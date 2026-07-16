Matt Dinniman: "El secreto del éxito de 'Carl el Mazmorrero' es la gata y su gran comunidad de fans"

Matt Dinniman se ganaba la vida yendo a exposiciones felinas donde pintaba retratos de gatos para sus dueños. Y mientras escribía fragmentos de una historia que colgaba en internet. Pero en 2020, el confinamiento le llevó a centrarse en la escritura y a autopublicarse en Amazon Carl el Mazmorrero, una mezcla de fantasía, ciencia ficción, videojuegos y humor. Seis años después, tiene más de 14 millones de lectores en todo el mundo y en España ya lleva vendidos más de 50.000 ejemplares de la saga en apenas unos meses. El autor ha venido a nuestro país para participar en el Celsius 232, pero antes ha pasado por Madrid para presentar el último título de la saga traducido al castellano, La mascarada del carnicero (Nova), y una adaptación al cómic: Carl el mazmorrero (Norma).

"Comencé a escribir esta serie el 26 de diciembre de 2019 -nos explica Matt-. Recuerdo el día exacto porque era el día justo después de mi cumpleaños. Me he dedicado a la escritura toda la vida, aunque comencé a interesarme por este género en particular, el LitRPG (una fusión de la literatura de ciencia ficción con las mecanicas de los juegos de rol y videojuegos), en 2015, a través de libros rusos traducidos al inglés. Y decidí autopublicarme la primera novela de El Mazmorrero en octubre de 2020".

"Pero la historia la concebí cuando tenía 11 años. Lo sé porque tenía una pequeña libreta donde escribía ideas para futuras historias. Y esa libreta, por supuesto, ha crecido", concluye.

En cuanto al secreto del monumental éxito de la saga en todo el mundo (ya ha sido traducida a 29 idiomas), Matt nos comenta: "¡Que hay una gata! (ríe). Pero también que no me tomo demasiado en serio y, sobre todo, la comunidad de fans que se ha generado gracias a la serie. Por ejemplo, yo no he pagado nunca por publicidad, porque esos fans se han convertido en los grandes evangelizadores del libro. Creo que el fenómeno se parece un poco al de Lost (Perdidos). Nos gustará más o menos pero a las personas les encantaba hablar sobre ella. Y creo que pasa un poco lo mismo con Carl".

Portada de 'La mascarada del carnicero', de Matt Dinniman (Nova)

Un superviviente del apocalipsis y el gato de su novia Carl el Mazmorrero cuenta la historia del joven Carl, un joven al que el fin del mundo le pilla vestido con unos calzaoncillos estampados con corazones, y la gata de su novia (Princesa Dónut), dos de los pocos supervivientes del apocalipsis provocado por una invasión aligenígena. Ambos son obligados a participar en un sádico espectáculo televisivo que se emite para toda la galaxia. El planeta se transforma en una enorme mazmorra repleta de trampas, monstruos y desafíos, donde cada decisión puede significar pasar de nivel o desaparecer para siempre. "Carl es un personaje completamente inventado, es muy distinto a mí -nos confiesa Matt-. Quise deliberadamente que representara al hombre estadounidense promedio, que no tiene mucha conciencia de lo que pasa a su alrededor ni de lo que pasa en el mundo. Es bastante probable que la gente se aproveche de él. Y tiene que lidiar con esa situación que le supera claramente. Y la Princesa Dónut es una combinación de mis hijas". En cuanto a su inspiración para el personaje y su universo, Matt nos comenta: "Nos podríamos pasar el día hablando de esto, porque creo que han sido todos los libros del género que he leído y todos los videojuegos a los que he jugado desde pequeño, que han sido muchos. En cuanto a videojuegos podría citar Resident Evil o Fallout y en cuanto a libros Dune o las obras de Joe Abercrombie, con el que voy a coincidir en Avilés, en el Celsius 232, y al que tengo muchísimas ganas de conocer. Mi estilo de escritura no tiene nada que ver con el suyo, pero es uno de los autores que me han hecho enamorarme de la palabra escrita". Portada del cómic de 'Carl el Mazmorrero' (Norma editorial) 5

'El cómic de Carl el Mazmorrero' Coincidiendo con la visita a España de Matt Dinniman, Norma Editorial también publica el cómic de Carl el Mazmorrero, que adapta el cómic digital publicado originalmente en la plataforma Webtoon. Le preguntamos hasta qué punto ha colaborado. "El cómic ha sido diseñado por el estudio estadounidense Laurel Pursuit, y he de confesar que a los miembros de mi comunidad el protagonista les ha parecido demasiado joven. Aunque supongo que a los de Webtoon les parecerá demasiado mayor". "En cuanto a la Princesa Dónut, yo llevo dibujando gatos toda la vida y se lo difícil que es. Así que estoy muy contento con el resultado, porque creo que los autores han hecho un trabajo fantástico". "El cómic ha sido un enorme éxito -añade-. De hecho, ha figurado en los primeros puestos de la lista de los mejores vendidos del New York Times durante dos meses. Y el segundo volumen está a punto de editarse. Creo que el proceso de publicarlo en papel ha sido bastante natural y como yo soy un gran fan de las novelas gráficas, estoy muy contento con el resultado". Página del cómic de 'Carl el Mazmorrero' (Norma editorial)

