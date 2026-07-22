El "héroe en la sombra" detrás del Guante de Oro del Mundial

Parte del mérito de que la selección española se haya proclamado campeona del mundo de fútbol por segunda vez lo tiene alguien, a priori, ajeno a este deporte. El cirujano cántabro Francisco Piñal es el artífice de la recuperación de Unai Simón, coronado ahora como el mejor portero del torneo. Hace dos años, justo después de ganar la Eurocopa, se sometió a una intervención para reparar una rotura de ligamentos en su muñeca derecha que –a la vista está– ha superado completamente.

Simón presentaba una rotura de ligamento escafo-semilunar. Recibe este nombre por afectar al complejo ligamentoso que se encuentra entre los huesos escafoides carpiano y semilunar. El guardameta, que venía arrastrando molestias desde hace meses, se arriesgaba a que la dolencia degenerara en artrosis, pero la decisión de ponerse en manos –nunca mejor dicho– del doctor Piñal resultó ser providencial: una cirugía mínimamente invasiva mediante artroscopia fue la solución que permitió al vasco recuperarse y continuar su exitosa carrera deportiva. "Dimos unos puntos dentro para fijar el ligamento, y luego lo mantuvimos bloqueado para que no se moviera", explica Piñal, quien precisa que la inmovilización se prolongó ocho semanas para permitir que el ligamento curara.

01.47 min El cirujano cántabro Francisco Piñal, artífice de la recuperación de Unai Simón

La presión del tiempo Para los deportistas de élite como Unai Simón, el factor tiempo es determinante al hablar de la recuperación de una lesión. El doctor Piñal reconoce que esta circunstancia pesó: "Tienen muchas presiones y ellos mismos se presionan", apunta. Por eso, si se les dice que van a estar "seis meses fuera, y finalmente son ocho, es un problema para ellos", una cuestión que califica como "un poco estresante". A la recuperación de Simón ha ayudado su carácter disciplinado, apunta Piñal, quien destaca el perfecto desempeño del guardameta en el Mundial con su muñeca totalmente recuperada. El cirujano de la mano ha sido uno de los millones de espectadores que han seguido la competición pero, en su caso, no solo como aficionado. Piñal reconoce que ha sufrido: "Yo, cuando le veía hacer palomitas, volar… no pensaba en él; pensaba en la muñeca". Unai Simón, 519 minutos sin recibir un gol, supera el récord de imbatibilidad en la historia de los Mundiales de Walter Zenga RTVE.es / EFE