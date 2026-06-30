La Orquesta y Coro RTVE viaja al universo de Tim Burton con la icónica música de Danny Elfman

La Orquesta y Coro RTVE ofrecerá este verano una de las citas musicales más destacadas de la temporada estival: el espectáculo sinfónico ‘Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton’. Una oportunidad única para revivir la magia, la fantasía y el misterio de las películas más conocidas del director de cine a través de sus partituras originales, interpretadas en directo por la formación de RTVE.

Los conciertos tendrán lugar el 4 de julio en el Auditori Fòrum de Barcelona y los días 6 y 7 de julio en el festival Noches del Botánico de Madrid, un espacio al aire libre perfecto para recrear la atmósfera gótica que suele caracterizar al tándem Burton-Elfman. Al frente de la producción estará Sarah Hicks, especialista en la dirección de grandes proyectos cinematográfico-musicales.

El concierto repasará cuatro décadas de una de las colaboraciones más fructíferas de la historia del cine, la del director Tim Burton y el compositor Danny Elfman. El concierto arrancará con la vibrante energía de Charlie y la fábrica de chocolate, seguida de las melodías de La gran aventura de Pee-wee, la irreverencia de Bitelchús, el romanticismo oscuro de Sleepy Hollow, y el gamberrismo de Mars Attacks!. El primer bloque cerrará con la emotividad de Big Fish y la suite gótica de las dos entregas de Batman.

Tras el intermedio, la orquesta se adentrará en los mundos de Miércoles, La novia cadáver, Sombras tenebrosas y Frankenweenie. Uno de los atractivos de este bloque será la intervención de la violinista estadounidense Sandy Cameron como solista en la suite de Eduardo Manostijeras. El broche de oro lo pondrá la música de Pesadilla antes de Navidad, que contará con la intervención del mismísimo Danny Elfman sobre el escenario.

La combinación de la Orquesta y Coro RTVE, la dirección de Sarah Hicks y la presencia del propio Elfman garantizan una experiencia inolvidable y un tributo definitivo a la cultura pop y cinematográfica de nuestro tiempo.