La Benzocarta, una herramienta del Gobierno Vasco para fomentar el uso adecuado de las benzodiacepinas

El Lorazepam, el Diazepam o el Clonazepam son algunas de las benzodiacepinas más comunes. Se utilizan para tratar el insomnio y la ansiedad. Son eficaces cuando se utilizan durante periodos cortos de tiempo. Por contra, su uso prolongado puede tener riesgos importantes para la salud, entre ellos el desarrollo de tolerancia y dependencia, el aumento del riesgo de caídas y fracturas óseas, accidentes de tráfico, problemas de memoria o deterioro cognitivo.

Por todo ello, el departamento de Salud del Gobierno Vasco ha presentado una iniciativa llamada Benzocarta. Se trata del envío de una carta personalizada, firmada por el médico de familia, a cerca de 20.000 pacientes que podrían beneficiarse de una reducción progresiva o incluso la retirada de las benzodiacepinas para el tratamiento del insomnio. El objetivo es ofrecer alternativas eficaces, mejorar el conocimiento de las personas usuarias y estimular su participación activa.

Un proceso individualizado La Benzocarta se enviará a personas con insomnio que llevan más de tres meses con un tratamiento de benzodiacepinas y que cumplen determinados criterios clínicos. La puesta en marcha del proceso seguirá un procedimiento supervisado por los equipos de Atención Primaria. En primer lugar, se generarán listados de pacientes que cumplan las condiciones para participar en esta intervención. Los médicos de familia revisarán cada caso de manera individual. A partir de ahí, se realizará el envío de la carta, una misiva personalizada, que incluya el nombre del medicamento concreto que utiliza esa persona. Junto a la carta, se incluirá material complementario que recoge recomendaciones prácticas para reducir de forma segura la medicación de forma gradual y segura. Todo ello desde la relación de confianza que existe entre médicos y pacientes.