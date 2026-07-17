Pedro Porro, un chico de barrio en la Copa del Mundo
- En 10 años ha pasado del Gimnástico Don Benito a ganar la Liga Europa con el Tottenham
- Su abuelo le recomienda "vista larga, paso corto y mala leche"
Pedro Porro se ha convertido en uno de los futbolistas más conocidos del planeta. Su rendimiento frente a Francia en la Copa del Mundo, el gol que consolidó la victoria española en semifinales, lo convirtió en la figura del partido. Vive días de gloria pero sus comienzos no fueron nada fáciles.
Nació en Don Benito, tanto su padre como su madre tenían que trabajar por lo que se crio en el piso de sus abuelos en la Calle Chile. Dio las primeras patadas a un balón en el Parque de la Plaza de las Américas poco tiempo después de echar a andar. Con 3 o 4 años su abuelo lo llevó a un club de Fútbol Sala. A los 7 años comenzó en las categorías inferiores del Gimnástico Don Benito.
En el año 2015 abandona la comarca de las Vegas Altas del Río Guadiana para ingresar en la cantera del Rayo Vallecano de Madrid. Dos años después ficha por el Girona. A partir de ahí todo se precipita en la carrera profesional de Pedro. Se estrena en Primera División con 18 años y poco después marca su primer tanto. Un gol al Real Madrid en Copa del Rey.
En 2019, el Girona lo traspasa al Manchester City, equipo en el que nunca llega a debutar. El club de Pep Guardiola lo cede al Valladolid. Una temporada después llega prestado al Sporting de Portugal y aquí se destapa como gran defensor. Gana la Copa de la Liga. Es más, es la figura de la Final porque maca el único gol del encuentro. También gana la Primeira Liga, la Supercopa de Portugal y un año después la Copa de la Liga de Portugal.
Trayectoria en la Premier League y la Selección
En enero del año 2023 llega a la Premier League. Lleva 112 partidos con el Tottenham en 4 temporadas, ha marcado 9 goles y ha dado 18 asistencias. Alcanzó un hito en el año 2025 al ganar la Liga Europa en la final disputada en el Estadio de San Mamés.
A los 19 años debuta con la Selección Española Sub 21 en un encuentro amistoso ante Rumanía. Dos años después llega a la Selección Absoluta de Luis De La Fuente. Desde entonces ha participado en 23 partidos internacionales y ha marcado dos goles. No fue convocado para la Eurocopa de Alemania del año 2024. Se lo tomó bien. Afirmó que España podía ganar el título como así ocurrió el 14 de julio de ese año.
Hasta aquí su trayectoria profesional. En el terreno personal es un hombre humilde, cariñoso, simpático y amable, según su tía Mamen Sauceda. Está muy unido a su hijo Pedro que nació en octubre del año 2025. También a su abuelo Antonio Sauceda, de 75 años. En realidad, el futbolista de Don Benito se llama Pedro Antonio Porro. Pedro por su padre y Antonio por su abuelo. Antonio Sauceda le repite que no cambie y que siga como hasta ahora. Y recuerda su lema: "Vista larga, paso corto y mala leche".