Eduard Fernández, Luisa Gavasa y Miguel Rellán, estrellas del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi

El festival de l'Alfàs del Pi, uno de los más veteranos del cine español se ha rendido al talento de los actores Eduard Fernández, Luisa Gavasa y Miguel Rellán, premiados con el Faro de Plata y con su propia estrella en el Paseo marítimo del Cine en l'Albir, una conocida playa del Mediterráneo.

El barcelonés Fernández, la zaragozana Gavasa y el nacido en Tetuán Rellán han protagonizado la edición número 38 del festival alicantino. En la gala inaugural, conducida por el cómico Agustín Jiménez, la ministra de Ciencia, Diana Morant ha entregado la estatuilla al intérprete catalán.

Tras agradecer un premio que se suma a su colección, con varios Goyas incluidos, Eduard Fernández ha aconsejado a las nuevas generaciones de actores que cada uno "lo haga a su manera" siempre con la premisa de "contar cosas desde la sinceridad y honestidad".

"Faro de mi vida" Uno de los momentos más emotivos de la velada ha sido la entrega del galardón a Luisa Gavasa de manos de su hijo, el guionista Pablo Tobías junto a la actriz Ana Turpin. Gavasa ha confesado que siempre ha sido una madre un poco "lorquiana" por lo melodramático de su forma de ver la vida y ha agradecido especialmente la presencia de su hijo, "el faro y la luz de mi vida". El veterano Miguel Rellán ha sido el primero de los tres en subir al escenario para recoger una de las relativamente pocas distinciones que ha recibido a lo largo de su larga carrera profesional. “Los aplausos siempre eran para otro“ Miguel Rellán Emocionado tras recibir la estatuilla, ha comentado que "los aplausos siempre eran para otro" antes explicar que los años han pasado rápido porque "hace poco era un mocoso que llamaba a la puerta diciendo que era actor y que quería un trabajo". También ha subido al escenario la actriz Raquel Guerrero, que fue premiada en 2011 pero no pudo recoger la distinción por estar trabando en el teatro.