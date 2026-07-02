El Museo Nacional de Escultura presenta dos de las obras recuperadas en la operación "Altarpiece"
Hace casi un año, la Guardia Civil recuperó, gracias a la colaboración con la policía italiana, más de sesenta obras de arte que habían sido sacadas ilegalmente de España por un matrimonio alemán residente en Marbella. Las obras se han ido instalando en varios museos del país, dos de ellas están en el Museo Nacional de Escultura con sede en Valladolid
La historia que hay detrás de estas dos obras de arte es compleja y curiosa, forman parte de las más de sesenta obras recuperadas por la guardia civil y la administración italiana. Habían sido sacadas ilegalmente del país por un matrimonio alemán que residía en Marbella. Todas las obras han sido repartidas e instaladas por varios museos del país, dos de ellas están una zona privilegiada del Museo Nacional de Escultura. Un retablo del siglo XVI y un tríptico, el de los Reyes Magos. El primero da nombre a la operación policial, "Alterpiece".
Han sido dos años de investigación, una historia compleja que se cierra con éxito. Estas dos obras de arte ya tienen un nuevo hogar, el rincón rojo, así se llama el espacio en el museo nacional de escultura.