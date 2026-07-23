Juan José Imbroda reestructura el Gobierno de Melilla con la creación de una nueva consejería y una viceconsejería

Como "mínima modificación" ha calificado Juan José Imbroda el cambio en su Gobierno, publicado en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) el lunes, y del que hoy ha dado los detalles. Jesús Romero Imbroda pasa a ser consejero de Fomento Universitario e Investigación, cargo que no ejercerá con dedicación exclusiva, sino que compatibilizará con su profesión de médico. Se crea, además, la Viceconsejería de Seguridad Ciudadana, que ocupará el policía nacional jubilado Pedro Fernández. Para ello debe tener el acta de diputado local, que abandona el hasta ahora consejero de Hacienda, Daniel Conesa por jubilación, pero que no ejercía desde que sufrió un ictus.

En una comparecencia informativa en la sede del Partido Popular, Imbroda ha explicado que Romero Imbroda pasa a ser consejero para dar "más nivel" y "más fuerza" al área universitaria, uno de los tres pilares del nuevo modelo económico de su gobierno, basado, además, en las nuevas tecnologías y el turismo.

El coste estimado por el presidente de la Ciudad con la creación de esta Consejería es de unos 1.000 euros mensuales, dado que el área, dice Imbroda, ya contaba en su estructura con una Dirección General.

Imbroda ha negado rotundamente que el nombramiento de Jesús Romero Imbroda, que es su sobrino, tenga nada que ver con el nepotismo, como le reprochan desde la oposición. Ha confesado que se siente muy orgulloso de él, de quien ha destacado que es uno de los mejores neurólogos del país. Para que pueda compatibilizar el cargo de consejero con la actividad privada como médico ha sido necesario modificar el Reglamento de la Asamblea, algo muy criticado por la oposición.

Refuerzo en Seguridad Ciudadana Una cara nueva entra en el Gobierno popular. Se trata del policía nacional jubilado Pedro Fernández, quien asumirá la Viceconsejería de Seguridad Ciudadana. El presidente ha justificado la creación de este área a diez meses de que finalice la legislatura en la necesidad de dotar de mayor "operatividad" esta área. Se ha referido a los "planeamientos de emergencia" y al hecho de que la Consejería cuente con unos 250 efectivos de la Policía Local y cerca de un centenar de bomberos, además de contar con las competencias de Protección Civil. El presidente dice que la nueva Viceconsejería no va a suponer coste alguno porque se ha suprimido el puesto de consejero de Hacienda, que es el que ocupaba Daniel Conesa, que se jubila por enfermedad anticipadamente. Las competencias las seguirán asumiendo entre Imbroda, el viceconsejero de Medio Ambiente Francisco Villena y la presidenta de la sociedad pública Promesa, Esther Donoso, que no es diputada local. Imbroda no ha querido terminar su comparecencia sin mostrar un profundo agradecimiento a Daniel Conesa, a quien ha elogiado como político y como persona.