Rodrigo Cuevas estrena 'Grandes maricas y bolleras de la historia', un recorrido queer por los armarios cerrados

Se llama Alvaro J. Sanjuán, pero en las redes sociales se le conoce como Otto Mas. En 2008 creó un blog para contar la historia y las historias de personajes históricos de los que se había 'olvidado' mencionar que eran homosexuales. El blog evolucionó al compás de los cambios sociales y el consumo digital y pasó a ser hilo de X a pódcast. El éxito empujó a su autor a dar otro paso, el libro y ahora pega el salto al audiovisual convirtiendo Grandes maricas de la Historia en Grandes maricas y bolleras de la historia.

En una entrevista con RNE, Álvaro recordaba cómo empezó a tirar del hilo. "Pues yo era un niño marica de Burgos que ve esa escena del lago de los cisnes y se emociona tanto que busca desesperadamente al compositor de esa partituray encuentro a Tchaikovsky, y luego leo en un libro que fue un compositor homosexual y digo: ¡Pues va a ser que soy como Tchaikovsky! ¡No buen compositor, sino homosexual!".

El hilo le llevó a otros grandes de la historia como Alejandro Magno, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Federico García Lorca, Oscar Wilde, Isaac Newton, Miguel de Cervantes... "El ejemplo de George Washington es de manual. El blanqueo histórico más brutal que ha habido de un personaje LGTB, porque por sus cartas, por sus escritos, por los escritos y cartas de sus contemporáneos coetáneos y del que se cree que fue su amante. Todo es muy obvio, es muy obvio", decía el escritor.

Rodrigo Cuevas con el retrato de Hans Christian AndersenRTVE