Es falso que el Gobierno haya gastado 20 millones de euros en crear la marca de ropa 'Dmocracia'

Nos habéis preguntado a través de nuestros servicios de WhatsApp y correo electrónico si es cierto que el Gobierno ha gastado 20 millones de euros en lanzar una línea de ropa llamada 'Dmocracia' "para luchar contra el auge de la extrema derecha". Es falso. El coste de la campaña ronda los 380.000 euros, tal y como confirman a VerificaRTVE desde el Comisionado para la 'Celebración de los 50 años de España en libertad', de la que forma parte la iniciativa, y desde la empresa de publicidad contratada para su desarrollo, BBDO.

"No puedo más con este país tronco, NO podemos llegar a fin de mes y el gobierno se gasta 20 millones de € para crear una marca de ropa para luchar contra el auge de la extrema derecha", dice un mensaje compartido en X más de 2.000 veces desde el 7 de julio por el que nos habéis consultado. La publicación adjunta el vídeo de lanzamiento de la línea de ropa. Otros perfiles en redes sociales difunden la misma grabación o fotografías de la campaña, pero cambian el coste de la línea de ropa, que cifran en 14,2 millones o 15 millones de euros.

El vídeo compartido forma parte de 'DMOCRACIA: una campaña de comunicación bajo el lenguaje de la moda', cuyo eslogan principal es: "Cuando te vistes, te posicionas". Se trata del lanzamiento de una línea de ropa que no está a la venta y que es una de las estrategias comunicativas para dar a conocer la iniciativa 'España en libertad. 50 años', lanzada por el Gobierno. En el perfil de Instagram puedes ver los vídeos e imágenes de la campaña de ropa, incluido el que comparte el mensaje y que protagoniza la creadora de contenido Marina Rivers.

El coste de esta campaña ronda los 380.000 euros El Comisionado para la 'Celebración de los 50 años de España en libertad' explica a VerificaRTVE que la producción de la línea de ropa tiene un coste de 185.215 euros. Incluye 112.783 euros en producción de prendas, 59.680 euros en 'shooting' (sesiones de fotos y de vídeo), 10.000 euros en diseño y asesoría y 2.160 euros en almacenaje y envíos, como principales partidas. Además, se han presupuestado 193.900 euros para contratar a 32 creadores de contenido que difundan el mensaje (1, 2, 3). Desde el Comisionado se precisa que este es un presupuesto máximo, que se va ejecutando conforme avanza la campaña. En total, los gastos suman 379.115 euros. Desglose de los gastos de la campaña ‘Dmocracia’ facilitados por el Comisionado VerificaRTVE Desde la empresa publicitaria BBDO aseguran por correo electrónico a VerificaRTVE que el presupuesto de la campaña 'Democracia' "no llega a los 400.000 euros, englobando producción y difusión". Explican que esta línea de ropa forma parte de los proyectos que desarrolla la agencia dentro del contrato para la "creatividad, diseño, realización y producción" de "acciones de divulgación e información sobre el valor de las libertades y la democracia en España".