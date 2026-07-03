El incendio de La Bisbal d'Empordà, Girona, obliga a confinar 12 localidades

El incendio que se ha declarado la mañana de este viernes en La Bisbal d'Empordà, Girona, ha obligado a confinar ya a 12 localidades, entre las que se encuentran Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera y Santa Cristina d'Aro, según informa Europa Press. Protección Civil ha enviado una alerta de forma preventiva por la evolución del fuego, así como la presencia de humo y para evitar la movilidad en la zona cercana a la tarea de los operativos. Hasta el momento, ha afectado a 30 hectáreas.

El aviso se ha producido a las 9:17 horas y el fuego se ha declarado cerca de la carretera GI-660, que se ha cortado por seguridad al haber mucho humo en la zona. Los Bomberos de la Generalitat están "atacando" con 64 dotaciones el incendio, que se ha intensificado por el viento de tramontana. Lo ha explicado el jefe del operativo Ferran Garcia en declaraciones a los medios este viernes, donde ha afirmado que una de las preocupaciones es que otros 2 incendios en la zona (Besclanó y Vilavent) escalen con la misma intensidad, por lo que ha explicado que también se está atacando a estos focos.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sigue "con preocupación" la evolución del incendio y ha pedido a la ciudadanía mucha prudencia y prestar atención a las indicaciones de los servicios de emergencias, especialmente en las zonas donde se ha ordenado el confinamiento. "Todo el apoyo y agradecimiento a los Bomberos de la Generalitat, que trabajan en unas condiciones difíciles por la tramontana, a todos los servicios de emergencias desplegados y a los vecinos afectados", ha subrayado en un mensaje publicado en 'X'

La evolución del fuego ha obligado a confinar la casa de colonias Pou del Glaç con 150 niños. En relación a esto, el jefe del operativo ha asegurado que se encuentran bien y que el mejor sitio donde pueden estar es ahí, con las ventanas cerradas para evitar que entre humo, y ha añadido que, cuando sea seguro, se les evacuará. Garcia ha explicado que una de las preocupaciones que tienen es que, cuando finalice la tramontana, la entrada de la marinada pueda afectar a uno de los flancos del incendio. "Tenemos todos los condicionantes para que los incendios entren fuera de capacidad de extinción. El objetivo de Bomberos es ahorcarlos, hacerlos lo más delgados posible y destinar el máximo de recursos al flanco derecho. Que esté fuera de capacidad de extinción no quiere decir que no haya respuesta", ha explicado.

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