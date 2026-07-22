Fabián Ruiz, Pablo Gavi y Álex Baena, tres nuevos campeones del mundo para Andalucía

El gol de Ferrán Torres en el minuto 106 de la final del Mundial se celebró en toda España. Era la guinda a un campeonato en el que la selección masculina de fútbol ha demostrado ser no solo el mejor equipo, sino también un gran grupo humano. Entre los 26 flamantes ganadores de la Copa del Mundo en Nueva York, como ya ocurriese en 2010, figura un trío de futbolistas andaluces: los sevillanos Fabián Ruiz y Pablo Gavi; y el almeriense Álex Baena. Tres nombres que han escrito una nueva página dorada del deporte andaluz. De hecho, tanto Fabián Ruiz como Pablo Gavi fueron titulares en la final ante la Argentina de Leo Messi y disputaron 62 y 76 minutos, respectivamente.

La historia de siempre

En el año 2010 también fueron 3 los andaluces que consiguieron levantar el cetro dorado. En aquella ocasión el escenario no fue Estados Unidos, sino Sudáfrica y la siempre vibrante Johannesburgo. En un marco incomparable, entre bubucelas y un sinfín de colores, Sergio Ramos, Jesús Navas y Carlos Marchena levantaron al cielo el trofeo más importante del mundo del fútbol. A estas alturas del texto nos salen 6 campeones del mundo, y no 7, tal y como se refleja en los destacados de esta noticia. El nombre que nos falta es el del portero Pepe Reina. El exportero nació en Madrid, pero ha confesado en múltiples ocasiones el amor y el cariño que le profesa a Córdoba, ciudad de la que es su padre, el también cancerbero Miguel Reina. De hecho, siempre ha considerado a la ciudad califal como su hogar, celebrando allí eventos familiares y expresando su deseo de haber jugado en el Córdoba C.F.

Fabián Ruiz, un líder silencioso

A sus 30 años, Fabián Ruiz es uno de los mejores mediocentros del panorama internacional. El canterano bético es pieza indispensable en el Paris Saint Germain, con el que ha ganado 2 Champions League de forma consecutiva. Un logro al que hay que sumarle ahora la conquista del Mundial. Ese doblete le sitúa en una exclusiva lista junto a jugadores de la talla de Franz Beckenbauer, Gerard Müller o Roberto Carlos. Los números del palaciego son difíciles de igualar. En la final ante Argentina alcanzó las 50 internacionalidades con la Roja. En ninguno de esos partidos ha sido derrotado, al menos en el tiempo reglamentario, con un balance de 34 victorias y 16 empates. El palaciego está invicto con la selección, y atesora ya Mundial, Eurocopa y Nations League en su palmarés. Además, ha estado sobre el verde en todos los partidos de España en el Mundial. No comenzó bien el sevillano en la Copa del Mundo. Su actuación ante Cabo Verde hizo que muchos empezasen a pensar que su mejor versión con la selección era cosa del pasado. Sin embargo, a partir de cuartos de final recuperó la confianza de Luis de la Fuente, quitándole la titularidad a Pedri y demostrando ser una de las piezas más importante del engranaje español. Frente a Bélgica, abrió el camino hacia las semifinales; y ante Francia y Argentina, confirmó que es un jugador top y un serio candidato al balón de oro.

Álex Baena, premio al trabajo

El almeriense, natural de Roquetas de Mar, ha conseguido algo que nadie había logrado hasta la fecha. Encadenar de forma consecutiva Eurocopa, Juegos Olímpicos y Mundial. Una triple corona histórica que le coloca en una posición privilegiada dentro de la historia futbolística de nuestro país. Y eso que el centrocampista del Atlético de Madrid no ha tenido una temporada fácil. Las exigencias del calendario le han hecho pasar un calvario en forma de lesiones musculares. Además, una operación de apendicitis hizo que tuviese que tomarse un respiro y descansar. A pesar de todas las dificultades, el 15 de la selección ha puesto su calidad técnica al servicio del equipo, ofreciendo alternativas cuando menos opciones había para Luis de la Fuente en los flancos. El roquetero es una navaja suiza y puede actuar en los costados y en diferentes posiciones ofensivas. Además, aporta visión de juego y último pase. Algo indispensable para un equipo al que le gusta tener el balón y ante el que los equipos rivales suelen plantear un bloque bajo. Suyo fue el gol que desatascó el partido de la fase de grupos ante Uruguay. El resto del campeonato, afortunadamente, ya está grabado a fuego en la mente de todos los trabajadores.

Pablo Gavi, un luchador incansable

El futbolista sevillano se perdió la Eurocopa de 2024 y los Juegos Olímpicos tras sufrir una rotura de ligamento y menisco. Una lesión que le tuvo fuera de los terrenos de juego durante 8 meses. Sin embargo, Luis de la Fuente decidió que viajase al torneo continental como parte de la expedición para que pudiese estar con sus compañeros y vivir la experiencia. El centrocampista del Barcelona es pieza indispensable del vestuario por su entrega y su forma de entender el fútbol. En este 2026, una nueva lesión ha estado a punto de dejarle sin Mundial y tan solo le ha permitido disputar una docena de partidos. El seleccionador decidió incluirle entre los 26 convocados y también en el once inicial ante Cabo Verde, aunque la participación de Gavi se ha ido diluyendo conforme avanzaba el Mundial. Aún así, su medalla de campeón del mundo es el premio a un futbolista que lleva la constancia y el esfuerzo como señas de identidad. Gavi siempre se levanta y a sus 21 años ya ha tocado el cielo con las manos, junto a una generación irrepetible a la que todavía le queda mucho fútbol por delante.