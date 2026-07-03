No existe una gafa con autoenfoque capaz de corregir miopía, presbicia o astigmatismo: es un anuncio falso

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo de YouTube que promociona gafas "ultraligeras y con autoenfoque" para "aclarar la visión al instante2 a personas con "miopía, presbicia o astigmatismo". Es falso. Se trata de un anuncio creado con IA para promocionar un falso producto sanitario. La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) y el Colegio de Ópticos-Optometristas de Asturias nos confirman que los resultados que promete no son posibles y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subraya que este producto "pretende hacerse pasar por producto sanitario sin serlo".

El vídeo de YouTube por el que nos habéis preguntado fue publicado en modo ‘oculto’ el 13 de febrero bajo el título "Shortened: Las gafas que te acompañarán toda la vida: Ultraligeras y con autoenfoque". Muestra distintos planos de personas poniéndose gafas y, a lo largo de la grabación, escuchamos una voz en off que dice que el producto "ha sido desarrollado conjuntamente por la Universidad Complutense de Madrid y el laboratorio óptico de Heidelberg, Alemania, e incorpora la tecnología de enfoque automático más avanzada del mundo". Asegura que la persona que quiera adquirir el artículo “no necesita graduación ni examen de la vista” y añade: "No importa si tiene miopía, presbicia o astigmatismo, ni si está enhebrando una aguja o leyendo señales en la autopista. Estas gafas aclaran su visión al instante. Recuperará la nitidez que tenía a los 20 años". Más adelante, ofrece "un 50% de descuento para todos los clientes en España”, así como "una prueba gratuita". Finalmente, prometen "la devolución de 10 veces su dinero" si no funcionan.

Un anuncio creado con IA de un falso producto sanitario En VerificaRTVE hemos analizado la grabación con herramientas de detección de IA y hemos constatado que tanto el vídeo como el audio del anuncio han sido creados con esta tecnología. La herramienta Hive Moderation muestra con un 82.3% de probabilidad en su predicción que la imagen ha sido creada con IA, y el audio, con un 99.2% de probabilidad. La herramienta de análisis de audio Hiya, de InVid, también concluye con un 99% de probabilidad que el audio ha sido creado artificialmente. Resultados de las herramientas de detección de inteligencia artificial Hive Moderation e InVid VerificaRTVE Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señalan a VerificaRTVE que este anuncio "a todas luces" es "publicidad de un producto con pretendida finalidad sanitaria que incumple lo establecido en el Real Decreto 1907/1996". Argumentan que, “por definición, un producto que alega corregir la miopía, la presbicia y demás defectos refractivos entra en la categoría de producto sanitario y debe cumplir la normativa al respecto". Sin embargo, afirman, "este producto pretende hacerse pasar por producto sanitario sin serlo y podría ser denunciado a la autoridad competente".

Los expertos desmienten los resultados que promete este producto Desde la Sociedad Española de Oftalmología indican a VerificaRTVE que "es todo mentira" y ven un "interés comercial para engañar a los consumidores" con el anuncio. El presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de Asturias, César Villa, nos explica que "no existe actualmente una gafa universal que corrija correctamente cualquier defecto visual y que cambie el enfoque automáticamente sin limitaciones". Explica que "las únicas tecnologías que se acercan a ese concepto son las lentes ajustables manuales o electrónicas, pero tienen limitaciones y no sustituyen a unas gafas graduadas personalizadas en la mayoría de los casos". Subraya que "una sola gafa universal no es posible en la actualidad". Los certificados que menciona el anuncio no existen y el producto no está desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid. Según indica Villa, "al Colegio de Ópticos-Optometristas, en contacto con la facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid, no le consta que dicha universidad tenga relación alguna con este proyecto tal y como afirma la publicidad". En el vídeo mencionan que las gafas cuentan con "la certificación CS" y "las pruebas de durabilidad TUVE". Sin embargo, Villa nos informa de cuáles son los certificados que deben cumplir realmente unas gafas en España. En primer lugar, “tanto la montura como las lentes graduadas, al ser productos sanitarios, deben llevar el marcado CE conforme a la normativa europea”. También deben estar reguladas por el "Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR)" y contar con una "declaración de conformidad" en la que "el fabricante debe garantizar que el producto cumple los requisitos esenciales de seguridad y funcionamiento". Además, deben cumplir las normas técnicas "ISO 12870” para monturas e “ISO 8980 (1-5)" para lentes. César Villa recuerda que “una certificación adecuada" es “una garantía de que las gafas proporcionan la protección y el rendimiento que prometen, contribuyendo a cuidar la salud visual y a ofrecer una visión cómoda y segura".