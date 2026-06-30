Asturias eclipsada: claves para el 12 de agosto
- El eclipse requiere proteger los ojos
- La totalidad irá de las 20:27 a las 20:29
Un eclipse se produce cuando la luna se pone delante del sol y lo tapa. Una "cósmica causalidad", ya que la luna es 400 veces más pequeña que el astro rey. El catedrático Javier de Cos explica que "desde nuestro punto de vista, tienen aparentemente el mismo tamaño porque la luna está 400 veces más cerca de nosotros". Esto explica que el eclipse total sea posible.
Cádiz, el próximo eclipse total
La última vez que se pudo ver en la península ibérica un eclipse total fue en 1905. Santiago Gándara, director del Observatorio Astronómico del Monte Deva, confirma que el siguiente que se podrá ver desde Asturias será en el 2180. No obstante, "las personas que quieran ver uno antes, en 2027 podrá ir a Cádiz". De momento, la demanda para ver el del 12 de agosto se nota en las reservas turísticas desde hace tiempo.
Consejos para elegir el lugar
Antes de eso, el 12 de agosto Asturias se convertirá en lugar privilegiado para ver el eclipse, al ser un sitio donde la fase de totalidad durará más: entre las 20:27 y las 20:29. No obstante, el proceso se iniciará a las 19:30.El Principado aconseja 78 puntos de observación en la página El cielo desde el Paraíso. Teniendo en cuenta que el sol estará bajo, habrá que buscar sitios altos, sin obstáculos y mirando hacia el oeste.
Además, hay que tener en cuenta la seguridad. Laura Hermosa, del proyecto Allande Stars, recuerda la importancia de buscar lugares seguros "en plena época de incendios".
Cuándo usar las gafas
Mirar al sol requiere, siempre, de un filtro específico. Ese filtro solar tiene que instalarse delante del objetivo en el caso de telescopios y prismáticos, también para hacer fotografías.
De cara al eclipse, es imprescindible el uso de gafas homologadas: ISO 12312-2. Es importante que se encuentren en buenas condiciones. Lo ideal es probarlas antes mirando una bombilla de incandescencia, según el gobierno asturiano.
Los efectos del eclipse
La temperatura bajará, los vientos pueden cambiar, las sombras adquieren otra nitidez, los animales cambiarán sus hábitos y se hará de noche. Son algunos de los efectos de un eclipse que tiene varias fases. En todas ellas, excepto en la de totalidad, el seguimiento debe hacerse con las gafas de eclipse homologadas. Más allá de los efectos naturales, están los impactos generados por la economía. Los precios en los alojamientos se han disparado para ese día.
Si el 12 de agosto se presenta el día nublado, no se observará la espectacularidad de un sol negro rodeado de la corona solar, aunque sí cómo se hace de noche durante algo más de minuto y medio.