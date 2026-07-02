La UCO y el comando para la tutela del patrimonio cultural del Arma de Carabinieri recuperan 62 obras sacadas ilegalmente del país por un matrimonio alemán El Museo Nacional de Escultura presenta dos de las obras recuperadas en la operación "Altarpiece"

Hace casi un año, la Guardia Civil recuperó, gracias a la colaboración con la policía italiana, más de sesenta obras de arte que habían sido sacadas ilegalmente de España por un matrimonio alemán residente en Marbella. Las obras se han ido instalando en varios museos del país, dos de ellas están en el Museo Nacional de Escultura con sede en Valladolid

Museo Nacional de Escultura Miriam ICAL

Ana Belén Santos 02.07.2026 | 14:44 Facebook

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