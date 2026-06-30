Asturias eclipsada: claves para el 12 de agosto

Un eclipse se produce cuando la luna se pone delante del sol y lo tapa. Una "cósmica causalidad", ya que la luna es 400 veces más pequeña que el astro rey. El catedrático Javier de Cos explica que "desde nuestro punto de vista, tienen aparentemente el mismo tamaño porque la luna está 400 veces más cerca de nosotros". Esto explica que el eclipse total sea posible.

Cádiz, el próximo eclipse total La última vez que se pudo ver en la península ibérica un eclipse total fue en 1905. Santiago Gándara, director del Observatorio Astronómico del Monte Deva, confirma que el siguiente que se podrá ver desde Asturias será en el 2180. No obstante, "las personas que quieran ver uno antes, en 2027 podrá ir a Cádiz". De momento, la demanda para ver el del 12 de agosto se nota en las reservas turísticas desde hace tiempo. 02.23 min Asturias eclipsada

Consejos para elegir el lugar Antes de eso, el 12 de agosto Asturias se convertirá en lugar privilegiado para ver el eclipse, al ser un sitio donde la fase de totalidad durará más: entre las 20:27 y las 20:29. No obstante, el proceso se iniciará a las 19:30.El Principado aconseja 78 puntos de observación en la página El cielo desde el Paraíso. Teniendo en cuenta que el sol estará bajo, habrá que buscar sitios altos, sin obstáculos y mirando hacia el oeste. 02.40 min Luarca, el lugar de España donde más tiempo se podrá ver el eclipse solar total Además, hay que tener en cuenta la seguridad. Laura Hermosa, del proyecto Allande Stars, recuerda la importancia de buscar lugares seguros "en plena época de incendios".

Cuándo usar las gafas Mirar al sol requiere, siempre, de un filtro específico. Ese filtro solar tiene que instalarse delante del objetivo en el caso de telescopios y prismáticos, también para hacer fotografías. Gafas para ver eclipses certificadas según la norma internacional AFP/César Manso De cara al eclipse, es imprescindible el uso de gafas homologadas: ISO 12312-2. Es importante que se encuentren en buenas condiciones. Lo ideal es probarlas antes mirando una bombilla de incandescencia, según el gobierno asturiano.