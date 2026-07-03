No existe una gafa con autoenfoque capaz de corregir miopía, presbicia o astigmatismo: es un anuncio falso
- Estas gafas "ajustables" no garantizan una visión clara en cualquier situación
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Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo de YouTube que promociona gafas "ultraligeras y con autoenfoque" para "aclarar la visión al instante2 a personas con "miopía, presbicia o astigmatismo". Es falso. Se trata de un anuncio creado con IA para promocionar un falso producto sanitario. La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) y el Colegio de Ópticos-Optometristas de Asturias nos confirman que los resultados que promete no son posibles y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subraya que este producto "pretende hacerse pasar por producto sanitario sin serlo".
El vídeo de YouTube por el que nos habéis preguntado fue publicado en modo ‘oculto’ el 13 de febrero bajo el título "Shortened: Las gafas que te acompañarán toda la vida: Ultraligeras y con autoenfoque". Muestra distintos planos de personas poniéndose gafas y, a lo largo de la grabación, escuchamos una voz en off que dice que el producto "ha sido desarrollado conjuntamente por la Universidad Complutense de Madrid y el laboratorio óptico de Heidelberg, Alemania, e incorpora la tecnología de enfoque automático más avanzada del mundo". Asegura que la persona que quiera adquirir el artículo “no necesita graduación ni examen de la vista” y añade: "No importa si tiene miopía, presbicia o astigmatismo, ni si está enhebrando una aguja o leyendo señales en la autopista. Estas gafas aclaran su visión al instante. Recuperará la nitidez que tenía a los 20 años". Más adelante, ofrece "un 50% de descuento para todos los clientes en España”, así como "una prueba gratuita". Finalmente, prometen "la devolución de 10 veces su dinero" si no funcionan.
Un anuncio creado con IA de un falso producto sanitario
En VerificaRTVE hemos analizado la grabación con herramientas de detección de IA y hemos constatado que tanto el vídeo como el audio del anuncio han sido creados con esta tecnología. La herramienta Hive Moderation muestra con un 82.3% de probabilidad en su predicción que la imagen ha sido creada con IA, y el audio, con un 99.2% de probabilidad. La herramienta de análisis de audio Hiya, de InVid, también concluye con un 99% de probabilidad que el audio ha sido creado artificialmente.
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señalan a VerificaRTVE que este anuncio "a todas luces" es "publicidad de un producto con pretendida finalidad sanitaria que incumple lo establecido en el Real Decreto 1907/1996". Argumentan que, “por definición, un producto que alega corregir la miopía, la presbicia y demás defectos refractivos entra en la categoría de producto sanitario y debe cumplir la normativa al respecto". Sin embargo, afirman, "este producto pretende hacerse pasar por producto sanitario sin serlo y podría ser denunciado a la autoridad competente".
Los expertos desmienten los resultados que promete este producto
Desde la Sociedad Española de Oftalmología indican a VerificaRTVE que "es todo mentira" y ven un "interés comercial para engañar a los consumidores" con el anuncio. El presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de Asturias, César Villa, nos explica que "no existe actualmente una gafa universal que corrija correctamente cualquier defecto visual y que cambie el enfoque automáticamente sin limitaciones". Explica que "las únicas tecnologías que se acercan a ese concepto son las lentes ajustables manuales o electrónicas, pero tienen limitaciones y no sustituyen a unas gafas graduadas personalizadas en la mayoría de los casos". Subraya que "una sola gafa universal no es posible en la actualidad".
Los certificados que menciona el anuncio no existen y el producto no está desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid. Según indica Villa, "al Colegio de Ópticos-Optometristas, en contacto con la facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid, no le consta que dicha universidad tenga relación alguna con este proyecto tal y como afirma la publicidad".
En el vídeo mencionan que las gafas cuentan con "la certificación CS" y "las pruebas de durabilidad TUVE". Sin embargo, Villa nos informa de cuáles son los certificados que deben cumplir realmente unas gafas en España. En primer lugar, “tanto la montura como las lentes graduadas, al ser productos sanitarios, deben llevar el marcado CE conforme a la normativa europea”. También deben estar reguladas por el "Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR)" y contar con una "declaración de conformidad" en la que "el fabricante debe garantizar que el producto cumple los requisitos esenciales de seguridad y funcionamiento". Además, deben cumplir las normas técnicas "ISO 12870” para monturas e “ISO 8980 (1-5)" para lentes. César Villa recuerda que “una certificación adecuada" es “una garantía de que las gafas proporcionan la protección y el rendimiento que prometen, contribuyendo a cuidar la salud visual y a ofrecer una visión cómoda y segura".
Lo más cercano al "autoenfoque" son las lentes ajustables manuales o electrónicas
Según nos explica el presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de Asturias, las lentes ajustables manuales tienen ventajas como poder "ajustar cada ojo de forma independiente”, y “son útiles como gafas provisionales o de emergencia". Pero "no corrigen el astigmatismo, la calidad óptica suele ser inferior a la de unas lentes graduadas y debe reajustarla el paciente; no cambian automáticamente", añade.
Las de enfoque dinámico son las gafas que "más se acercan al concepto de ‘autoenfoque’". Entre sus ventajas encontramos que "el cambio de enfoque puede ser muy rápido" y "están pensadas principalmente para personas con presbicia". Sin embargo "son caras y todavía no están muy extendidas" y "no sustituyen a unas gafas graduadas para todos los defectos visuales".
Facebook ha retirado anuncios de estas gafas por infringir sus normas
Una búsqueda por palabras clave de la marca que aparece en el segundo 11 del vídeo "jzpw" nos conduce a cuentas de Facebook (1 y 2) que difunden otras versiones de la grabación de YouTube por la que nos consultáis (1, 2, 3). Hemos hecho una búsqueda del producto en la biblioteca de anuncios de Meta y encontramos vídeos activos e inactivos de una de las cuentas. La plataforma avisa en varios de los anuncios inactivos de este perfil: "Este anuncio lo puso en circulación una cuenta o una página que posteriormente inhabilitamos por no cumplir nuestras Normas de Publicidad". Puedes comprobarlo en la imagen inferior.
En VerificaRTVE hemos detectado otros contenidos que promocionan productos para la visión de forma fraudulenta. Te hemos aclarado que estas gafas "ajustables" no garantizan una visión clara en cualquier situación y te hemos advertido de que este curso de "visión natural" no corrige ni mejora los problemas oculares.
*Sara García Lamelas es alumna del Máster Universitario en Documental y Reportaje Transmedia de la UC3M. Este artículo ha sido revisado por Blanca Bayo, responsable de VerificaRTVE.