la Consejería cuente con unos 250 efectivos de la Policía Local y cerca de un centenar de bomberos, además de contar con las competencias de Protección Civil.
El presidente dice que la nueva Viceconsejería no va a suponer coste alguno porque se ha suprimido el puesto de consejero de Hacienda, que es el que ocupaba Daniel Conesa, que se jubila por enfermedad anticipadamente. Las competencias las seguirán asumiendo entre Imbroda, el viceconsejero de Medio Ambiente Francisco Villena y la presidenta de la sociedad pública Promesa, Esther Donoso, que no es diputada local.
Imbroda no ha querido terminar su comparecencia sin mostrar un profundo agradecimiento a Daniel Conesa, a quien ha elogiado como político y como persona.
Críticas de la oposición
La oposición en la Asamblea ha criticado duramente la reestructuración del Gobierno. El diputado socialista Rafael Robles recuerda que hace unos meses se modificó el Reglamento de la Asamblea para permitir que consejeros y viceconsejeros pudieran compatibilizar su cargo con la actividad privada. Una reforma que va a beneficiar a personas concretas, dice, empezando "por el sobrino del presidente de la Ciudad".
Somos Melilla también ha cargado contra la decisión del Gobierno local de ampliar su estructura política. Algo que no entienden que se haya hecho a apenas diez meses de las próximas elecciones autonómicas. El presidente y diputado de la formación, Amín Azmani, ha cuestionado especialmente la creación de la Viceconsejería de Seguridad Ciudadana, al considerar que no se ha explicado qué nuevas funciones asumirá ni qué carencia de la actual estructura pretende solucionar. La formación ha subrayado que comparte la necesidad de reforzar el Campus Universitario, ampliar las titulaciones, apoyar la investigación y mejorar las oportunidades académicas de los jóvenes melillenses. Sin embargo, ha rechazado que estos objetivos se utilicen para justificar un nuevo cargo político sin una planificación pública previa.
Críticas también desde Vox Melilla. Su diputado local y presidente critica que se incrementen las consejerías y viceconsejerías. Además, considera necesario que se simplifiquen y se reduzcan los gastos y la carga administrativa y política. José Miguel Tasende dice que no entiende estos cambios en el Gobierno de la Ciudad a estas alturas de la legislatura.
Los nuevos responsables políticos asumirán sus cargos en unos días. Previamente, Pedro Fernández, que no es diputado local, tiene que asumir el acta de la Asamblea que deja Conesa.