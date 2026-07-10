Miedo e incertidumbre por el avance del fuego en Almería: "Muchos vecinos no saben si se han quemado sus casas"

El incendio forestal que afecta a la zona de Los Gallardos, en Almería, que ha dejado al menos 11 muertos y cuatro heridos, además de a 19 personas sin localizar, ha generado miedo entre los vecinos. Mientras, los equipos de rescate luchan contra las llamas en un terreno muy complicado por su orografía. Hay "mucha incertidumbre, muchos vecinos no saben si se han quemado sus viviendas", ha dicho el alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, para explicar el estado de ánimo por un incendio que ha sorprendido a la población.

Las llamas han obligado al desalojo de los habitantes de la zona durante la noche, pero algunos no lo han conseguido, al salir por caminos alternativos a la evacuación que se han convertido en una trampa portal. En el pueblo de Antas, a unos diez kilómetros de Los Gallardos, se ha evacuado por completo la barriada de Los Raimundos. "Unas 35 o 45 personas", ha señalado el alcalde de la localidad, Pedro Riao.

Judith abandonó su casa con lo puesto Judith es una de las vecinas desalojadas. El fuego le sorprendió en los Vidalta, una zona de bosque y casas diseminadas, en la que viven siete personas más. Recuerda que salió para buscar refugio para sus animales. "Ya no me dejaron entrar", ha dicho. Con lo puesto, tuvo que abandonar su hogar que, por suerte, no ha ardido. Ha pasado la noche en vela y "con un ataque con ansiedad al ver tanto caos en el pabellón" lo que le llevó a trasladarse con unos amigos a la playa. Incendio en Los Gallardos, Almería, última hora en directo hoy: El delegado del Gobierno pide denunciar las desapariciones para "buscar mejor" Ahora, confiesa, le preocupa el estado de una mujer mayor alemana que está cuidando "con un ictus en cama", pero que ha podido ser evacuada y se encuentra en un lugar seguro. También, el del resto de sus vecinos. "Unos que vivían más arriba, se negaron a dejar su casa. Se quedaron dentro, pero están bien", explica. Judith espera que a lo largo del día pueda irse a casa, "aunque sea para sacar ropa y comprobar si alguno de mis perros está vivo", dice.

Cortijos, chalés y coches quemados "Conforme avanzaba la tarde, vimos que el incendio estaba devorando cortijos, chalés, coches...", recuerda Riao. Ante la gravedad de lo que estaban presenciando, ha asegurado que decidieron activarse por su cuenta. Por eso, se procedió al traslado de unas 75 o 85 personas que viven en zonas de cortijos y casas diseminadas cerca del pueblo. Algunas han pasado la noche en un convento titularidad del ayuntamiento "con unas 30 camas", ha precisado Pedro Riao. Otros se han refugiado junto a familiares. "La tarde de ayer fue muy complicada", ha confesado el edil, "sobre todo, por el viento". Las condiciones del terreno, a su juicio, pueden haber contribuido a la propagación de las llamas. "Aquí hay mucho matorral y ayer por la tarde hacía mucho aire", ha lamentado. Antas ha habilitado un puesto de información con psicólogos para atender a quienes deseen acercarse. Riao solo desea "poner fin a la pesadilla que lleva toda la noche y nos tiene en vilo".