El tanatorio reabre sus puertas con salas más amplias y completamente renovadas

Después de un año en obras, el tanatorio municipal está a punto de abrir de nuevo sus puertas. El proyecto de reforma ha transformado el espacio en su totalidad.

El consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, ha sido el encargado de mostrar a la prensa el resultado final de esta transformación. El espacio central del tanatorio cuenta ahora con unos baños completamente renovados y adaptados para personas con movilidad reducida. También habrá máquinas de autoventa y sillones para que las personas puedan descansar.

"Ya se ha finalizado, se ha amueblado y cuenta con todos los recursos necesarios", ha indicado Ventura.

Vista del patio central del tanatorio

Entre las novedades de este proyecto destaca la creación de una nueva plaza en la parte posterior del recinto. Además, dos de las salas se han ampliado para acoger a más personas.

Daniel Ventura señala que se ha hecho un pasillo para poder pasar a la parte de atrás, que eran unos jardines "que ya existían pero que no contaban con acceso desde el interior del tanatorio". Según el consejero, que las salas se hayan ampliado permitirá tener más intimidad a las familias.

Es probable, aseguran desde la ciudad autónoma, que esta misma semana se pueda hacer el traslado del tanatorio provisional a este otro.