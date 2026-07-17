Testosterona: una moda peligrosa que inunda las redes y que puede generar efectos secundarios muy graves

La testosterona es una hormona que disminuye con la edad. Tenerla baja, en principio, no implica nada, si no hay síntomas. Si los hay, sí requiere tratamiento. Es una enfermedad: el hipogonadismo.

Para Juan I. Martínez - Salamanca, director médico de Lyx Urología, la pérdida de testosterona puede provocar "la disminución de libido, disfunción eréctil, déficit cognitivo, alteración en el carácter, disminución de la masa muscular y de la masa ósea".

El problema llega cuando se toma sin necesidad: es dopaje. Aumenta la capacidad física, sí, pero a un precio muy alto. Para Martínez, "llevar la testosterona a niveles suprafisiológicos puede mejorar el rendimiento de una persona sana pero no está exenta de efectos secundarios".

Pablo Fernández Collazo, de la Sociedad de Endocrinología avisa de que "si una persona se administra testosterona que no está produciendo él, su cuerpo deja de producirla y esto a largo plazo puede producir una infertilidad y otros muchísimos efectos secundarios como arritmias, problemas cardiacos graves, e incluso una muerte súbita.

La obsesión por la testosterona inunda las redes: se asocia a ser un hombre viril. Se ve en el gobierno de Trump y esto preocupa a las sociedades médicas.

"La testosterona no es un marcador de virilidad", comenta Fernández Collazo y añade: "ni eres más hombre cuanta más testosterona tienes. No es una puntuación. Yo no soy más hombre si tengo una testosterona de ocho que otro que la tiene de cinco".

La testosterona está de moda y cada vez alcanza a personas más jóvenes. Especialistas en el ámbito de la salud recuerdan recuerdan que la testosterona precisa ser tratada por profesionales médicos.