Pedro Porro, un chico de barrio en la Copa del Mundo

Pedro Porro se ha convertido en uno de los futbolistas más conocidos del planeta. Su rendimiento frente a Francia en la Copa del Mundo, el gol que consolidó la victoria española en semifinales, lo convirtió en la figura del partido. Vive días de gloria pero sus comienzos no fueron nada fáciles.

Nació en Don Benito, tanto su padre como su madre tenían que trabajar por lo que se crio en el piso de sus abuelos en la Calle Chile. Dio las primeras patadas a un balón en el Parque de la Plaza de las Américas poco tiempo después de echar a andar. Con 3 o 4 años su abuelo lo llevó a un club de Fútbol Sala. A los 7 años comenzó en las categorías inferiores del Gimnástico Don Benito.

01.36 min Familia de Pedro Porro, clave en su vida

En el año 2015 abandona la comarca de las Vegas Altas del Río Guadiana para ingresar en la cantera del Rayo Vallecano de Madrid. Dos años después ficha por el Girona. A partir de ahí todo se precipita en la carrera profesional de Pedro. Se estrena en Primera División con 18 años y poco después marca su primer tanto. Un gol al Real Madrid en Copa del Rey.

En 2019, el Girona lo traspasa al Manchester City, equipo en el que nunca llega a debutar. El club de Pep Guardiola lo cede al Valladolid. Una temporada después llega prestado al Sporting de Portugal y aquí se destapa como gran defensor. Gana la Copa de la Liga. Es más, es la figura de la Final porque maca el único gol del encuentro. También gana la Primeira Liga, la Supercopa de Portugal y un año después la Copa de la Liga de Portugal.