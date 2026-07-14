Tras la sentencia sobre el euskera del Supremo, el Gobierno Vasco propone sumar complicidades en torno a esta lengua

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, se ha referido este martes a la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso del euskera en la administración. Ubarretxena ha asegurado que respeta la decisión judicial. Y ha subrayado que la lengua vasca necesita sumar nuevas complicidades, alejarse de la polémica y dejar de ser foco de procesos judiciales. Por ello, ha añadido, el ejecutivo trabaja para reforzar el vínculo afectivo con el euskera.

El pasado lunes, el Tribunal Supremo declaraba firme una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anulaba varios puntos de una resolución del Gobierno Vasco sobre el uso de las lenguas oficiales en el trabajo de la administración. La decisión judicial responde a un recurso presentado por el sindicato Comisiones Obreras. Uno de esos puntos planteaba exigir a las empresas subcontratadas que presten servicio en contacto con el público las mismas condiciones lingüísticas que a los funcionarios, en relación al conocimiento del euskera.

Otros aspectos anulados se refieren a la posibilidad de no traducir al castellano los documentos escritos originalmente en euskera, si el personal tiene acreditado un perfil en esta lengua. Y a la obligación de impartir solamente en euskera los cursos de formación para los funcionarios con los más altos perfiles lingüísticos. El Supremo argumenta que ninguna de las dos lenguas cooficiales puede tener preferencia sobre la otra.

Satisfacción en CC.OO. Según Comisiones Obreras, impulsor del recurso, la resolución del Gobierno Vasco creaba una situación injusta. Por eso aplaude la decisión judicial. Para este sindicato, reclamar el mismo nivel de euskera a los funcionarios y a los trabajadores de subcontratas suponía un "grave riesgo de despido" para estos últimos y dificulta su subrogación en el caso de cambios de empresas. Asimismo recuerda que "si dentro de la Administración son insuficientes los recursos para que los interinos aprendan euskera, lo son más aún en las empresas privadas, donde la formación está completamente privatizada y recae sobre los trabajadores" tanto en relación al tiempo empleado como al dinero que cuesta. El portavoz de CC.OO. Iñigo Garduño, insiste en el derecho a ser atendido en las dos lenguas. Pero habla de "acelerón" en últimos años en la exigencia del mayor número de perfiles posibles sin atender a la realidad social. Lo que se judicializa, asegura, no es el euskera, sino sistemas de OPE y exigencias de perfil lingüístico en las administraciones públicas