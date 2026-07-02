La jueza no admite la querella que Elisa Mouliaá presentó por presuntas calumnias contra Errejón

Un juzgado de Madrid ha decidido no admitir a trámite la querella que la actriz Elisa Mouliaá presentó en mayo pasado contra el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por presuntos delitos de calumnias, contra el honor y revelación de secretos, según ha podido confirmar RTVE este jueves.

En una providencia dictada este miércoles, la magistrada Carmen Valcarce especifica que, contra su resolución cabe un recurso de reforma en el plazo de tres días.

Mouliaá acusaba a Errejón en su denuncia de haber difundido públicamente una conversación privada de ella con una testigo de la causa en la que se investiga al expolítico por presuntas agresiones sexuales contra la actriz. Esa difusión, según había alegado la denunciante, le generó "un grave perjuicio reputacional y personal"

El exdiputado, que también se querelló contra Mouliaá por el hecho de que ella dijera que él presionó a dos testigos, propietarios del piso en el que se celebró la fiesta en la que presuntamente se produjeron las presuntas agresiones sexuales.

Errejón dimitió de todos sus cargos políticos el 24 de octubre de 2024 tras publicarse en redes acusaciones anónimas de violencia machista en su contra. Ese mismo día, Mouliaá publicó que había sido "víctima de acoso sexual" en una fiesta en octubre de 2021 y le denunció ante la Policía.

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