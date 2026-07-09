La fuente de La Cascada de La Granja de San Ildefonso es gratis este jueves
- La fuente vuelve a funcionar tras su restauración integral, que comenzó en agosto de 2024
- El agua no corría por La Cascada de La Granja desde hace diez años
La fuente de La Cascada, una de las piezas más singulares de los jardines históricos del Palacio Real de La Granja, necesitaba un gran lavado de cara. Las obras de restauración integral se han prolongado durante casi dos años y ahora está lista de nuevo.
Para celebrar el fin de los trabajos de mantenimiento, el agua vuelve a correr en esta fuente, algo que no ocurría desde hace más de diez años. Patrimonio Nacional ha organizado un espectáculo inaugural gratuito --entrada libre hasta completar aforo- esta tarde a las 17:30 horas. Se trata de un encendido extraordinario, ya que, con el objetivo de preservar los recursos hídricos, el cierre de la temporada de fuentes se ha adelantado este año.
Consolidar la estructura del conjunto, restaurar mármoles y esculturas, reparar el complejo sistema hidráulico de la fuente y actuar en las zonas ajardinadas que rodean la fuente, han sido los trabajos que se han llevado a cabo con rigor histórico y las técnicas más actuales. Incluida la pintura metalizada entre dorada y cobriza, cuya fórmula secreta solo la conoce el encargado general de Patrimonio Nacional.
Pieza a pieza
La intervención, la más ambiciosa del proyecto de transformación y modernización del Real Sitio, ha contado con un presupuesto de 5,2 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación.
Las obras comenzaron en agosto de 2024 y se ha restaurado pieza a pieza de la fuente: cerca de 4.300 elementos de mármol de Carrara, granito y dolomía han sido desmontados, catalogados y recolocados, recuperando casi todos los materiales originales.
Una de las partes más deterioradas que ha sido necesario sustituir son las boquillas de los grupos escultóricos, que se han reproducido en bronce. Durante el pasado verano más de mil personas se acercaron a conocer de cerca las obras en el programa de visitas guiadas Abierto por restauración.
Reservas de agua
El descenso de las reservas de agua en el estanque El Mar han obligado a adelantar al 5 de julio el cierre del programa de fuentes, previsto inicialmente a mediados de mes.
Con esta decisión, Patrimonio Nacional garantiza los recursos hídricos necesarios para celebrar los dos espectáculos extraordinarios de encendido de todas las fuentes monumentales - incluida la recién restaurada fuente de La Cascada- los días 25 de julio (Santiago Apóstol) y el 25 de agosto (San Luis, festividad local, con acceso gratuito). Ambos espectáculos comenzarán a las 17:30 horas.
Para los que prefieran evitar el calor de las horas centrales del día, se mantiene durante el verano el programa de encendido nocturno de los Baños de Diana, cuyo abastecimiento procede de otro estanque y que funciona con un sistema eléctrico que permite la reutilización del agua.