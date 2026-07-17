Cartagena se llena de música: arranca La Mar de Músicas con Ecuador como protagonista

La 31ª edición del festival de La Mar de Músicas arranca en la ciudad costera de Cartagena este viernes 17 de julio con una programación dedicada a Ecuador. El comienzo de la fiesta contará con la actuación de la ganadora de un Premio Goya, Sílvia Pérez Cruz, los artistas ecuatorianos Machaka y San Pedro Bonfim, o el DJ set de música brasileña de Ángel Carmona, entre otros.

Durante casi un mes, el festival celebra 45 conciertos, de los cuales 21 son gratuitos. Además del acercamiento a Ecuador en el plano musical, se organizan ciclos de cine, exposiciones de arte, encuentros con autoras, una ruta gastronómica y talleres infantiles que ponen en valor las raíces del país latinoamericano.

Cartel 31ª Edición de La Mar de Músicas 2026

La inauguración comenzará a las 19:00 horas en el parque del CIM con un concierto de San Pedro Bonfim y los Milagros. A la propuesta más original de la escena ecuatoriana le seguirá Machaka, una mezcla de rap, electrónica y pop con ritmos andinos, boleros, cumbia o dub que el artista define como “Ecuadorian Sabrosura”. Después se dará un salto continental a África con Oumou Sangaré, habitual en La Mar de Músicas, que, además de poseer una voz poderosa y emocional, es una figura clave en la defensa de los derechos de las mujeres y la dignidad social.

Con vistas al mar, en el escenario del auditorio Paco Martín, Sílvia Pérez Cruz cantará junto a una decena de músicos de cuerda y viento para celebrar sus 30 años en la música. La ganadora del Goya a Mejor Canción por el documental "Flores para Antonio" abraza desde el flamenco hasta la canción latinoamericana, pasando por el jazz, el fado o la música más experimental. El año anterior canceló su actuación en La Mar de Músicas con Salvador Sobral debido a las lluvias.

La cantante Sílvia Pérez Cruz, que inaugurará el festival el viernes 17 de julio

Ecuador en el mapa Diez artistas y grupos completan el crisol sonoro ecuatoriano. Entre ellos, la cantante, escritora y productora Margarita Laso, considerada una de las principales intérpretes del pasillo, género musical nacional de Ecuador. El grupo Swing Original Monks es creador de la “folktrónica andina”, su fusión de sanjuanito, albazo, pasillo, cumbia y electrónica lo convierte en uno de los grupos con mayor proyección internacional del cartel. La mezcla no acaba aquí, porque también estará Machaka. El proyecto del cantante y productor Martín Proaño combina hip hop y electrónica con boleros y marimbas, no en vano, está considerado uno de los representantes de la nueva generación de músicos ecuatorianos. Lolabúm, liderada por Pedro Bonfim (San Pedro Bonfim y sus milagros), sitúa el rock alternativo sobre la mesa como una de las bandas más influyentes del indie andino. La alineación de Ecuador la completan el pop experimental de LaTorre, la “chicha radioactiva” de Papaya Dada, la caricia vocal de Paola Navarrete, y las músicas ancestrales kichwa (lengua originaria de la familia quechua hablada en Ecuador) de Humazapas y Jatun Mama. El grupo Lolabúm, en vivo En el espectro nacional también hay un recorrido por distintos géneros, con una combinación perfecta entre trayectoria y vanguardia. María Arnal y Rodrigo Cuevas (Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023) reinventan el folclore catalán y asturiano, respectivamente, desde una mirada contemporánea. A ellos se suma Xoel López, uno de los cantautores más reconocidos de la música española, cuya propuesta fusiona indie, folk y sonidos latinoamericanos con una marcada sensibilidad poética. Judeline es una de las mayores promesas del pop español; la gaditana innova combinando flamenco, R&B y música urbana. El ritmo contrasta con la introspección y la producción experimental de pablopablo, cuyo sonido minimalista garantiza uno de los momentos más íntimos del festival. Rodrigo Cuevas en concierto EFE/ Eloy Alonso Son 16 nacionalidades las que conforman el cartel musical con la leyenda panameña de la salsa Rubén Blades, la referente de la música mexicana Lila Downs y los fados portugueses de Carminho. A la fuerza de la música africana representada por Oumou Sangaré y Sona Jobarteh se unen el universo íntimo del indie folk de la sudafricana Alice Phoebe Lou y la propuesta mestiza de los colombianos Monsieur Periné, completando una programación que celebra la diversidad cultural a través de la música.