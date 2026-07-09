La fuente de La Cascada de La Granja de San Ildefonso es gratis este jueves

La fuente de La Cascada, una de las piezas más singulares de los jardines históricos del Palacio Real de La Granja, necesitaba un gran lavado de cara. Las obras de restauración integral se han prolongado durante casi dos años y ahora está lista de nuevo.

Para celebrar el fin de los trabajos de mantenimiento, el agua vuelve a correr en esta fuente, algo que no ocurría desde hace más de diez años. Patrimonio Nacional ha organizado un espectáculo inaugural gratuito --entrada libre hasta completar aforo- esta tarde a las 17:30 horas. Se trata de un encendido extraordinario, ya que, con el objetivo de preservar los recursos hídricos, el cierre de la temporada de fuentes se ha adelantado este año.

Consolidar la estructura del conjunto, restaurar mármoles y esculturas, reparar el complejo sistema hidráulico de la fuente y actuar en las zonas ajardinadas que rodean la fuente, han sido los trabajos que se han llevado a cabo con rigor histórico y las técnicas más actuales. Incluida la pintura metalizada entre dorada y cobriza, cuya fórmula secreta solo la conoce el encargado general de Patrimonio Nacional.

Pieza a pieza La intervención, la más ambiciosa del proyecto de transformación y modernización del Real Sitio, ha contado con un presupuesto de 5,2 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación. Las obras comenzaron en agosto de 2024 y se ha restaurado pieza a pieza de la fuente: cerca de 4.300 elementos de mármol de Carrara, granito y dolomía han sido desmontados, catalogados y recolocados, recuperando casi todos los materiales originales. Una de las partes más deterioradas que ha sido necesario sustituir son las boquillas de los grupos escultóricos, que se han reproducido en bronce. Durante el pasado verano más de mil personas se acercaron a conocer de cerca las obras en el programa de visitas guiadas Abierto por restauración.