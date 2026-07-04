Los Iris Games vuelven a premiar a lo mejor del videojuego español independiente

A pesar de la dura competencia, Ninja Gaiden: Ragebound, del estudio sevillano The Game Kitchen —los mismos de la saga Blasphemous—, ha sido el gran ganador de la segunda edición de los Iris Games, gala que premia a los videojuegos independientes y que va camino de ser el referente nacional de una industria necesitada de eventos de peso que reconozcan la labor titánica que supone en España crear un videojuego. La acogida, un año más, se traduce en un lleno absoluto. Un auditorio con 900 personas invitadas y entregadas a los presentadores de esta edición, Maya Pixelskaya y Rodrigo Vázquez. Ambos convirtieron el escenario en un divertido duelo de conocimientos sobre la cultura del videojuego, en una gala ágil, entretenida y con un ritmo que ya quisieran otros certámenes culturales con mucha más trayectoria.

Primera jornada dedicada a profesionales Bajo el paraguas de Andalucía Play Fest, la ciudad de Málaga ha aunado durante tres días a las citas más relevantes del sector (Guadalindie, Retropixel y los Iris Games) para convertir al Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) en el epicentro del videojuego en España e impulsar la escena andaluza. La primera jornada, dedicada a profesionales, tiene como colofón unos premios que reconocen, según el criterio de un jurado, los mejores títulos de los últimos meses. En el caso de Ninja Gaiden: Ragebound, los de Mejor Juego de PC y consolas, y el más importante de la gala, el Premio Iris Games. Para poner en contexto, la iniciativa ha sido impulsada por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, el Ayuntamiento de Málaga, el Polo Nacional de Contenidos Digitales y la Junta de Andalucía. Es decir, ha sido necesario aunar muchos esfuerzos para sacar Andalucía Play Fest adelante. Y demuestra que la industria del videojuego necesita del respaldo institucional y de espacios que reconozcan el talento nacional. Una vez concluido el primer día centrado en los principales actores del sector, sábado y domingo Andalucía Play Fest abre las puertas al público de forma gratuita. Esta edición de los premios ha batido el récord de participación con 288 videojuegos inscritos (36 han llegado a las nominaciones), dato que evidencia el buen momento creativo que atraviesa el desarrollo independiente español. "Queremos dar visibilidad al mundo del desarrollo de videojuegos, especial al nacional y el indie", explicaba momentos antes de la ceremonia Lisardo Morán, director gerente del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y del Polo Nacional de Contenidos Digitales. Según él, la incorporación de la Academia de Televisión ha permitido hacer crecer unos premios que aspiran a ser un referente nacional para el sector. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entrega el galardón al Mejor Iris Games

Una gala con premios muy repartidos por toda la geografía nacional La selección de los finalistas ha dejado claro que la calidad de los creadores de videojuegos ya no se concentra en un puñado de ciudades. Aunque Madrid y Barcelona siguen siendo las que más proyectos aportan, en esta ocasión queda patente que cada vez hay más calidad repartida por toda la geografía española. Dejando a un lado el doble reconocimiento para Ninja Gaiden: Ragebound, del estudio sevillano The Game Kitchen, el palmarés estuvo muy repartido. Luto, del estudio canario Broken Bird Games, fue distinguido como Mejor Videojuego Narrativo; Is This Seat Taken?, de los barceloneses Poti Poti Studio, fue el Mejor Juego Móvil, y también el Mejor Videojuego Indie terminó en Barcelona gracias a Forgotten Fragments; de Granada es Escape From Mandrillia, ganador al Mejor Videojuego TECH/XR; a Málaga se fue el Mejor Videojuego de Andalucía, Astro Prospector (Málaga). A Pontevedra se ha ido el Mejor Juego Accesible que fue para Dusty Bones. Y el Mejor Centro Formativo se lo llevó el centro universitario U-TAD por Not My War. Iris Games también reconoce los videojuegos creados fuera de nuestra frontera, que esta vez se ha ido hasta Pakistán por Lost Twins 2. Una de las sorpresas de la temporada ha sido Is This Seat Taken?. Su director técnico, Ausiàs Dalmau, reconocía que la nominación ya suponía un premio en sí mismo al ser un reconocimiento otorgado por los profesionales de la industria. El propio Dalmau reconocía que el éxito de la ópera prima de Poti Poti Studio, "nos va a permitir seguir haciendo juegos, que es lo que queremos". La premisa del título aborda una idea sencilla, pero universal. El jugador debe resolver puzles sentando a personas con manías incompatibles en diferentes escenarios, recreando situaciones cotidianas donde cualquiera se puede sentir identificado. Foto de familia de los Iris Games 2026

Cubrir un vacío histórico en la industria española del videojuego Hay consenso. Los Iris Games llegan para cubrir un vacío histórico en la industria española del videojuego, que ya lo ha intentado en otras ocasiones. Mientras ha ido ganando peso económico, creativo y cultural, no ha habido unos galardones de ámbito nacional respaldados suficientemente por instituciones de primer nivel que valoren la labor de los estudios independientes, el verdadero pilar del videojuego en España. La vicepresidenta de LANS, Virginia Calvo, califica los Iris Games como "un sueño" para quienes llevan más de dos décadas trabajando en el sector y que es todo un logro "situar al fin el videojuego a la altura del cine y la televisión como manifestación cultural". David Carrasco, director de Vermila Studios, y responsable de Crisol: Theater of Idols, nominado a Mejor juego de PC/Consola, definía la iniciativa como "un escaparate maravilloso" para demostrar que España puede combinar ambición artística, creatividad y proyectos viables desde lo empresarial. Aun así, no hay que olvidar que el videojuego español pasa por una situación delicada, y que certámenes como este pueden ayudar a que la situación mejore gracias al apoyo público. Un buen ejemplo es el juego The Occultist, desarrollado íntegramente en Valladolid, y respaldado por distintos organismos públicos. Su director creativo, David Lorenzo, reivindica el cuidado artesanal con que el equipo ha sacado adelante una aventura narrativa de terror de carácter internacional.