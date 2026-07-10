Cuarenta años del 'penalti' de Eloy contra Bélgica

Sucedió hace cuatro décadas en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. España-Bélgica en cuartos de final y marcador de empate a uno en el tiempo reglamentario y en la prórroga. El destino quiso que un asturiano tomara la responsabilidad en la tanda de penaltis: Eloy Olaya. "Quería pegarle alto pero le pegué mal; le pegué mordido", reconoce el gijonés a RTVE Asturias. El extremo fue el único que erró en la ronda fatídica. Cuarenta años después rememora una eliminación que perdura en su mente: "Se te queda grabado el nombre del portero -Jean-Marie Pfaff-, el campo que era de Puebla y queda para la historia". ¿En qué pensaba una de las sensaciones de la temporada que disputaba un Mundial con 22 años al decidir ser uno de los lanzadores en la tanda? "En meterlo. Me preguntó Vicente Miera y Luís Múñoz -segundo entrenador y seleccionador nacional- si estaba para lanzar el penalti". Un lanzamiento que, en su caso, fue el segundo. De haber convertido aquel disparo de los once metros, esperaba la Argentina de Diego Armando Maradona. "Confiaban en que era capaz de materializarlo".

Un recuerdo que, pese al malogrado lanzamiento, fue para Olaya "uno de los mejores momentos de mi vida profesional". Un orgullo del rojiblanco que provoca la emoción al observar a aquel jugador de 22 años al que otro compañero de selección, Josu Urrutia, le pedía "cabeza alta" tras el fallo.

Un hito en la carrera del asturiano que tiene una segunda parte, el recibimiento a un combinado nacional que tenía en los cuartos de final un tapón que no impidió las muestras de cariño en el propio campo mexicano y también en el Aeropuerto de Barajas. "Fue exagerado. tengo el recuerdo de que no podíamos salir", reconoce, en una atestada terminal madrileña que coreaba "Eloy, amigo, España está contigo". Un apoyo masivo que, confiesa, le superó: "Te llena de satisfacción de que hiciste todo lo que pudiste".

Los paralelismos para Olaya entre aquel 1986 y el encuentro de hoy no se detienen solo en el propio enfrentamiento entre ambos combinados nacionales: "Creo que va a ser un rival muy semejante", afirma el exjugador. "Vamos a encontrarnos una Bélgica muy competitiva, defensivamente fuerte y en dinámica después de un comienzo dubitativo", agrega.

"Que venguéis aquella eliminación de México 86", afirma sonriente justo hoy el día de su cumpleaños.

El día que puede suponer la redención de "Que venguéis aquella eliminación de México 86", afirma sonriente Eloy Olaya. Cuarenta años después puede suponer también un nuevo paso hacia la segunda estrella de España.