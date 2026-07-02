Bartolomé Seguí publica 'Vendetta', sobre la mafia en EE.UU.: "He podido dibujar cosas como el asesinato de Kennedy"

Entre 2017 y 2022, Hernán Migoya y Bartolomé Seguí adaptaron al cómic tres novelas de Pepe Carvalho, de Vázquez Montalbán, de forma brillante. Y ahora, tras otros proyectos más personales, el dibujante Mallorquín vuelve al género negro con una adaptación de Vendetta, de R.J. Ellory, que ha realizado junto al escritor y guionista francés Fabrice Colin y que publica Norma editorial.

“Recuerdo que estaba trabajando en la adaptación al cómic de Malaherba, de Manuel Jabois, cuando me llamaron de la editorial francesa Phileas. Fabrice ya había adaptado otra novela de R.J. Ellory, Solo el silencio, con dibujos de Richard Guérineau y había funcionado muy bien. Y como les habían gustado mis adaptaciones de Carvalho, querían contar conmigo para dibujar Vendetta. Y les dije que sí".

La historia de Vendetta comienza en 2006, cuando un hombre secuestra a la hija del gobernador de Louisiana y se presenta en la comisaría diciendo que solo la soltará si le permiten hablar con el agente especial Ray Hartman. Se trata de un sicario retirado de la mafia, Ernesto Pérez, cuya historia sirve a los autores para recorrer la historia de la mafia en Estados Unidos y Cuba, desde 1950 hasta 2006.

"Es una historia que tiene todo lo que a mí me gusta -nos confiesa Seguí-. Es un Polar muy potente y se desarrolla a través de cincuenta años en varias ciudades: La Habana, Miami, Las Vegas, Nueva York, Chicago, Los Ángeles... Además de que la historia de la mafia es apasionante y he podido dibujar cosas como el asesinato de Kennedy o el de Jimmy Hoffa. He disfrutado muchísimo, casi como si estuviera rodando una película.

Página de 'Vendetta' (Norma editorial)

El protagonista está inspirado en Daniel Day-Lewis Sobre los protagonistas del cómic, Seguí nos comenta: "Me gusta mucho la profundidad psicológica que les da Fabrice porque, a pesar de todas las cosas que contamos, la historia podría haber sido un poco plana. Pero esa parte psicológica de ambos protagonistas la hace muy interesante. Además, cada uno de ellos tiene una historia muy potente detrás, que iremos descubriendo". Ernesto Pérez es ese sicario retirado que solo quiere hablar con el agente especial sin que sepamos por qué. Preguntamos a Bartolomé en que se ha basado para diseñar su aspecto físico: "Con todos los guionistas con los que trabajo, ya sea Felipe Hernández Cava, Hernán Migoya o Fabrice colin, siempre les pido que, antes de empezar, hagamos un casting para encontrar a los protagonistas, como si fuéramos a rodar a una película. Y para el personaje de Ernesto pensamos enseguida en Daniel Day-Lewis, con esos rasgos tan potentes que tiene. Luego, según voy desarrollándolo, igual evoluciona hacia otra cosa, pero él fue mi primera idea y a partir del que empecé a trabajar el carácter del personaje. Es un asesino casi sin piedad, pero según avanzamos en la historia, iremos descubriendo que tiene una parte más amable gracias a la que los lectores pueden sentir algo de conexión con él. Porque, aunque sea un asesino, no queríamos que fuera un personaje excesivamente detestable". "El reto también era que fuera reconocible durante toda la historia -continúa el dibujante-, porque empieza siendo un niño y al terminar tiene unos 65 años". "Y en cuanto al agente especial Ray Hartmann -añade-, también tiene un pasado interesante, es ex-alcohólico... Estoy mirando una carpeta en la que tengo los primeros bocetos que hice de él y la verdad es que me salió a la primera, porque no veo correcciones. A veces tienes que dar mil vueltas a los personajes para que cobren vida o resulten mínimamente interesantes. Pero en este caso, Hartmann me salió a la primera". Página de 'Vendetta' (Norma editorial)