"La Inteligencia Artificial arruina el objetivo mismo del arte" Sobre la actual polémica del uso de la Inteligencia Artificial para la creación artística, Matt Dinniman nos comenta: "Creo que las cosas más simples que tienen que ver con el mundo creativo sí que corren un gran riesgo. Por ejemplo, tengo muchos amigos que son artistas que han perdido trabajos debido a la inteligencia artificial. Por eso, la postura que yo tengo frente a la inteligencia artificial va más allá de su indiscutible impacto medioambiental". "El objetivo del arte es mostrarnos al mundo desde la perspectiva de otra persona -añade-. Entonces, si esa perspectiva nos la da la inteligencia artificial, realmente arruina el objetivo mismo del arte. Y es por eso por lo que no me gusta la inteligencia artificial. Creo que va a arrasar con los aspectos menos sustanciales del arte, como pequeños dibujos, algunas artes gráficas... Pero no creo que la inteligencia artificial vaya a ser capaz de concebir trabajos más complejo y de mayor calidad artística. No creo, por ejemplo, que la IA pueda llegar a escribir algún día algo como Carl el Mazmorrero". En cuanto a si cree que el lenguaje de los videojuegos o de Youtube está cambiando la forma de escribir de los autores de ciencia ficción y fantasía, Dinniman asegura: "Sí, yo creo que ya está cambiando la manera en que se escribe. Aunque creo que el mayor impacto lo puede tener tal vez TikTok. Esa búsqueda de gratificación instantánea está teniendo un impacto en el ritmo de las novelas, que es mucho más rápido. Pero también creo que es algo cíclico. El ritmo de esta serie está concebido para esta generación y es mucho más rápico que las novelas más literarias de los setenta u ochenta. Pero supongo que ese ritmo más lento y más pausado acabará regresando. Yo creo que se trata también un poco de de tendencias que van y vienen". Página del cómic de 'Carl el Mazmorrero' 5

"No hablo de lo que sucede en la actualidad" En la saga de Carl el Mazmorrero muchos han querido ver una crítica al genocidio en Gaza, algo sobre lo que Matt Dinniman nos comenta: "En mis libros no hablo de lo que sucede en la actualidad, porque creo que, de hacerlo, perdería a una parte de mis lectores, que probablemente son los lectores a los que más quiero llegar. Porque llegarían a la a la novela con una serie de ideas preconcebidas. Y no quiero que suceda eso". "Lo que quiero -añade-, es que los lectores generen empatía, que se den cuenta de que todos somos seres humanos. Y creo que la mejor manera de llegar a esos lectores es a través de las analogías. En Estados Unidos ahora mismo hay gente que si yo dijera que el libro trata sobre el genocidio en Gaza o en África, se enfrentarían al libro con una enorme cerrazón mental. Eso es muy común ahora mismo en Estados Unidos, que si un autor se manifiesta a favor o en contra de algo, ya se le asigna a una cierta postura del marco ideológico. Y hay personas que deciden deliberadamente no leer sus obras por ese motivo. Y yo quiero llegar a esa gente". Página del cómic de 'Carl el Mazmorrero' (Norma) 5

"La mayoría de mis lectores no son gamers" En cuanto a si cree que el tema de los videojuegos puede atraer solo a los fans, Matt Dinniman nos comenta: "La mayoría de los lectores que se me acercan y me dicen: "Yo no juego a videojuegos, pero me encantan tus libros". Efectivamente hay muchos términos en mis libros que son del lenguaje de los videojuegos, pero los intento explicar para que todo el mundo los entienda. Creo que la mayoría de mis lectores no son gamers. Por ejemplo, hay muchas amigas de mi madre a las que les encantan los libros. Les preocupan más los elementos de violencia y las palabras malsonantes que los términos propios de los videojuegos. Aun así, me estoy esforzando mucho para que los libros sean accesibles a todo tipo de público, no solo para los fans a los videojuegos". "Al mismo tiempo -añade el autor-, lo más fascinante de este género es saber que muchas personas que nunca habían leído un libro y que dedicaban sus días enteros a jugar a videojuegos, de un día para se han convertido en lectores de la saga y de otros libros". Preguntamos a Matt por el sentido del humor tan característico de la saga: "No podría escribir sin el humor porque... ¿cómo contar una historia que relata el genocidio, la destrucción de la humanidad, sin sentido del humor? Yo creo que el humor es la única forma de abordar estos tema tan profundos e importantes para conseguir que los lectores se identifiquen con ellos". Página del cómic de 'Carl el Mazmorrero' (Norma) 5