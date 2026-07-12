La familia de dos alumnos diagnosticados con TDAH denuncia que el colegio ignora las necesidades educativas de sus hijos

En la localidad pacense de Puebla de Obando, la educación inclusiva se ha convertido en el centro de una controversia escolar. La familia de dos gemelos de nueve años con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) denuncia que la tutora del CEIP Jiménez Andrade rechaza el diagnóstico y que se niega a aplicar las adaptaciones curriculares fijadas por ley. Mientras el centro niega la existencia del conflicto, la Junta de Extremadura asegura que mantiene el caso en análisis.

A pesar de contar con un diagnóstico oficial de TDAH emitido por el Hospital Universitario de Badajoz y ratificado por informes psicopedagógicos del Equipo General de Alburquerque, la tutora de los niños, denuncian los padres, ignora sistemáticamente las necesidades de los menores, que también presentan otras necesidades especiales.

En conversación con RTVE Noticias, el director ha descartado hacer declaraciones: "Y voy a hablar poquito. No hay ningún caso, ¿de acuerdo?". La tutora de los niños, presente en esa misma conversación, también ha declinado hacer declaraciones.

La familia denuncia dos años sin las adaptaciones adecuadas La lucha de la familia de los gemelos comenzó hace casi dos años. Desde entonces, según denuncian los padres en escritos dirigidos a la Junta de Extremadura, la docente se ha negado a aplicar las adaptaciones curriculares y metodológicas a las que obliga la ley. La justificación de la maestra, según los progenitores, se basa en su propia experiencia por encima de los criterios científicos: "Lleva muchos años enseñando y a ella nadie le va a decir lo que tiene que hacer", refiere la familia sobre los argumentos esgrimidos por la tutora. Por la educación Con la educación en R5 - Alumnos con síndrome TDAH - 16/06/12 Escuchar audio Según los padres, esta actitud ha tenido consecuencias directas en el rendimiento de los gemelos, quienes no han logrado aprobar ninguna asignatura impartida por esta profesora a pesar de recibir dos horas diarias de apoyo extraescolar. Los progenitores aseguran que los niños sí consiguen aprobar las materias con el resto de docentes del colegio que sí reconocen sus necesidades específicas.

¿Por qué son importantes las adaptaciones para el alumnado con TDAH? Para responder a esta pregunta hemos consultado a expertos. El psicólogo infantil, David Oslé, señala que en "España se están dando pasos hacia adelante en la adaptación de las escuelas para alumnos con TDAH, pero que todavía hay importantes limitaciones". Explica que, desde su experiencia, "las adaptaciones más adecuadas no suelen venir de la legislación o de las instituciones, sino de la voluntariedad del profesorado". Por su parte, Lidia Arroyo, doctora en educación y profesora en la Universidad Internacional de Valencia, señala que hay docentes que "confunden adaptar con regalar aprobados" y añade que "adaptar no es bajar el nivel, es permitir que el alumno pueda demostrar lo que sabe sin que su trastorno sea la barrera principal". "Un niño que fracasa cada día no solo acumula suspensos. Construye una identidad: 'No valgo', 'no puedo', 'soy un problema'. Y eso es devastador", agrega sobre las consecuencias de una mala adaptación. A la pregunta de por qué un docente no adaptaría las herramientas a un alumno con TDAH, la experta afirma: "Hay varias razones. Algunas no son mala fe, pero tienen consecuencias. Puede haber falta de formación, ratios altas, sobrecarga, desconocimiento del TDAH, miedo a "hacer privilegios", confusión entre adaptar y regalar aprobados, o una idea muy rígida de la evaluación". Pero Arroyo es tajante: "Un docente puede tener creencias personales. Lo que no puede es dejar de aplicar medidas educativas necesarias por una creencia personal".

Qué establece la normativa para el alumnado con TDAH En este caso, los gemelos van a clase en Extremadura y en esta comunidad autónoma existe el Protocolo de Actuación Conjunta para el Alumnado con TDAH en Extremadura, un documento de obligado cumplimiento editado por las Consejerías de Educación y Salud. SANTIAGO RIESCO PEREZ JUNTA DE EXTREMADURA Este protocolo define el TDAH como un "trastorno del neurodesarrollo" que requiere una intervención "multimodal" donde la colaboración de los profesores es "indispensable". El texto legal establece que, ante un diagnóstico confirmado, el centro debe aplicar medidas específicas como la "simplificación de enunciados", el "apoyo durante los exámenes" y ajustes en los "tiempos e instrumentos de evaluación". La familia sostiene que ninguna de estas medidas se está aplicando en el caso de estos menores. Según el informe del Equipo de Alburquerque, los hermanos presentan necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) al tener sus "funciones ejecutivas afectadas", lo que les impide seguir el ritmo ordinario sin ayuda. La ley, a través del Decreto 228/2014, ampara a los menores y obliga a los centros a realizar estas adaptaciones. Puerta de acceso al CEIP Jiménez Andrade en Puebla de Obando, Badajoz. RTVE Arroyo es tajante. Si unos padres dudan de si se están haciendo las adaptaciones, deben solicitar por escrito al centro información sobre qué medidas educativas se están aplicando, desde cuándo, en qué asignaturas, quién las coordina, cómo se evalúa su eficacia o si constan en un plan individualizado, así como un informe psicopedagógico, acta de reunión o documento interno. También pedir una reunión con tutoría, orientación y jefatura de estudios. Si no hay respuesta, la familia puede acudir a la dirección, a la inspección educativa y, en casos graves, plantear una queja formal ante la administración educativa. El consejo de la experta es que todo quede por escrito. La familia asegura que ha seguido todos los pasos y que solicitó la visita de la inspección educativa en mayo del año pasado. Según consta en las quejas elevadas a la administración, el inspector del distrito acudió al centro tras una primera denuncia, en el pasado mes de noviembre, pero el director "ordenó que la reunión fuera un secreto". A principios de este mes, el inspector se reunió con los padres de los niños, que aseguran que de esa conversación "no salió nada en claro".

La repetición de curso, cuestionada por la familia La dirección del centro ha decidido que los menores repitan curso. En una comunicación oficial, el director justificó la medida alegando que fue una decisión "unánime por el equipo docente" con el fin de "afianzar y consolidar muchos contenidos instrumentales básicos". Un grupo de alumnos asiste a una clase en un colegio con adaptación curricular en el sur de España EUROPA PRESS / MARÍA JOSÉ LÓPEZ Para la familia, esta es la "última de las medidas ordinarias" que se toma sin haber agotado ni aplicado las previas adaptaciones obligatorias, lo que supone un "daño irreparable" para los niños. Los padres han manifestado su "absoluta disconformidad y negativa" ante esta medida, especialmente si implica que los gemelos sigan bajo la tutela de la misma profesora el próximo año. Temen que, de mantenerse esta metodología, los niños estén siendo condenados a "no poder sacarse ni el graduado escolar".