"A R.J. Ellory le ha encantado nuestra adaptación" Adaptar el trabajo de un autor vivo siempre tiene sus riesgos, por eso preguntamos a Bartolomé Seguí si ha hablado con R.J. Ellory: "Fabrice lo conocía y tenía buena relación con él. Y cuando terminé de dibujar el cómic, le enseñamos las páginas y nos comentó que le había encantado. La prueba es que lo ha promocionado mucho en las redes sociales. Todavía no he podido conocerlo en persona, pero espero que coincidamos en alguna ocasión. En cuanto a su trabajo con Fabrice Colin, Bartolomé nos comenta: "Me siento muy afortunado con todos mis guionistas, porque siempre me han dado mucha libertad. Fabrice me iba pasando las páginas del guion, pero no estaba escrito detallando las viñetas ni la paginación, sino que eran secuencias donde estaban los textos y los diálogos. Y él me preguntaba: "¿Crees que esto puede caber en tres o cuatro páginas? Y yo era el que hacía la paginación y marcaba el número de viñetas, la acción. Eso me permitió llevarme la historia a mi terreno. Si veía una página que necesitaba más planos, podía cambiarlo a mi gusto. Hay compañeros que trabajan para Francia que me han comentado que tenían encima a los editores, pero yo he tenido la suerte de que en todos mis trabajos me han dado mucha libertad". "Han sido 18 meses de trabajo muy intensos -añade-. Y cuando pasas tanto tiempo metido en un proyecto, hay momentos de euforia, porque crees que lo estás haciendo muy bien, y otros en el que te da un bajón. Pero la verdad es que, al final, cuando ves que has acabado y estás contento, cuando ves que a la gente le gusta y le está sorprendiendo, porque tiene algunos giros bastante sorprendentes, te sientes muy feliz". Página de 'Vendetta' (Norma editorial)

Se inspiran en 'El Padrino', 'Uno de los nuestros' y 'El irlandés' Sobre las influencias en la historia, Seguí nos confiesa que: "Es inevitable mencionar El Padrino, de Coppola, sobre todo porque la historia se desarrolla entre Estados Unidos y Cuba y en la misma época. Pero también nos han influido películas como Uno de los nuestros y El irlandés, de Scorsese. Recuerdo un par de escenas de esas películas, cuando están todos los capos cenando y comiendo en restaurantes, en las que me he fijado mucho. Pero aparte de esas películas, no nos hemos inspirado en nada más". En Vendetta también hay algo que nos recuerda a las películas de espías, como las de James Bond. "Siempre me han encantado las películas de espías por esos cambios constantes de escenario y esos letreritos que te indican donde estás: Las Vegas, Los Ángeles... Creo que eso de que el personaje vaya cambiando de ubicación es muy enriquecedor para la historia, sobre todo visualmente", nos comenta el dibujante. Página de 'Vendetta' (Norma editorial)

Reconstruyendo Las Vegas en los años 50 Eso también le ha permitido dibujar la evolución de las ciudades durante los más de 50 años que abarca la historia: "Ha sido complicado encontrar la documentación de los momentos exactos en los que transcurre la historia -añade-, sobre todo porque quería huir de la típica imagen de postal. Quería escenarios que fueran más realistas y que me permitieran situar en ellos a los personajes de una forma más emocional. Y creo que, para lograr esa atmósfera, lo mejor es el color, más que el detallismo en el dibujo. El color es el que le da ese punto de veracidad". Siguiendo con el tema de la documentación, Bartolomé Seguí nos comenta que: "Tienes que adaptar las cosas que consigues, en internet e investigando, a las necesidades de la historia. Cuando busqué imágenes de Las Vegas, por ejemplo, me di cuenta de que, en los años 50, aquello estaba medio despoblado en medio del desierto. Apenas había cuatro calles y tres o cuatro casinos importantes, pero poco más. Eso me permitía huir de esa imagen de gran metrópoli, casi de decorado, que tiene ahora. Reconstruir Las Vegas, Los Ángeles... ha sido una de las cosas más interesantes y u ha hecho sentirme casi como un director de un thriller". "En este cómic -continúa-, mis dibujos son más detallados que en trabajos anteriores y estoy muy contento del resultado final, pero también reconozco que, a veces corres el riesgo de convertirte en un esclavo de la documentación y que eso pese sobre la narración. Mi mayor preocupación es la narrativa, que la lectura sea fluida sin que te pierdas demasiado en los detalles del dibujo. El virtuosismo del dibujo no vale, por sí solo, para contar una historia. A veces veo el trabajo de los compañeros y son tan virtuosos que detengo la lectura para contemplar sus dibujos. Yo intento que el dibujo no pare nunca el ritmo. Y cuido mucho la planificación, combinando las viñetas pequeñas y grandes. Hay incluso planos generales que están en viñetas pequeñas, para que no despisten ni interrumpan ese ritmo. Ha sido el trabajo de planificación más intenso que he hecho porque también es mi obra más larga, 120 páginas". Página de 'Vendetta' (Norma editorial)