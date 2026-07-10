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Miedo e incertidumbre por el avance del fuego en Almería: "Muchos vecinos no saben si se han quemado sus casas"

  • "El incendio estaba devorando cortijos, chalés y coches", ha asegurado el alcalde de Antas, Pedro Riao
  • "Solo queremos poner fin a esta pesadilla, que lleva toda la noche y nos tiene en vilo"
Dos personas observan el humo del incendio en Los Gallardos (Almería).
Dos personas observan el humo del incendio en Los Gallardos (Almería). Javi Carrion EUROPA PRESS / Javi Carrión
CARMEN MORALES PUISEGUR

El incendio forestal que afecta a la zona de Los Gallardos, en Almería, que ha dejado al menos 11 muertos y cuatro heridos, además de a 19 personas sin localizar, ha generado miedo entre los vecinos. Mientras, los equipos de rescate luchan contra las llamas en un terreno muy complicado por su orografía. Hay "mucha incertidumbre, muchos vecinos no saben si se han quemado sus viviendas", ha dicho el alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, para explicar el estado de ánimo por un incendio que ha sorprendido a la población.

Las llamas han obligado al desalojo de los habitantes de la zona durante la noche, pero algunos no lo han conseguido, al salir por caminos alternativos a la evacuación que se han convertido en una trampa portal. En el pueblo de Antas, a unos diez kilómetros de Los Gallardos, se ha evacuado por completo la barriada de Los Raimundos. "Unas 35 o 45 personas", ha señalado el alcalde de la localidad, Pedro Riao.

La huida por rutas improvisadas convirtió la evacuación del incendio de Los Gallardos en una trampa mortal
La huida por rutas improvisadas convirtió la evacuación del incendio de Los Gallardos en una trampa mortal Samuel A. Pilar

Judith abandonó su casa con lo puesto

Judith es una de las vecinas desalojadas. El fuego le sorprendió en los Vidalta, una zona de bosque y casas diseminadas, en la que viven siete personas más. Recuerda que salió para buscar refugio para sus animales. "Ya no me dejaron entrar", ha dicho.

Con lo puesto, tuvo que abandonar su hogar que, por suerte, no ha ardido. Ha pasado la noche en vela y "con un ataque con ansiedad al ver tanto caos en el pabellón" lo que le llevó a trasladarse con unos amigos a la playa.

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Ahora, confiesa, le preocupa el estado de una mujer mayor alemana que está cuidando "con un ictus en cama", pero que ha podido ser evacuada y se encuentra en un lugar seguro. También, el del resto de sus vecinos. "Unos que vivían más arriba, se negaron a dejar su casa. Se quedaron dentro, pero están bien", explica.

Judith espera que a lo largo del día pueda irse a casa, "aunque sea para sacar ropa y comprobar si alguno de mis perros está vivo", dice.

Cortijos, chalés y coches quemados

"Conforme avanzaba la tarde, vimos que el incendio estaba devorando cortijos, chalés, coches...", recuerda Riao. Ante la gravedad de lo que estaban presenciando, ha asegurado que decidieron activarse por su cuenta.

Por eso, se procedió al traslado de unas 75 o 85 personas que viven en zonas de cortijos y casas diseminadas cerca del pueblo. Algunas han pasado la noche en un convento titularidad del ayuntamiento "con unas 30 camas", ha precisado Pedro Riao. Otros se han refugiado junto a familiares.

"La tarde de ayer fue muy complicada", ha confesado el edil, "sobre todo, por el viento". Las condiciones del terreno, a su juicio, pueden haber contribuido a la propagación de las llamas. "Aquí hay mucho matorral y ayer por la tarde hacía mucho aire", ha lamentado.

Antas ha habilitado un puesto de información con psicólogos para atender a quienes deseen acercarse. Riao solo desea "poner fin a la pesadilla que lleva toda la noche y nos tiene en vilo".

"No tenemos fecha de regreso"

En La Garrucha, a unos 14 kilómetros de Los Gallardos, 64 personas han pasado la noche en el Pabellón Municipal. El concejal de la localidad, Pedro Zamora, sigue con atención el avance de las llamas en un día de mucho viento y teme que lleguen a los domicilios. Pide a los vecinos "que no vuelvan donde está el fuego. No tenemos fecha ninguna de regreso".

