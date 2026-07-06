Al menos nueve muertos y más de 40 heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev

Al menos nueve personas han muerto la madrugada de este lunes y otras 43 resultaron heridas en otro gran ataque ruso contra Kiev, según un balance provisional publicado por el Servicio de Emergencias de Ucrania, cuyos efectivos siguen buscando víctimas entre los escombros de algunos de los edificios alcanzados por el bombardeo.

El alcalde, Vitali Klichkó, ha informado de daños materiales en tres distritos de la capital. Según el edil, varios bloques de viviendas han sufrido desperfectos e incendios debido al ataque ruso. Los servicios de rescate han tenido que sacar de los inmuebles afectados a algunos de sus residentes, entre ellos niños.