Para todos los públicos El alcalde de La Garrucha acoge a desalojados por el incendio - Informativo 24h | Ver
Transcripción completa

de atención, donde reciben apoyo psicológico

Pues precisamente vamos a hablar con el concejal del Ayuntamiento de Garrucha,

con Pedro Zamora.

Pedro, muy buenos días

Muy buenos días por decir algo.

Por decir algo, efectivamente.

Comentábamos ahora que se ha habilitado en

su municipio una oficina para poder recoger las denuncias de los

desaparecidos

Pues sí, se ha montado la oficina para recoger las denuncias y también hemos

habilitado el pabellón municipal

que tenemos 64 personas aquí atendiéndolas desde ayer tarde a las

cifras

Ha acudido mucha gente.

Sí, sí, el pueblo se está aborcando para ver lo

que necesitamos de agua, de comida...

...la verdad que desde la 8 que se activó el dispositivo..

estuvimos llamando a todas las ciendas de aquí y no había ningún problema y

están las personas muy

inatendidas. Ahora estamos comprándoles los

medicamentos que necesitan, porque claro, han salido con los puestos de

sus casas. Tenemos una persona con cáncer que le

hemos tenido que ver y acercar y llevarle la..

medicación y otra persona con diálisis.

Tenemos un equipo de médicos permanentes

aquí dentro del pabellón y nada, atendiéndolos, esperando que nos

traigan las comidas para darle de comer a estas

personas. Señor Zamora, sí, me refería también si

había acudido mucha gente a denunciar la desaparición

de algún familiar, de algún vecino.

¿Tienen datos hasta ahora de los

posibles desapariciones?

Porque la oficina se ha puesto en el ayuntamiento y yo estoy en el pabellón,

que está en la otra punta del pueblo

En cualquier caso, nos decía que los vecinos se han volcado con toda la

ayuda necesaria, sobre todo..

y especialmente para aquellos vecinos que necesitan una ayuda extra, como en

este caso este

vecino enfermo. Ahora mismo, ¿cuántos desalojados hay

en su municipio?

Nosotros tenemos ahora mismo 64.

¿Dónde están?

Dentro del pabellón, hemos habilitado las pistas del pabellón...

...tenemos encendido el aire acondicionado..

y atendiendo como tenemos ducha y tenemos todo para que se duchen y la

gente nos está leyendo ropa para que se cambie y por lo que necesiten de comer

y ya está

Y los servicios sanitarios que lo están atendiendo, las cosas esenciales como

los medicamentos, no hemos

acercado a la farmacia y ya las tienen...

...y nada, ahí pasando, ahora tenemos malos noticias...

...que se ha vuelto el fuego por el cambio

del viento. Parece que esto se va a alargar un poco

más.

La última novedad

nos cuenta es que se han girado esas llamas, ese viento y que podría cambiar

de dirección. ¿Corre el riesgo de que las llamas

lleguen a viviendas de su municipio,

señor Zamora? No, no, nosotros no.

Nosotros no. Nosotros estamos como a 10 kilómetros

de Los Gallardos

¿Cómo ha sido ese momento en el que obligan

a desalojar a la gente?

¿Han ido llamando puerta a puerta?

¿Cómo ha sido? Cuéntenos

Nosotros a las siete nos fuimos a puertos de mando avanzado, entonces nos

pidieron que si podían

asistir la policía, la policía local de Garricha, que se acercó a cuatro

miembros más protección civil, y

nuestra policía desalojó el parking de caravanas de Los Gallardos

¿Cuáles son las indicaciones que les están

dando a esta hora? Entiendo, en primer lugar, que no

vuelvan a casa,

pero no hablan de cuándo podrán regresar a sus domicilios.

No, no. Que no vuelvan a la zona donde están

juegos

y fecha de vuelta a su casa no tenemos ninguna

Pues señor Zamora, concejal del Ayuntamiento de Garrucha, donde hay 64

desalojados, gracias por atendernos

gracias por actualizarnos la información y que tengan buen día

dentro de lo que cabe.

Un saludo

Muchas gracias a vosotros siempre.

El alcalde de La Garrucha, Pedro Zamora, acoge a decenas de desalojados por el incendio de Almería

La urgencia ha obligado a los evacuados a salir con lo puesto. Entre ellos, "alguna persona con cáncer y otra con diálisis" pero, asegura el edil, han habilitado "un equipo médico permanente". Zamora agradece la solidaridad del pueblo que "se ha volcado, en especial, con aquellos que necesitan ayuda extra".

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